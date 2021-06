Alga Spirulina: cos’è, a cosa serve, proprietà, benefici, controindicazioni e recensioni

Alcuni doni di Madre Natura possono essere considerati veri super food capaci di migliorare lo stato di salute e risolvere piccoli problemi. È il caso della Spirulina. Ma a cosa serve esattamente?

Si sente parlare sempre più spesso della Spirulina come energetico e toccasana per diabetici, persone che lottano contro il peso e chi soffre di colesterolo alto. Tuttavia c’è anche chi ritiene la Spirulina inutile.

In realtà, oltre agli effetti più noti, l’alga Spirulina nasconde molte altre proprietà ancora sconosciute a molti che però vale la pena conoscere.

Cos’è la Spirulina?

Per chi ancora non lo sapesse, la Spirulina è un’alga caratterizzata da una forma a spirale che vive nelle acque tropicali e chiamata Arthrospira platensis.

Negli ultimi anni è diventata protagonista di tantissimi integratori commercializzati sotto forma di capsule, compresse e polvere grazie alle sue proprietà incredibili.

Alga Spirulina: Proprietà e benefici

A finire sotto i riflettori è stato il suo profilo nutrizionale, dalle proteine contenenti aminoacidi essenziali al mix di vitamine (vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina E) e minerali (calcio, magnesio, ferro, zinco, potassio, selenio, manganese e sodio). Ma quali sono i benefici della Spirulina?

Energia extra – La combinazione di vitamine e minerali fornisce l’organismo di un’energia extra che aiuta ad affrontare la giornata e a sentire meno fatica dopo uno sforzo fisico.

– La combinazione di vitamine e minerali fornisce l’organismo di un’energia extra che aiuta ad affrontare la giornata e a sentire meno fatica dopo uno sforzo fisico. Perdita peso – La Spirulina fa dimagrire grazie alla presenza di proteine e altri nutrienti che assicura un ottimo senso di sazietà e riduce l’appetito, evitando di venir meno ai propositi della dieta.

– La grazie alla presenza di proteine e altri nutrienti che assicura un ottimo senso di sazietà e riduce l’appetito, evitando di venir meno ai propositi della dieta. Detox – L’alga sviluppa un’azione depurativa e disintossicante che aiuta il corpo a liberarsi da liquidi in eccesso, materiali di scarto e tossine.

– L’alga sviluppa un’azione depurativa e disintossicante che aiuta il corpo a liberarsi da liquidi in eccesso, materiali di scarto e tossine. Anticolesterolemico – Il fatto che contenga Omega 3, Omega 6 e fibra permette di sfruttarla per ridurre il colesterolo “cattivo” e i trigliceridi. Insomma come difesa dalle malattie cardiovascolari.

– Il fatto che contenga Omega 3, Omega 6 e fibra permette di sfruttarla per ridurre il colesterolo “cattivo” e i trigliceridi. Insomma come difesa dalle malattie cardiovascolari. Immunostimolante – Il mix di vitamine e sostanze antiossidanti (es. ficocianina) aiuta a potenziare le barriere immunitarie dell’organismo.

– Il mix di vitamine e sostanze antiossidanti (es. ficocianina) aiuta a potenziare le barriere immunitarie dell’organismo. Anti-diabetico – Alcuni studi hanno sottolineato la capacità dell’alga di potenziare la resistenza all’insulina a di ridurre i livelli della glicemia.

– Alcuni studi hanno sottolineato la capacità dell’alga di potenziare la resistenza all’insulina a di ridurre i livelli della glicemia. Anti-anemico – La presenza di ferro facilmente assimilabile e di folati favorisce la formazione di globuli rossi e aiuta a gestire le situazioni lievi di anemia.

– La presenza di ferro facilmente assimilabile e di folati favorisce la formazione di globuli rossi e aiuta a gestire le situazioni lievi di anemia. Costruzione massa muscolare – Le proteine ricche di aminoacidi essenziali sostengono il fabbisogno di chi lavora alla costruzione della massa muscolare.

– Le proteine ricche di aminoacidi essenziali sostengono il fabbisogno di chi lavora alla costruzione della massa muscolare. Anti-age – I composti antiossidanti (vitamina E, betacarotene e clorofilla) sviluppano un’attività antiossidante in contrasto con i radicali liberi e ostacolano l’invecchiamento cellulare e i suoi segni sulla pelle.

– I composti antiossidanti (vitamina E, betacarotene e clorofilla) sviluppano un’attività antiossidante in contrasto con i radicali liberi e ostacolano l’invecchiamento cellulare e i suoi segni sulla pelle. Equilibrante del PH – L’ alga Spirulina può essere considerato un cibo alcalino e questo permette di utilizzarlo per ristabilire il PH dell’organismo.

– L’ può essere considerato un cibo alcalino e questo permette di utilizzarlo per ristabilire il PH dell’organismo. Pro erezione – Secondo alcuni studi la Spirulina svilupperebbe benefici sessuali nell’ambito maschile, favorendo l’erezione in caso di disfunzione erettile.

Tipi di integratori

In commercio è possibile trovare la Spirulina integratore sotto forma di compresse, capsule o polvere. Quale scegliere dipende dalle abitudini personali.

Compresse e capsule – Questi integratori presentano polvere di Spirulina e silice o stearato di magnesio, hanno un sapore delicato e devono essere deglutiti con un bicchiere di acqua. Sono efficaci, ma richiedono più tempo per agire.

– Questi integratori presentano e silice o stearato di magnesio, hanno un sapore delicato e devono essere deglutiti con un bicchiere di acqua. Sono efficaci, ma richiedono più tempo per agire. Polvere – La polvere di Spirulina deve essere mescolata a un liquido (acqua, frullato, succo di frutta, zuppa e così via). Ha un sapore molto marcato.

Modalità d’uso

Gli integratori dovrebbero essere assunti secondo le dosi e le modalità indicate da ogni produttore, ma in linea di massima non bisognerebbe superare i 2-3 g per la Spirulina in polvere e i 4-6 g per la Spirulina in compresse.

Chi inizia a usare la Spirulina per dimagrire dovrebbe assumere la dose consigliata al massimo 30 minuti prima di consumare il pasto in modo da permettere alle mucillagini di attirare acqua, aumentare di volume nello stomaco e favorire il senso di sazietà.

Il sovradosaggio non è pericoloso di per sé, ma potrebbe causare problemi legati all’accumulo di vitamina E e ferro. Quali sono le controindicazioni della Spirulina? Stitichezza, nausea, vomito e febbre.

Spirulina: Controindicazioni

L’uso di integratori a base di Spirulina è ben tollerato dall’organismo e non comporta rischi ed effetti collaterali rilevanti.

Tuttavia, seppur ben tollerato, sarebbe meglio chiedere il parere medico in caso di gravidanza, allattamento, terapie farmacologiche o problemi ormonali, renali ed epatici.

Chi non può prendere la Spirulina? È preferibile non assumerla in caso di propensione alle allergie perché, se non coltivata in ambienti controllati, potrebbe assorbire piombo, mercurio, cadmio e altri metalli pesanti e causare allergie anche gravi.

Come scegliere l’integratore di Spirulina

Non tutti gli integratori di Spirulina sono uguali e valutare alcuni elementi potrebbe aiutare a scegliere il prodotto più adatto a soddisfare le proprie esigenze.

Sapore – Il sapore non è un elemento trascurabile poiché la polvere di Spirulina ha un gusto di alga particolarmente marcato e rischia di diventare un problema se non si amano i sapori forti.

– Il sapore non è un elemento trascurabile poiché la ha un gusto di alga particolarmente marcato e rischia di diventare un problema se non si amano i sapori forti. Certificazioni – La certificazione di qualità assicura un processo di produzione conforme agli standard diretti a escludere tracce di materiali pesanti mentre l’indicazione vegana garantisce l’assenza di eccipienti di origine animale nell’involucro delle capsule.

– La certificazione di qualità assicura un processo di produzione conforme agli standard diretti a escludere tracce di materiali pesanti mentre l’indicazione vegana garantisce l’assenza di eccipienti di origine animale nell’involucro delle capsule. Allergeni – Alcuni prodotti potrebbero contenere tracce di lattosio, glutine e altri allergeni potenzialmente pericolosi per chi soffre di allergie. È bene controllare sempre la lista degli ingredienti.

– Alcuni prodotti potrebbero contenere tracce di lattosio, glutine e altri allergeni potenzialmente pericolosi per chi soffre di allergie. È bene controllare sempre la lista degli ingredienti. Comodità di utilizzo – La scelta tra polvere, compresse e capsule di Spirulina dipende dalle abitudini personali, optando per la prima se si ha la possibilità di mescolare l’integratore e per la seconda se si passa molto tempo fuori di casa.

– La scelta tra polvere, compresse e capsule di dipende dalle abitudini personali, optando per la prima se si ha la possibilità di mescolare l’integratore e per la seconda se si passa molto tempo fuori di casa. Prezzo – Il prezzo di un integratore di Spirulina dipende dalla formula, dalle certificazioni e dalla marca. È possibile avere un’ampia scelta e risparmiare sfruttando l’acquisto online.

Migliori integratori di Spirulina

Qual è la migliore marca di Spirulina? Quale prodotto scegliere? Dipende dalle esigenze personali, ma scegliere un prodotto di qualità è un ottimo punto di partenza.

È possibile acquistare l’integratore di Spirulina in farmacia, parafarmacia e altri negozi fisici oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon offre una vasta gamma di integratori di Spirulina corredati di recensioni vere e informazioni utili: Spirulina Fit, Spirulina Marcus Roher, Spirulina Maxi molti altri. Inoltre assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per aiutarvi a trovare il migliore integratore di Spirulina su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più apprezzati dagli utenti.

