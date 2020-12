Champions League, Risultati e Classifica 5° Giornata 1-12-2020

I Risultati ed i Marcatori della 5° giornata di Champions League 1 Dicembre 2020, Gruppi A-B-C-D

Sorprese clamorose e tantissimi gol nella prima serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Nel Girone A grandissima vittoria del Salisburgo a Mosca contro la Lokomotiv, che viene scavalcata dagli austriaci in classifica, che tornano in corsa per il secondo posto, visto che l’Atletico Madrid non va oltre il pareggio in casa contro il già qualificato e primo in classifica Bayern Monaco.

Nel Girone B continua la clamorosa crisi del Real Madrid, che perde ancora contro lo Shakhtar Donetsk, ma questa volta in Ucraina dopo la brutta figura casalinga di un mese fa, mentre torna in corsa l’Inter, che vince lo scontro diretto contro il Borussia Moenchengladbach in Germania, con doppiette di Lukaku e Plea, al quale è stato annullato anche un gol grazie all’uso del Var.

Nel Girone C solo un pareggio nello scontro diretto tra le già qualificate Manchester City e Porto, che si giocheranno il primo posto nell’ultimo turno, mentre il Marsiglia conquista la vittoria vincendo in rimonta contro l’Olympiacos provando ad alimentare le proprie speranze di terzo posto.

Infine, nel Girone D succede di tutto on la vittoria del Liverpool contro l’Ajax nello scontro diretto, qualificandosi matematicamente per gli ottavi di finale come prima classificata, ma l’Atalanta non ne approfitta pareggiando clamorosamente in casa contro il Midtjylland già eliminato e fuori da tutto.

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo A

Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3: 28′, 41′ Berisha (S), 79′ rig. Miranchuk (L), 81′ Adeyemi (L)

Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1: 26′ Joao Felix (A), 86′ rig. Muller (B)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo A

Bayern Monaco 13, Atletico 6, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo B

Shakhtar Donetsk-Real Madrid 2-0: 57′ Dentinho, 82′ Solomon

Borussia Moenchengladbach-Inter 2-3: 17′ Darmian (I), 46′, 76′ Plea (B), 64′, 73′ Lukaku (I)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo B

Borussia Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar Donetsk 7, Inter 5

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo C

Porto-Manchester City 0-0

Marsiglia-Olympiacos 2-1: 33′ Camara (O), 55′ rig., 75′ rig. Payet (M)

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo C

Manchester City 13, Porto 10, Olympiacos 3, Marsiglia 3

Champions League 2020-2021, Risultati Gruppo D

Atalanta-Midtjylland 1-1: 13′ Scholz (M), 79′ Romero (A)

Liverpool-Ajax 1-0: 58′ Jones

Champions League 2020-2021, Classifica Gruppo D

Liverpool 12, Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 0

