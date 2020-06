Calendario Ripresa Serie A, date e orari: si giocherà di sera il 90% delle partite e tutti i giorni, mai al Sud in diurna?

Calendario Ripresa Serie A: varie ipotesi al vaglio. Tre fasce orarie concordate (17:15, 19:30 e 21:15) e nessuna partita pomeridiana a Napoli, Cagliari e Lecce.

La ripresa del campionato di Serie A è ormai vicinissima. Oggi si sarebbe dovuta tenere la riunione decisiva, tra Governo e FIGC, dalla quale sarebbe dovuto uscire il calendario ufficiale riguardante la ripresa della stagione 2019-2020, ma detta ufficialità è stata rimandata a mercoledì.

Chi di dovere preferisce aspettare ancora qualche giorno prima di comunicare il tutto e sebbene manchi appunto solo l’ufficialità, pare che sia già tutto stabilito per la ripresa del campionato. Si giocherà ogni tre giorni in fasce orarie ben definite: 17:15, 19:30 e 21:15.

Delle 124 partite che restano per terminare il campionato, solo 10 verranno disputate nella fascia pomeridiana delle 17:15. Tutte le altre verranno suddivise tra le 19:30 e le 21:15. Voci di corridoio riferiscono inoltre di come sia probabile che città come Napoli, Lecce e Cagliari non ospiteranno mai partite nella fascia oraria delle 17:15 così com’è probabile che nessuna squadra disputerà più di due partite in diurna.

Calendario Ripresa Serie A: ufficialità rimandata a mercoledì.

Salvo cambiamenti dell’ultim’ora si dovrebbe quindi iniziare sabato 20 giugno con i recuperi della 25° giornata,Torino-Parma (sabato 20 giugno alle 19.30), Verona-Cagliari (sabato 20 giugno alle 21.45), Atalanta-Sassuolo (domenica 21 giugno alle 19.15) e Inter-Sampdoria (domenica 21 giugno alle 21.45) e, come detto, si dovrebbe giocare ogni 3 giorni così da chiudere la stagione entro il 2 agosto. La “prima giornata”, quella del 20-21 giugno e l’ultima si disputeranno esclusivamente in serata.

Il programma generale che dovrebbe essere ufficializzato mercoledì prevederà quindi: una gara il venerdì o il lunedì alle 21:45, tre il sabato, una per fascia oraria e sei la domenica (una alle 17:15, quattro alle 19:30 e una alle 21:45). Nei turni infrasettimanali due gare sia martedì che giovedì (19.30 e 21.45) e sei mercoledì (due alle 19.30 e quattro alle 21.45).

Il calendario, è giusto ricordarlo, verrà ufficializzato fino alla quartultima giornata, mentre le ultime quattro giornate verranno comunicate in seguito. Queste invece le indiscrezioni riguardanti le partite di cartello:

27.a giornata (lunedì 22 giugno alle 21.45): Bologna-Juventus

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 19.30): Inter-Sassuolo

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 21.45): Atalanta-Lazio

28.a giornata (domenica 28 giugno alle 17.15): Milan-Roma

30.a giornata (sabato 4 luglio alle 21.45): Lazio-Milan

31.a giornata (martedì 7 luglio alle 21.45): Milan-Juventus

32.a giornata (sabato 11 luglio alle 21.45): Juventus-Atalanta

32.a giornata (domenica 12 luglio alle 21.45): Napoli-Milan

34.a giornata (domenica 19 luglio alle 21.45): Roma-Inter

34.a giornata (lunedì 20 luglio alle 21.45): Juventus-Lazio

