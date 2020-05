Ripresa Serie A: Lega propone calendario con recuperi il 13-14 giugno

Ripresa Serie A sempre più vicina. La Lega Calcio propone il 13 e il 14 giugno per recuperare le partite della 25° giornata non disputate lo scorso 22 febbraio.

Il 28 maggio è sempre più vicino. Nella giornata di giovedì infatti Governo, FIGC e Lega Calcio si incontreranno per stabilire come e quando riprendere il campionato. Dopo l’ok agli allenamenti collettivi manca ora solo il via libero definitivo per ricominciare la stagione.

Una stagione che potrebbe ripartire i prossimi 13 e 14 giugno. La Lega Calcio di Serie A ha infatti proposto queste due date come giorni in cui si potrebbero recuperare le quattro sfide della 25° giornata non disputate gli scorsi 21 e 22 febbraio a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus.

Ripresa Serie A: la Lega Calcio propone il weekend del 13-14 giugno per recuperare le 4 sfide della 25° giornata.

Le partite in questione sono Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. L’intento di Dal Pino e compagni è quello di far giocare prima queste gare cosicché tutte le squadre del massimo campionato abbiano lo stesso numero di incontri disputatati, vale a dire 26.

Recuperando queste partite nel weekend del 13-14 giugno si avrebbe appunto una situazione in cui tutte e 20 le squadre di Serie A avranno disputato lo stesso numero di partite. Se questo desiderio della Lega Calcio venisse approvato, si potrebbe quindi pensare alla ripartenza ufficiale del campionato nel weekend del 20-21 giugno con le squadre pronte a scendere in campo per la 27° giornata. La decisione verrà presa tra due giorni, non possiamo che attendere.

