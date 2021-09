Video Highlights Shakhtar Donetsk-Inter 0-0: Sintesi 28-9-2021

Video Gol e Highlights Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, 2° Giornata Gruppo D Champions League: Barella colpisce una traversa

Solo un pareggio senza reti tra Shakhtar Donetsk e Inter al NSK Olimpiyskiy Stadion di Kiev nella seconda giornata del Gruppo D di Champions League.

I nerazzurri non riescono ancora a vincere la loro prima partita internazionale, dovendosi accontentare di un solo punto conquistato in terra ucraina dopo la sconfitta all’esordio.

Sintesi di Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

E’ una partita molto tattica ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre si difendono con ordine, risultano compatte in fase difensiva, ma in attacco sono poco incisive.

Dopo un tentativo di Solomon, gli ospiti sfiorano il gol del vantaggio con Barella, che colpisce la traversa, mentre Handanovic alza la saracinesca su Alan Patrick e Pedrinho e Dzeko risultano imprecisi in fase di conclusione.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo molto lento e noioso, in cui i padroni di casa fanno possesso palla e gli ospiti si chiudono nella propria metà campo per poi ripartire in contropiede.

La palla gol per il vantaggio è sui piedi di Martinez, clamorosamente poco cinici davanti alla porta dopo il recupero della palla di Calhanoglu, mentre Dodo non trova la porta da buona posizione.

Nel finale si allungano un po’ le squadre e gli ospiti potrebbero approfittarne, ma Pyatov fa il fenomeno sul destro a giro di Correa e sul colpo di testa a botta sicura di De Vrij, mentre Calhanoglu sfiora il palo.

Highlights e Video Gol di Shakhtar Donetsk-Inter 0-0:

Tabellino di Shakhtar Donetsk-Inter 0-0

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily 6,5 (33′ st Krystov); Stepanenko; Pedrinho, Maycon, Alan Patrick (40′ st Marlos), Solomon 6,5 (33′ st Mudryk); Traoré sv (11′ Tete).

Allenatore: De Zerbi



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino 5,5 (36′ st Gagliardini), Brozovic 6 (10′ st Calhanoglu), Barella, Dimarco 5,5 (36′ st Perisic); Dzeko 5 (10′ st Correa), Martinez 5,5 (27′ st Sanchez).

Allenatore: Inzaghi



Arbitro: Kovacs

Marcatori:

Ammoniti: Dumfries (I)

Espulsi:

