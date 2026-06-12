Capello sceglie la favorita per il Mondiale 2026: Francia davanti a tutti, ma il caldo può cambiare tutto

Fabio Capello non ha dubbi: tra le nazionali europee più attrezzate per vincere il Mondiale 2026, la Francia resta una delle più credibili, forse la più completa per qualità individuale, profondità della rosa e capacità di decidere le partite anche nei momenti più complicati. L’ex allenatore di Milan, Roma, Juventus, Real Madrid, Inghilterra e Russia ha analizzato il torneo ormai alle porte, soffermandosi soprattutto sulle squadre che possono davvero arrivare fino in fondo e sulle condizioni particolari che caratterizzeranno la competizione negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Il punto centrale del ragionamento di Capello riguarda la qualità. In un Mondiale allargato, più lungo e distribuito su un territorio enorme, non basterà avere una buona organizzazione difensiva o una squadra fisicamente preparata. Serviranno giocatori capaci di rompere l’equilibrio con una giocata, gestire il pallone sotto pressione e resistere alle difficoltà climatiche. Per questo motivo, la Francia viene indicata come una delle selezioni più pericolose in assoluto: ha talento, alternative, esperienza internazionale e campioni abituati a partite pesanti.

La Francia resta la nazionale europea più completa

La scelta di Capello non sorprende, perché la Francia arriva al Mondiale 2026 con un gruppo ancora fortissimo. La nazionale transalpina è da anni tra le più continue al mondo, capace di arrivare in fondo nei grandi tornei e di rinnovarsi senza perdere competitività. La forza francese non è legata soltanto a uno o due fuoriclasse, ma a una profondità complessiva che poche altre nazionali possono permettersi.

Il nome più evidente resta Kylian Mbappé, giocatore in grado di cambiare una partita con velocità, strappi, finalizzazione e personalità. Tuttavia, ridurre la Francia solo a Mbappé sarebbe un errore. La squadra può contare su centrocampisti fisici e tecnici, difensori abituati al massimo livello europeo e una batteria offensiva capace di offrire soluzioni diverse. In un torneo lungo, la qualità della panchina può diventare decisiva quanto quella dei titolari.

Proprio questo aspetto rende la Francia così temibile. Se una partita si blocca, il commissario tecnico può cambiare interpreti senza abbassare il livello. Se il caldo o la stanchezza pesano, le cinque sostituzioni permettono di mantenere intensità. Se serve una giocata individuale, il talento non manca. È una nazionale costruita per reggere la pressione e per trovare risposte anche quando il piano iniziale non funziona.

Spagna e Francia sono le rivali europee più credibili

Accanto alla Francia, Capello considera la Spagna un’altra candidata fortissima. La nazionale spagnola ha ritrovato negli ultimi anni una propria identità, unendo il tradizionale controllo tecnico del pallone a maggiore verticalità, intensità e presenza di giovani capaci di giocare senza paura. Rispetto al passato, non sembra più una squadra legata soltanto al possesso, ma una selezione più completa, capace di accelerare e colpire anche negli spazi.

La differenza tra Francia e Spagna è soprattutto nella natura del talento. I francesi danno spesso la sensazione di poter vincere anche con una partita sporca, grazie alla forza fisica, alla profondità e alla capacità dei singoli di creare episodi. Gli spagnoli, invece, puntano maggiormente sulla qualità collettiva, sulla gestione del ritmo e sulla capacità di controllare il gioco attraverso tecnica e occupazione degli spazi.

In un Mondiale così particolare, entrambe hanno argomenti forti. La Francia può sfruttare potenza, atletismo e individualità. La Spagna può diventare pericolosissima se riesce a imporre il proprio palleggio e a costringere gli avversari a correre a vuoto. La sensazione è che, tra le europee, siano proprio queste due nazionali a partire con qualcosa in più rispetto alle altre.

Il Brasile di Ancelotti resta una variabile enorme

Nel discorso di Capello c’è anche il Brasile, soprattutto per la presenza di Carlo Ancelotti in panchina. L’ex tecnico italiano conosce perfettamente il calcio internazionale, ha gestito campioni in ogni contesto possibile e ha una capacità rara di adattarsi agli ambienti più complessi. Per questo il Brasile diventa una variabile affascinante: non arriva necessariamente come macchina perfetta, ma ha talento e un allenatore capace di dare equilibrio.

Il problema del Brasile negli ultimi anni è stato spesso la discontinuità. Tante individualità, grande potenziale offensivo, ma anche difficoltà nel trasformare il talento in una squadra stabile nei momenti decisivi. Ancelotti può incidere proprio qui, portando calma, gestione dello spogliatoio e pragmatismo. In un torneo breve, questi elementi possono pesare moltissimo.

La nazionale brasiliana ha bisogno di ritrovare credibilità mondiale dopo anni di delusioni nelle fasi a eliminazione diretta. Il fascino resta enorme, ma il campo dovrà dimostrare se il nuovo ciclo è davvero pronto per reggere l’urto di europee fortissime e di un’Argentina campione in carica ancora molto competitiva.

Il caldo sarà un fattore decisivo

Uno dei passaggi più interessanti dell’analisi di Capello riguarda il clima. Il Mondiale 2026 si giocherà in tre Paesi, con città, altitudini, temperature e condizioni ambientali molto diverse. Il caldo potrà incidere parecchio, soprattutto nelle partite giocate in orari difficili o in zone particolarmente impegnative dal punto di vista fisico.

Secondo Capello, in un contesto del genere la tecnica e la qualità individuale emergeranno ancora di più. Quando le temperature salgono e la fatica aumenta, pressare sempre alto diventa più difficile. Correre tanto senza palla può costare caro. Per questo le squadre con giocatori capaci di gestire il possesso, rallentare quando serve e accelerare nel momento giusto potrebbero avere un vantaggio.

Le cinque sostituzioni saranno fondamentali. Non serviranno solo a cambiare tatticamente una partita, ma a mantenere freschezza, intensità e lucidità. Le nazionali con rose profonde avranno quindi un margine importante rispetto a quelle più dipendenti da pochi titolari. Anche da questo punto di vista, Francia e Spagna sembrano partire molto bene.

Argentina, Inghilterra e le altre outsider

Nel gruppo delle favorite non si può ignorare l’Argentina, campione in carica e ancora ai vertici del ranking internazionale. La squadra sudamericana resta una delle più difficili da affrontare, perché unisce esperienza, mentalità vincente e qualità tecnica. Anche se ogni ciclo mondiale porta cambiamenti, chi ha vinto l’ultimo torneo entra sempre con una consapevolezza speciale.

L’Inghilterra resta un’altra nazionale da tenere d’occhio. Negli ultimi anni ha costruito una generazione ricca di talento, soprattutto dalla metà campo in su. Il problema, come spesso accade, sarà trasformare il potenziale in vittoria. Gli inglesi arrivano quasi sempre con grandi aspettative, ma nei momenti decisivi devono dimostrare di saper superare pressione, storia e limiti emotivi.

Ci sono poi squadre che possono inserirsi se il tabellone si apre nel modo giusto. Portogallo, Germania, Olanda e Belgio hanno qualità, anche se partono con interrogativi diversi. In un Mondiale allargato, le sorprese possono arrivare soprattutto nella prima fase, ma per vincere il torneo serviranno continuità, profondità e personalità nelle gare a eliminazione diretta.

Il pronostico di Capello pesa perché guarda oltre i nomi

La scelta di Capello non è soltanto un pronostico basato sul talento. È una lettura tattica del torneo. L’ex allenatore guarda alla qualità, alla capacità di adattamento, alla gestione dello sforzo e alla presenza di giocatori decisivi. Per questo la Francia viene vista come la nazionale più pronta tra le europee: non perché sia imbattibile, ma perché ha più strumenti per risolvere problemi diversi.

Il Mondiale 2026 sarà un torneo particolare, più grande, più dispersivo e probabilmente più difficile da gestire rispetto alle edizioni precedenti. Viaggi, caldo, profondità delle rose e capacità di recupero avranno un peso enorme. In questo contesto, le squadre più complete e tecniche potrebbero fare la differenza.

La Francia parte quindi con il marchio della favorita europea, la Spagna resta l’alternativa più forte sul piano del gioco, il Brasile di Ancelotti rappresenta la grande incognita emotiva e tecnica, mentre l’Argentina difende il proprio status di campione in carica. Il verdetto di Capello apre il dibattito: il Mondiale non è ancora deciso, ma la corsa al titolo sembra già concentrarsi attorno a un gruppo ristretto di nazionali capaci di unire talento, profondità e sangue freddo.