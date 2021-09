Video Gol Highlights PSG-Manchester City 2-0: Sintesi 28-9-2021

Video gol-highlights PSG-Manchester City 2-0: vincono i parigini con gol di Gueye e Messi.

Il PSG fa suo il big match della seconda giornata di Champions League: al “Parco dei Principi” è il Manchester City a doversi inchinare ai gol di Gueye e Leo Messi, alla prima rete con la nuova maglia.

I “citizens” vanno in svantaggio dopo sette minuti, meriterebbero ampiamente di pareggiare, ma vengono fermati per quattro-cinque volte da uno strepitoso Donnarumma, che bagna il debutto in Champions con una prestazione da vero leader.

Nel momento migliore per Sterling e compagni è “le Roy”, Leo Messi, a mettere il sigillo finale sulla partita, in contropiede, dopo una triangolazione con Mbappé.

La squadra di Pochettino si dimostra la squadra più forte perché forse può concedersi, come pochi, il lusso di soffrire.

Il suo arsenale offensivo gli garantisce infatti la capacità di cambiare gli equilibri della sfida in qualsiasi momento.

La sintesi di PSG-Manchester City 2-0

PSG in vantaggio alla prima occasione utile: Mbappè va in mezzo da Messi che non aggancia. Arriva Gueye a rimorchio e batte Ederson.

Gli uomini di Guardiola crescono comunque col passare dei minuti e al 25′ colgono una doppia traversa, prima con Sterling, poi con Silva, su cross di De Bruyne dalla sinistra.

A questo squillo ne seguono altri: Mahrez è spesso pericoloso sulla destra, e Mendes fa fatica a contenerlo. Proprio l’algerino scarica per Cancelo, che col destro impegna Donnarumma.

Poco dopo è Benardo Silva, con un destro da posizione defilata, a costringere l’ex Milan all’intervento.

Il PSG si fa vedere on un tiro alto di Neymar, ma è ancora De Bruyne a farsi vedere dalle parti di Donnarumma con un destro che il classe ’99 blocca.

I parigini hanno una grande occasione con Ander Herrera da fuori, ma il tiro del messicano, a botta sicura, viene messo in angolo da Ederson.

Ruben Dias ci prova di testa da azione d’angolo, ma il PSG riesce ad andare all’intervallo in vantaggio.

È il City a iniziare arrembante la ripresa: Sterling ci prova con un tiro di poco fuori, mentre Donnarumma è costretto ad intervenire in due tempi su cross di De Bruyne.

Lo stesso De Bruyne si inserisce su suggerimento di Mahrez, ed impegna Donnarumma che gli nega il pareggio con un altro grande intervento.

Il PSG fa fatica ad uscire, ma prova a colpire in contropiede con Hakimi che serve Neymar. Il brasiliano va sull’esterno della rete.

Il City ci riprova con Sterling, che dal limite non centra la porta. De Bruyne riceve dal neoentrato Foden e col destro sfiora il palo.

La squadra di Guardiola sembra in controllo, e invece è il PSG a colpire con “le roy” Lionel Messi: l’argentino triangola con Mbappè e con un sinistro sotto l’angolino illumina una serata opaca.

Il City, frastornato dal colpo subito, ci prova nuovamente con Mahrez ma va a sbattereper ben due volte, una su punizione, contro un insuperabile Donnarumma.

Vince dunque il PSG, che in questo 2-0 festeggia non solo la prima vittoria stagionale in Champions League, ma anche la prima rete di Messi al “Parco dei principi”.

Highlights e video gol PSG-Manchester City 2-0

Il tabellino PSG-Manchester City 2-0

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N. Mendes; A. Herrera, Verratti (Wijnaldum 77′), Gueye (Danilo Pereira 90′); Messi, Mbappé, Neymar. Allenatore: Pochettino.

A disposizione: K. Navas, Letellier, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Verratti, Danilo Pereira, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Draxler, Icardi.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, R. Dias, Laporte, J. Cancelo; B. Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Grealish (Foden 67′). Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Steffen, Carson, Stones, Aké, Mbete, Rodri, McAtee, Palmer, Sterling, Ferran Torres, Gabriel Jesus, Wilson-Esbrand.

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spa).

Marcatori: 7′ Gueye (P), 73′ Messi (P)

Ammoniti: Cancelo (M), De Bruyne (M)

Espulsi:

