Champions League, Risultati e Classifica 5° Giornata 29-11-2023: Benfica-Inter 3-3 e Real Madrid-Napoli 4-2

I Risultati ed i Marcatori della 5° giornata di Champions League 29 Novembre 2023, Gruppi A-B-C-D

Poteva andare assolutamente e sicuramente meglio al calcio italiano anche nella seconda serata dedicata alla quinta giornata della fase a giorni di Champions League.

Nel Gruppo A, succede di tutto e di più tra Galatasaray e Manchester United a Istanbul, ma devono accontentarsi di un semplice pareggio, mentre il Copenaghen non ne approfitta pareggiando contro il Bayern Monaco.

Nel Gruppo B, super clamorosa vittoria in rimonta di due reti e in trasferta per il PSV Eindhoven, che sbanca Siviglia eliminando gli andalusi con un turno d’anticipo, mentre l’Arsenal distrugge il Lens tenendo ancora in gioco tutti per il secondo e il terzo posto.

Nel Gruppo C, il Napoli torna con una sconfitta dalla trasferta contro il Real Madrid, mentre lo Sporting Braga non approfitta e viene fermato dall’Union Berlino in casa.

Infine, nel Gruppo D, solo un pareggio senza reti tra Real Sociedad e Salisburgo, mentre l’Inter riesce a rimontare addirittura tre reti pareggiando contro il Benfica dell’ex Joao Mario, autore di una tripletta.

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo A

Galatasaray-Manchester United 3-3: 11′ Garnacho (M), 18′ B. Fernandes (M), 29′, 62′ Ziyech (G), 55′ McTominay (M), 71′ Atkurkoglu (G)

Bayern Monaco-Copenaghen 0-0

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 13, Galatasaray 5, Copenaghen 5, Manchester United 4

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo B

Siviglia-PSV Eindhoven 2-3: 24′ S. Ramos (S), 47′ En-Nesyri (S), 68′ Saibari (P), 81′ aut. Gudelj (P), 93′ Pepi (P)

Arsenal-Lens 6-0: 13′ Havertz, 21′ G. Jesus, 23′ Saka, 27′ Martinelli, 46′ Odegaard, 86′ rig. Jorginho

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo B

Arsenal 12, PSV 8, Lens 5, Siviglia 2

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo C

Sporting Braga-Union Berlino 1-1: 42′ Gosens (U), 51′ Djalo (S)

Real Madrid-Napoli 4-2: 9′ Simeone (N), 11′ Rodrygo (R), 22′ Bellingham (R), 47′ Anguissa (N), 84′ N. Paz (R)

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo C

Real Madrid 15, Napoli 7, Sporting Braga 4, Union Berlino 2

Champions League 2023-2024, Risultati Gruppo D

Benfica-Inter 3-3: 5′, 14′ 34′ J. Mario (B), 51′ Arnautovic (I), 58′ Frattesi (I), 72′ rig. Sanchez (I)

Real Sociedad-Salisburgo 0-0

Champions League 2023-2024, Classifica Gruppo D

Real Sociedad 11, Inter 11, Salisburgo 4, Benfica 1