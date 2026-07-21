Juve-Dibu Martinez: Chiuso il Mondiale, parte l’Assalto decisivo della Signora

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I bianconeri accelerano per il portiere campione del mondo. Trattativa al via con l’Aston Villa: la strategia e le cifre per portarlo a Torino.

Calciomercato Juve: Dibu Martinez è il Primo Obiettivo per la Porta

Conclusa l’avventura al Mondiale, la Juventus rompe gli indugi e punta dritta su Emiliano “Dibu” Martinez. Il portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa è diventato il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera per dare una svolta di caratura internazionale al reparto arretrato.

La trattativa entra nel vivo in queste ore, con l’avvio dei contatti diretti tra i club per definire i margini dell’operazione.

Le Cifre dell’Affare e la Formula con l’Aston Villa

L’Aston Villa valuta il cartellino dell’estremo difensore argentino tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra significativa per la Juve, che punta però a strutturare un’offerta finanziariamente sostenibile.

Prestito con obbligo di riscatto : La proposta bianconera punta a un prestito oneroso con riscatto vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

: La punta a un con al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Contropartite tecniche : Non si esclude l’inserimento di esuberi bianconeri per abbassare la quota cash pretesa dal club di Birmingham .

: Non si esclude l’inserimento di per abbassare la quota cash pretesa dal . Volontà del giocatore: L’entourage di Martinez ha già aperto alla possibilità di un trasferimento in Serie A, stimolato dal progetto della Juventus.

Carisma e Leadership Mondiale per la Difesa Bianconera

L’eventuale arrivo di Dibu Martinez garantirebbe un salto di qualità immediato per la rosa bianconera:

Esperienza internazionale : Campione del Mondo in carica e protagonista assoluto nei momenti decisivi e nella gestione dei calci di rigore .

: in carica e protagonista assoluto nei e nella . Leadership nello spogliatoio : Un profilo di forte personalità , capace di guidare la linea difensiva nelle sfide di alto livello in Champions League .

: Un , capace di guidare la nelle sfide di alto livello in . Affidabilità tra i pali: Grande presenza fisica, doti eccezionali nelle uscite alte e nell’uno contro uno.

Come Cambiano le Gerarchie Tra i Pali

L’accelerazione per Martinez apre inevitabilmente nuovi scenari per la porta della Juventus. L’inserimento di un titolare di profilo mondiale ridefinirà le rotazioni della squadra, garantendo a Thiago Motta la massima copertura e sicurezza per la rincorsa allo Scudetto e alle competizioni europee.