Calendario partite Napoli Serie A: date, orari diretta tv Sky-Dazn

Calendario partite Napoli: le 12 partite attraverso le quali gli azzurri di Gennaro Gattuso proveranno a conquistare un posto in Champions League.

La Serie A ripartirà e con essa anche gli obiettivi di tutte e 20 le squadre. C’è chi lotterà per lo scudetto, chi per la salvezza, chi per un posto in Europa League e chi, come il Napoli di Gennaro Gattuso, per un posto in Champions League.

L’impresa, per gli uomini del tecnico calabrese. è ardua. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente quarta, dista 9 punti, quindi bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo per conquistare un posto nella prossima edizione della Coppa Campioni.

In mezzo i partenopei avranno anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l‘Inter ed un’eventuale finale da disputare che, in caso di vittoria, potrebbe rendere meno amara una stagione non proprio indimenticabile. Vediamo quindi insieme il calendario delle partite che vedranno protagonista la squadra di Aurelio De Laurentis.

Calendario partite Napoli: orari e dove vederle

SEMIFINALE DI RITORNO DI COPPA ITALIA (probabilmente 14 giugno. Orario da definire): Napoli -Inter ( RAI UNO )

(probabilmente 14 giugno. Orario da definire): -Inter ( ) FINALE DI COPPA ITALIA (In caso di qualificazione, probabilmente 17 giugno. Orario da definire): Napoli -X? ( RAI UNO )

(In caso di qualificazione, probabilmente 17 giugno. Orario da definire): -X? ( ) 27° GIORNATA (23 giugno, ore 19.30): Verona- Napoli (DAZN)

(23 giugno, ore 19.30): Verona- (DAZN) 28° GIORNATA (28 giugno, ore 19.30): Napoli -Spal (Sky Sport)

(28 giugno, ore 19.30): -Spal (Sky Sport) 29° GIORNATA (2 luglio, ore 19.30): Atalanta- Napoli (DAZN)

(2 luglio, ore 19.30): Atalanta- (DAZN) 30° GIORNATA (5 luglio, ore 21.45): Napoli -Roma (Sky Sport)

(5 luglio, ore 21.45): -Roma (Sky Sport) 31° GIORNATA (8 luglio, ore 19.30): Genoa- Napoli (Sky Sport)

(8 luglio, ore 19.30): Genoa- (Sky Sport) 32° GIORNATA (12 luglio, ore 21.45): Napoli -Milan (Sky Sport)

(12 luglio, ore 21.45): -Milan (Sky Sport) 33° GIORNATA (15 luglio, ore 19.30): Bologna- Napoli (DAZN)

(15 luglio, ore 19.30): Bologna- (DAZN) 34° GIORNATA (19 luglio, ore 19.30): Napoli -Udinese (Sky Sport)

(19 luglio, ore 19.30): -Udinese (Sky Sport) 35° GIORNATA (22 luglio, ore 19.30): Parma- Napoli (DAZN)

(22 luglio, ore 19.30): Parma- (DAZN) 36° GIORNATA (da definire): Napoli -Sassuolo (da definire)

(da definire): -Sassuolo (da definire) 37° GIORNATA (da definire): Inter- Napoli (da definire)

(da definire): Inter- (da definire) 38° GIORNATA (da definire): Napoli-Lazio (da definire)

