Champions League volley femminile: Monza e Novara in scioltezza

Champions League volley femminile, vittorie in scioltezza per Monza e Novara: le brianzole espugnano Mulhouse. Novara vince contro il Liberec.

Vittorie in scioltezza per le squadre italiane nella Champions League di volley femminile: nella Pool B ruggisce Monza. Le brianzole, guidate da un’ottima Van Hecke (16 punti) e dalla solita Danesi al centro (11), espugnano il difficile campo francese di Mulhouse, e si tengono in scia del Vakifbank che surclassa il malcapitato Viesti.

(18-25; 22-25; 18-25): questi i punteggi con i quali la squadra di Marco Gaspari si impone in terra transalpina. Un risultato fondamentale, che mantiene Orro e compagne stabili al secondo posto in classifica, dunque in piena corsa per i quarti di finale.

Chi invece non dovrà fare calcoli, e prosegue il proprio viaggio nella Pool C a vele spiegate, è la Novara di Stefano Lavarini. Le piemontesi battono con un netto 3-0 le slovene del Liberec, grazie a 13 punti di Karakurt, 11 di Montibeller e a una solida prova delle centrali, con Chirichella e Washington che totalizzano 19 punti.

La “Igor Gorgonzola” consolida così il primo posto nella Pool C, che guidano ora con 12 punti e cinque lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici della Dinamo Mosca. I quarti di finale sono alla portata della squadra di Lavarini, cui basterebbe anche una vittoria da due punti contro le turche del THY per blindare il passaggio del turno.

