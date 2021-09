Champions League, Risultati e Classifica 2° Giornata 28-9-2021: Shakhtar-Inter 0-0, Milan-Atletico 1-2

I Risultati ed i Marcatori della 2° giornata di Champions League 29 Settembre 2021, Gruppi A-B-C-D

Si sono disputate le partite della prima serata della seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Nel Gruppo A il PSG vince il big match contro il Manchester City, mentre colpaccio del Brugge a Lipsia.

Nel Gruppo B il Milan perde in rimonta contro l’Atletico Madrid anche a causa dell’espulsione di Kessie per doppia ammonizione, ma il Liverpool dilaga sul campo del Porto.

Nel Gruppo C altra vittoria per l’Ajax, che batte il Besiktas portandosi a punteggio pieno, mentre basta un gol al Borussia Dortmund per avere la meglio dello Sporting Lisbona.

Infine, nel Gruppo D solo un pareggio senza reti tra Shakhtar Donetsk e Inter nel pomeriggio, mentre il Real Madrid perde clamorosamente in casa contro la sorpresa moldava dello Sheriff.

UEFA Champions League

Champions League 2021-2022, Risultati Gruppo A

PSG-Manchester City 2-0: 8′ Gueye, 74′ Messi

Lipsia-Brugge 1-2: 5′ Nkunku (L), 22′ Vanaken (B), 41′ Rits (B)

Champions League 2021-2022, Classifica Gruppo A

PSG 4, Brugge 4, Manchester City 3, Lipsia 0

Champions League 2021-2022, Risultati Gruppo B

Porto-Liverpool 1-5: 18′, 60′ Salah (L), 45′ Mane (L), 77′, 83′ Firmino (L), 75′ Taremi (P)

Milan-Atletico Madrid 1-2: 20′ Leao (M), 84′ Griezmann (A), 97′ rig. Suarez (A)

Champions League 2021-2022, Classifica Gruppo B

Liverpool 6, Atletico Madrid 4, Porto 1, Milan 0

Champions League 2021-2022, Risultati Gruppo C

Ajax-Besiktas 2-0: 17′ Berghuis, 43′ Haller

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona 1-0: 37′ Malen

Champions League 2021-2022, Classifica Gruppo C

Ajax 6, Borussia Dortmund 6, Besiktas 0, Sporting Lisbona

Champions League 2021-2022, Risultati Gruppo D

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Real Madrid-Sheriff 1-2: 25′ Jakhshibaev (S), 65′ rig. Benzema (R), 90′ Thill (S)

Champions League 2021-2022, Classifica Gruppo D

Sheriff 6, Real Madrid 3, Inter 1, Shakhtar Donetsk 1

