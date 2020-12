Video Gol Highlights Borussia Dortmund-Lazio 1-1: sintesi 2-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Borussia Dortmund-Lazio 1-1, 5° Giornata Gruppo F Champions League: la sblocca Guerreiro, pareggia Immobile su rigore

Solo un pareggio tra Borussia Dortmund e Lazio al Signal Iduna Park di Dortmund, conosciuto anche come WestfalenStadion, nella quinta giornata del Girone F di Champions League.

E’ un punto fondamentale per i tedeschi, che possono festeggiare la qualificazione agli ottavi di finale con un turno d’anticipo, mentre i biancocelesti si giocheranno l’accesso al prossimo turno nell’ultima partita proprio nello scontro diretto contro il Brugge.

La sintesi di Borussia Dortmund-Lazio 1-1, 5° Giornata Gruppo F Champions League

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputata su ritmi davvero molto intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti risultano compatti in fase difensiva e sempre molto pericolosi in contropiede con i propri attaccanti.

La prima occasione è proprio per gli ospiti, che si divorano il gol del vantaggio con il grande ex Immobile, che dopo uno scambio con Correa spara addosso a Burki, mentre Acerbi non trova la porta di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I padroni di casa rispondono con una bella conclusione di Hazard, sulla quale è attento Reina, e, soprattutto, con il clamoroso errore sotto porta di Reyna nel tentativo di tap-in vincente, che è impreciso, con la palla che passa addirittura tra le gambe del portiere.

Al 45′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Guerreiro, che chiude una bellissima azione corale iniziata con il recupero palla di Delaney e continuata con la giocata di Reyna prima e l’assist di Hazard poi.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dal solito possesso palla dei padroni di casa e dal confermato catenaccio all’italiano degli ospiti, sempre in partita e molto lesti nel ribaltare l’azione.

Dopo una conclusione imprecisa di Luis Alberto, i padroni di casa si rendono pericolosi con Reyna, che impegna Reina dalla distanza, mentre gli ospiti scaldano i guanti di Burki con Immobile.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 67′ minuto, quando Immobile trova il gol del pareggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Schulz su Milinkovic-Savic.

I padroni di casa però vogliono vincere a tutti i costi e tornano a macinare gioco ed occasioni, riversandosi nella metà campo avversaria e rendendosi pericolosi propri con Schulz e Delaney, che però non trovano la porta da ottima posizione, ma è Burki a negare la clamorosamente rimonta agli ospiti risultando decisivo su Immobile prima e Pereira poi.

Video Gol Highlights di Borussia Dortmund-Lazio 1-1, 5° Giornata Gruppo F Champions League:

Il tabellino di Borussia Dortmund-Lazio 1-1, 5° Giornata Gruppo F Champions League:

BORUSSIA DORTMUND-LAZIO 1-1 (primo tempo 1-0)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels, Morey; Delaney, Guerreiro (dal 62’ Schulz); Bellingham (dall’86’ Witsel), Reyna, Hazard (dal 76’ Brandt); Reus (dal 76’ Sancho). All. Favre

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic (dall’80’ Caicedo), Lucas Leiva (dal 68’ Akpa Akpro), Luis Alberto (dall’80’ Escalante), Fares (dal 68’ Lazzari); Correa (dal 68’ Pereira), Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: A. Lahoz (Spagna)

Gol: 44’ Guerreiro, 66’ Immobile (R)

Assist: Hazard (1-0)

