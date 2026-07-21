Calciomercato Roma, Crysencio Summerville è pronto a diventare giallorosso: accordo col West Ham da circa 47 milioni, contratto da 4 milioni e ufficialità attesa.

La Roma è pronta a chiudere il grande colpo per l’attacco: Crysencio Summerville è a un passo dal diventare un nuovo giocatore giallorosso. Dopo giorni di trattativa con il West Ham, rilanci, attese e dettagli burocratici da sistemare, l’operazione è entrata nella fase finale.

L’ufficialità è attesa a breve e, salvo sorprese dell’ultima ora, l’esterno olandese sarà il rinforzo più pesante del mercato romanista.

L’affare porterà la Roma a investire circa 47 milioni di euro più commissioni, con un contratto per il giocatore vicino ai 4 milioni di euro a stagione.

Numeri che rendono Summerville un acquisto di primissima fascia e, di fatto, uno dei colpi più costosi nella storia del club.

Summerville-Roma, ci siamo: il West Ham aspetta solo gli ultimi passaggi

La trattativa ha vissuto una forte accelerazione dopo il sì del giocatore. La Roma aveva già presentato un’offerta importante al West Ham, inizialmente intorno ai 46 milioni di euro, ma il club inglese ha resistito e ha chiesto uno sforzo ulteriore.

Dopo il secondo rifiuto degli Hammers, i giallorossi hanno formulato un nuovo rilancio e sono rimasti in attesa della risposta definitiva del club inglese.

Il punto decisivo è stato il gradimento di Summerville. L’olandese ha aperto al trasferimento in Italia, convinto dal progetto tecnico della Roma e dal ruolo che Gian Piero Gasperini è pronto a cucirgli addosso. Anche ANSA ha confermato il sì del giocatore ai giallorossi, con la Roma al lavoro per chiudere l’intesa sul cartellino.

La sensazione, oggi, è che non si tratti più di una semplice trattativa. La Roma ha scelto Summerville come grande investimento offensivo e ha deciso di spingersi fino in fondo.

Il colpo più costoso della storia della Roma

Se le cifre saranno confermate, Summerville diventerà l’acquisto più caro della storia della Roma. L’operazione complessiva, tra parte fissa, bonus e commissioni, può arrivare a circa 47 milioni di euro, superando i parametri abituali del club e segnando un cambio di passo evidente sul mercato.

Non è un investimento casuale. La Roma cercava un esterno offensivo capace di alzare subito il livello, dare velocità, imprevedibilità e soluzioni nuove negli ultimi trenta metri. Gasperini aveva chiesto rinforzi pronti, non semplici scommesse. Summerville risponde esattamente a questo identikit.

Il suo contratto dovrebbe restare dentro i nuovi parametri salariali del club: circa 4 milioni di euro a stagione, una cifra importante ma non fuori controllo per la nuova linea impostata dalla società. Il Romanista sottolinea proprio questo aspetto: stipendio alto, ma sostenibile rispetto al tetto interno fissato dal nuovo corso giallorosso.

Perché Gasperini ha spinto per Summerville

Summerville è il tipo di giocatore che può cambiare il modo di attaccare della Roma. Nasce come esterno sinistro, ama ricevere largo, puntare l’uomo e rientrare sul destro, ma durante il Mondiale ha dimostrato di poter incidere anche sulla corsia opposta. Questa duttilità è uno dei motivi per cui Gasperini lo considera un profilo perfetto.

Nel calcio del nuovo tecnico giallorosso servono giocatori capaci di vincere duelli individuali, attaccare la profondità, accelerare dopo il primo controllo e portare tanti uomini dentro l’area. Summerville può giocare a sinistra, a destra, da seconda punta larga o da riferimento offensivo mobile in alcune fasi della partita.

Il suo punto forte è lo strappo. Quando parte in velocità, crea superiorità immediata. Può arrivare sul fondo per crossare, oppure rientrare verso il centro per cercare il tiro. È un giocatore che obbliga le difese ad arretrare, apre spazi per i centrocampisti e può diventare devastante nelle transizioni.

Il Mondiale ha convinto la Roma

La Roma seguiva Summerville da tempo, ma il Mondiale ha aumentato il peso della scelta. L’olandese ha lasciato il segno con la nazionale, diventando una delle sorprese più interessanti dell’Olanda. Ha segnato contro il Giappone, ha prodotto un gol e un assist contro la Svezia e ha servito un altro assist contro il Marocco, in una partita chiusa dopo 120 minuti e persa ai rigori.

Anche il mercato inglese si è accorto della sua crescita. TalkSport ha raccontato l’interesse dell’Aston Villa, che ha valutato Summerville come possibile sostituto di Morgan Rogers, oltre a ricordare l’attenzione di altri club di Premier League.

Proprio la concorrenza inglese ha spinto la Roma ad accelerare. Il rischio era chiaro: aspettare troppo avrebbe significato lasciare spazio a club con maggiore forza economica. D’Amico ha scelto di rompere gli indugi e di andare vicino alla richiesta del West Ham.

Dal Leeds al West Ham: la crescita di Summerville

Summerville è esploso al Leeds, dove aveva messo insieme una stagione da protagonista assoluto con numeri importanti, gol, assist e giocate continue nell’uno contro uno. Quel rendimento lo aveva portato al trasferimento al West Ham, club con cui ha proseguito la sua crescita in Premier League.

L’ultima stagione degli Hammers è stata complicata, con la retrocessione a pesare sulle valutazioni di mercato. Summerville, però, è riuscito comunque a conquistarsi spazio e attenzione, confermandosi come uno dei profili più appetibili della rosa. La retrocessione del West Ham ha inevitabilmente aperto il tema cessioni, con la Roma pronta ad approfittarne.

Chiesa di Totti ha evidenziato come la Roma abbia rilanciato con decisione dopo aver valutato anche altri esterni, tra cui Greenwood, Garnacho e altri profili offensivi. Alla fine, il club giallorosso ha individuato Summerville come l’obiettivo più concreto e funzionale per il progetto di Gasperini.

L’effetto Lookman: perché Gasperini può esaltarlo

Il paragone tecnico più immediato è quello con Ademola Lookman, non per caratteristiche identiche, ma per percorso possibile. Anche Lookman era un giocatore rapido, istintivo, forte nell’uno contro uno ma non sempre considerato continuo sotto porta. Con Gasperini è diventato un attaccante decisivo, più concreto, più cattivo negli ultimi metri e più coinvolto dentro l’area.

Summerville può seguire una traiettoria simile. Qualcuno sottolinea che non sia ancora abbastanza freddo in zona gol, ma il calcio di Gasperini può aiutarlo proprio in questo: più situazioni offensive, più uomini vicini, più movimenti codificati e più occasioni dentro l’area.

La Roma non sta comprando solo un esterno. Sta comprando un potenziale moltiplicatore offensivo. Un giocatore capace di trasformare il possesso in accelerazione, il contropiede in occasione e l’uno contro uno in superiorità numerica.

Cosa cambia nell’attacco della Roma

Con Summerville, la Roma aggiunge una dimensione che negli ultimi anni è mancata spesso: la capacità di saltare l’uomo con continuità. I giallorossi hanno avuto qualità, esperienza e talento tra le linee, ma non sempre un esterno capace di rompere la partita in campo aperto.

Summerville può diventare il giocatore che dà profondità, velocità e imprevedibilità. Può convivere con Dybala, può aprire spazi per gli inserimenti dei centrocampisti e può offrire a Gasperini una soluzione diversa rispetto agli attaccanti più statici.

In una squadra che dovrà giocare con intensità alta, pressing e transizioni rapide, il suo arrivo può cambiare il volto dell’attacco. Non solo per i gol che potrà segnare, ma per il modo in cui costringerà gli avversari a difendere più bassi.

Il vero nodo: investimento enorme, pressione immediata

Un acquisto da quasi 50 milioni porta inevitabilmente responsabilità. Summerville non arriverà come giovane da aspettare, ma come colpo chiamato a incidere subito. La Roma lo paga da titolare, Gasperini lo aspetta da titolare e i tifosi lo giudicheranno da protagonista.

Il rischio esiste. Arrivare dalla Premier, in un nuovo campionato e con una cifra così alta sulle spalle, non è mai semplice. Ma è proprio qui che si vede la forza della scelta: la Roma ha deciso di puntare su un profilo giovane, internazionale, ancora migliorabile e già pronto.

Non è un’operazione da fine mercato. È un messaggio. Dopo il caso Celik e le richieste pubbliche di Gasperini sulla necessità di accelerare, il club risponde con un colpo pesante.

Summerville-Roma, ufficialità attesa: il mercato giallorosso cambia passo

La Roma è pronta a mettere il turbo. L’arrivo di Summerville può diventare il primo vero manifesto del nuovo ciclo Gasperini: giocatori rapidi, duttili, aggressivi, capaci di attaccare lo spazio e di alzare subito il livello.

Il West Ham incasserà una cifra molto alta, il giocatore firmerà un contratto importante e la Roma si prenderà uno degli esterni più interessanti del mercato europeo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’accordo non è in discussione e l’annuncio è atteso a breve.

Ora toccherà al campo dire se Summerville sarà soltanto il colpo più costoso della storia romanista o anche quello capace di cambiare davvero il volto dell’attacco.

La sensazione, però, è chiara: Gasperini ha chiesto velocità, coraggio e qualità. La Roma gli sta consegnando esattamente questo.