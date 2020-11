Ufficiale: stop campionato e coppa Primavera dopo DPCM 6/11/2020

Campionato primavera sospeso – Il Coronavirus continua a rendere sempre più difficoltoso lo svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni tipo. Questa volta, però, il virus colpisce violentemente anche la primavera. La notizia già era trapelata da diverse fonti ma ora è ufficiale. La Lega ha annunciato la sospensione del campionato Primavera e della conseguente Coppa.

Campionato primavera sospeso: arriva la decisione della Lega

Dopo la sospensione della Primavera 2, arriva un’altra brusca interruzione. Secondo quanto affermato ufficialmente dalla Lega, saranno sospesi il campionato Primavera 1 e la Coppa Italia fino al 3 dicembre. La scelta è, ovviamente, legata ai dati non molto incoraggianti che negli ultimi mesi preoccupano e non poco la nazione. Dati che hanno costretto il Premier Conte a emanare un nuovo DPCM che divide le regioni in zone. Per questo motivo si è ritenuto che non ci siano le condizioni necessarie a favorire, nel rispetto delle normative, l’incolumità ai giocatori e ai tesserati presenti nelle squadre.

In merito a ciò la Lega ha esposto un comunicato ufficiale sul proprio sito:

“Lega Serie A ha deliberato di sospendere con effetto immediato, fino al 3 dicembre 2020 (visto il DPCM del 3 novembre 2020), la disputa delle gare del Campionato Primavera 1 TIM e con decorrenza dal 13 novembre 2020 quelle della Primavera TIM Cup per consentire la disputa dell’ultima gara del secondo turno”.

