Champions League, Risultati e Classifica 5° Giornata 2-12-2020

I Risultati ed i Marcatori della 5° giornata di Champions League 2 Dicembre 2020, Gruppi E-F-G-H

Anche la seconda serata che chiude la quinta giornata della fase a gironi di Champions League non delude le aspettative e regala tanto spettacolo e divertimento.

Nel Girone E il Krasnodar vince lo scontro diretto per il terzo posto contro il Rennes conquistando matematicamente la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, mentre il Chelsea distrugge il Siviglia con un poker incredibile di Giroud conquistando il primo posto matematicamente tra le due squadre già qualificate agli ottavi di finale.

Nel Girone F super vittoria del Brugge, che elimina lo Zenit San Pietroburgo nello scontro diretto e torna in lotta anche per il secondo posto, visto che la Lazio non va oltre il pareggio contro il Borussia Dortmund, che però può festeggiare il passaggio del turno, mentre i biancocelesti se la giocheranno nello scontro diretto contro i belgi nell’ultimo turno.

Nel Girone G tutto fin troppo facile per Barcellona e Juventus, che passeggiano contro le già eliminate Ferencvaros e Dynamo Kiev, ma i catalani possono festeggiare l’aritmetica certezza del primo posto.

Infine, nel Girone H succede di tutto e di più tra Basaksehir e Lipsia a Istanbul, ma i tedeschi riescono a portare a casa i tre punti cancellando la magica tripletta di Kahveci, mentre il PSG vince lo scontro diretto contro il Manchester United sancendo una classifica assurda con tre squadre a pari punti.

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo E

Krasnodar-Rennes 1-0: 71′ Berg

Siviglia-Chelsea 0-4: 8′, 54′, 74′, 82′ rig. Giroud

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo E

Chelsea 13, Siviglia 10, Krasnodar 4, Rennes 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo F

Brugge-Zenit San Pietroburgo 3-0: 33′ De Ketelaere, 58′ rig. Vanaken, 73′ Lang

Borussia Dortmund-Lazio 1-1: 45′ Guerreiro (B), 67′ rig. Immobile (L)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo F

Borussia Dortmund 10, Lazio 9, Brugge 7, Zenit 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo G

Ferencvaros-Barcellona 0-3: 14′ Griezmann, 20′ Braithwaite, 28′ rig. Dembele

Juventus-Dynamo Kiev 3-0: 21′ Chiesa, 57′ C. Ronaldo, 66′ Morata

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo G

Barcellona 15, Juventus 12, Dynamo Kiev 1, Ferencvaros 1

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo H

Istanbul Basaksehir-Lipsia 3-4: 26′ Poulen (L), 43′ Mukiele (L), 48′, 72′, 85′ Kahveci (B), 66′ Olmo (L), 92′ Sorloth (L)

Manchester United-PSG 1-3: 6′, 91′ Neymar (P), 32′ Rashford (M), 69′ Marquinhos (P)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo H

Manchester United 9, Lipsia 9, PSG 9, Basaksehir 3

