Video Gol Highlights Benfica-Inter 3-3 e Sintesi 29-11-2023

Video Gol e Highlights di Benfica – Inter 3-3 , 5° giornata Champions League 2023/24: tripletta di Joao Mario a cui rispondono Arnautovic, Frattesi e Sanchez

Una partita da due volti. Un po’ meno bello quello dei nerazzurri nel primo tempo, dove sono stati surclassati dalla migliore gestione della palla e da un punto di vista tecnico. Ripresa che vede i nerazzurri affrontare la sfida con un altro spirito, con più determinazione. In mezz’ora arrivano al pareggio, ma non riescono a sfruttare il vantaggio numerico negli ultimi cinque minuti.

Benfica-Inter, 5° giornata Champions League 2023/24

Sintesi di Benfica – Inter 3-3 :

Match che inizia con i lusitani che si rendono pericolosi con un’azione di Di Maria, pericoloso sulla destra che va al cross. II suo pallone, però, non torva compagni a centro area e Bisseck allontana.

VANTAGGIO DEL BENFICA! Tengstedt scarica un buon pallone a Joao Mario, il quale conclude dall’interno dell’area e batte Audero!

La risposta dei nerazzurri è in una conclusione dalla distanza, innocua, di Asllani. Il portiere dei lusitani, Trubin, blocca senza difficoltà la sfera.

RADDOPPIO DEL BENFICA! Asllani perde un pallone micidiale al limite dell’area, Tengstedt recupera la sfera e serve al centro dove Joao Mario batte per la seconda volta Audero!

A metà del primo tempo lusitani ancora pericolosi con Di Maria, il quale raccatta una palla vagante al limite dell’area e calcia verso la porta, mandando la sfera fuori di pochissimo!

Verso la mezz’ora un sussulto degli ospiti con una verticalizzazione di Frattesi che serve Arnautovic, il quale prova una conclusione che Trubin devia in angolo.

TRIS DEL BENFICA! Tripletta di Joao Mario! Il centrocampista lusitano effettua un inserimento dopo una bella azione alla mano della formazione di Schmitd e trafigge Audero!

Nerazzurri che provano a chiudere la prima frazione in avanti. Bisseck effettua un cross, la sfera giunge dalle parti di Carlos Augusto, il quale conclude in maniera alta sopra la traversa!

Primo tempo che termina con il dominio dei lusitani. Ripresa che vede gli ospiti provare a reagire. Al quarto minuto ci prova Darmian che mette un pallone in mezzo. La sfera attraversa tutta l’area di rigore e finisce dalle parti di Carlos Augusto, il quale prova una conclusione deviata da Trubin in angolo.

RETE DELL’INTER! Accorciano le distanze i nerazzurri! Da calcio d’angolo battuto dalla destra Bisseck prova a colpire di testa, deviando la sfera sul secondo palo e trovando Arnautovic che libero insacca in rete!

RADDOPPIO DELL’INTER! Rete di Frattesi che gira con il mancino un bel cross proveniente dalla sinistra di Acerbi!

A metà della ripresa contropiede dei padroni di casa con Tengstedt, il quale si presenta tutto solo davanti ad Audero, ma Bisseck recupera, deviando il tiro in angolo!

PAREGGIO DELL’INTER! Al sessantanovesimo viene assegnato un rigore ai nerazzurri per fallo di Otamendi su Thuram! Sul dischetto va Sanchez che segna spiazzando Trubin!

A sette minuti dal termine ci provano i padroni di casa. Di Maria prova la conclusione dal limite dell’area, parata con un bel tuffo da Audero!

Nei minuti di recupero Barella si trova in una posizione ottimale per calciare e prende in pieno il palo!

Finisce con un pirotecnico 3-3 finale!

Highlights e Video Gol di Benfica-Inter 3–3 :

Tabellino di Benfica-Inter 3–3:

BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Aursnes, A. Silva, Otamendi, Morato, Florentino (79′ st Kocku), Joao Neves, Di Maria (89′ st Auraujo), Joao Mario (99′ st Chiquinho), Rafa Silva, Tengstedt (79′ st Musa). All. Schmidt

INTER (3-5-2): Audero, Bisseck, De Vrij (77′ st Dimarco), Acerbi, Darmian (68′ st Cuadrado), Frattesi, Asllani, Klaassen(68′ st Barella), Carlos Augusto, Sanchez (79′ st Martinez), Arnautovic (68′ st Thuram). All. Inzaghi

Arbitro: Andris Treimanis (Lettonia)

Marcatori: 5′ pt, 13′ pt, 34′ pt Joao Mario (B), 51′ st Arnautovic (I), 58′ st Frattesi (I), 72′ st Sanchez su rig. (I)

Assist: 5′ pt 34′ pt Tengstedt (B), 51′ st Bisseck, 58′ st Acerbi

Ammoniti: Joao Mario (B), Morato (B), Cuadrado (I), Schmidt (B)

Espulsioni: Antonio Silva (B)