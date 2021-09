Champions League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo B: Atletico Madrid, Liverpool e Porto avversari Milan

Il Milan torna in Champions League a distanza di sette anni dall’ultima partecipazione. Inseriti in un girone non certo semplice, quello B, i rossoneri se la vedranno con i campioni di Spagna in carica dell’Atletico Madrid, gli inglesi del Liverpool e i vice campioni di Portogallo del Porto. In queste righe tutto quello che c’è da sapere su calendario, orari e diretta tv delle partite che vedranno protagonista il Diavolo nell’edizione 2021-2022 della Coppa Campioni.

Il campionato di Serie A 2021-2022 del Milan non poteva iniziare in maniera migliore: due vittorie, contro Sampdoria e Cagliari, nelle prime due giornate della stagione e primo posto a punteggio pieno in coabitazione con Lazio, Inter, Roma e Napoli.

Un Milan, apparso subito forte ed in condizione agli occhi di tifosi e appassionati, che si è rinforzato molto durante la sessione estiva di calciomercato grazie agli arrivi di Maignan, Giroud, Ballo-Touré, Bakayoko, Junior Messias, Florenzi e Pellegri, alla conferma di Brahim Diaz e ai riscatti di Tomori e Tonali. Un Milan già pronto e con tanta voglia di mettersi in mostra che non vede l’ora di tornare a calcare il palcoscenico della Champions League a distanza di sette anni dall’ultima apparizione.

Era infatti l’11 marzo 2014 quando il Diavolo disputò la sua ultima partita in Coppa Campioni uscendo sconfitto per 4-1 (gol rossonero firmato da Kakà) dal Vicente Calderon di Madrid contro l’Atletico del Cholo Simeone. Atletico Madrid che i meneghini ritroveranno, come detto, nel Gruppo B insieme a Liverpool, avversario che richiama ovviamente la triste finale di Istanbul del 2005 e quella gloriosa di Atene del 2007, e Porto, affrontato l’ultima volta nella vittoriosa finale di Supercoppa Europea del 2003 (successo per 1-0 grazie ad un gol di Andriy Shevchenko).

Champions League, Girone B: calendario, orari e dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Champions League, Girone B: date e orari delle partite

1° giornata (mercoledì 15 settembre – 21:00): Atletico Madrid-Porto

1° giornata (mercoledì 15 settembre – 21:00): Liverpool-Milan

2° giornata (martedì 28 settembre – 21:00): Milan-Atletico Madrid

2° giornata (martedì 28 settembre – 21:00): Porto-Liverpool

3° giornata (martedì 19 ottobre – 21:00): Atletico Madrid-Liverpool

3° giornata (martedì 19 ottobre – 21:00): Porto-Milan

4° giornata (mercoledì 3 novembre – 18:45): Milan-Porto

4° giornata (mercoledì 3 novembre – 21:00): Liverpool-Atletico Madrid

5° giornata (mercoledì 24 novembre – 21:00): Atletico Madrid-Milan

5° giornata (mercoledì 24 novembre – 21:00): Liverpool-Porto

6° giornata (martedì 7 dicembre – 21:00): Milan-Liverpool

6° giornata (martedì 7 dicembre – 21:00): Porto-Atletico Madrid

Dove seguire le partite in diretta Tv e Streaming

Come ben si sa la Champions League è un’esclusiva Sky che trasmetterà, fino al 2024, 121 su 137 partite della massima competizione continentale per club. 104 partite saranno invece visibili sulla piattaforma streaming Infinity+ di proprietà del Gruppo Mediaset. Altra via percorribile per assistere allo spettacolo della Champions League è Amazon Prime Video che trasmetterà, in esclusiva di mercoledì, la miglior partita di una squadra italiana durante la fase a gironi e la miglior partita del mercoledì fino alle semifinali.

In chiaro, Canale 5 trasmetterà, durante la fase a gironi, la miglior partita di una squadra italiana che gioca il martedì sera alle 21:00 e tutte le partite del martedì sera fino alle semifinali. Su Canale 5 sarà inoltre visibile anche la finale in programma sabato 28 maggio 2022 allo Stadio San Pietroburgo di San Pietroburgo.

