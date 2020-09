Calendario Napoli Serie A 2020-2021

Calendario Napoli Serie A 2020-2021: i partenopei inizieranno dal Tardini di Parma. Visita alla Juventus alla 3° giornata e derby col Benevento alla 5°. Ecco a voi il calendario dettagliato di tutte le partite degli azzurri di Gennaro Gattuso.

Il calendario della Serie A 2020-2021 è stato delineato poche ore fa con le squadre che ora attendono solo di tornare in campo per dare il via ad un campionato che inizierà un po’ più tardi rispetto a quelli degli anni passati causa Coronavirus che ha fatto slittare di tre mesi l’ultima parte della stagione 2019-2020. Una stagione, quella che si è conclusa appena un mese fa, che non ha riservato grandi sorprese rispetto agli anni passati, se non il ritorno in Champions della Lazio e il triste 7° posto del Napoli di Gennaro Gattuso che ha salvato parzialmente l’annata vincendo la Coppa Italia in finale contro la Juventus.

Per gli uomini del patron De Laurentiis, la stagione che inizierà il prossimo 19 settembre dovrà essere quella del rilancio. Gattuso e i suoi avranno infatti l’obbligo di riportare il Napoli tra i primi quattro posti, facendo bene ovviamente anche in Europa League dove gli azzurri partiranno dalla fase a gironi. Il campionato 2020-2021 dei partenopei comincerà quindi dal Tardini di Parma. La 2° giornata vedrà invece scendere al San Paolo il Genoa di Rolando Maran, mentre alla 3° e alla 4° i campani affronteranno rispettivamente Juventus in trasferta e Atalanta in casa. Alla 5° il derby con il Benevento per poi affrontare in fila Milan (8° giornata) e Roma (9° giornata) tra le mura amiche del San Paolo.

Tre giornate più tardi, vale a dire alla 12°, i napoletani andranno a San Siro a far visita all’Inter di Antonio Conte, mentre alla 13° sarà Lazio-Napoli all’ombra del Colosseo. Il campionato degli angioini terminerà quindi con la sfida dell’ultima giornata contro l’Hellas Verona di Ivan Juric.

Calendario Napoli Serie A 2020-2021: tutte le partite degli azzurri

1° giornata (20 settembre/31 gennaio): Parma-Napoli

2° giornata (27 settembre/3 febbraio): Napoli-Genoa

3° giornata (4 ottobre/7 febbraio): Juventus-Napoli

4° giornata (18 ottobre/14 febbraio): Napoli-Atalanta

5° giornata (25 ottobre/21 febbraio): Benevento-Napoli

6° giornata (1 novembre/28 febbraio): Napoli-Sassuolo

7° giornata (8 novembre/7 marzo): Bologna-Napoli

8° giornata (22 novembre/14 marzo): Napoli-Milan

9° giornata (29 novembre/21 marzo): Napoli-Roma

10° giornata (6 dicembre/4 aprile): Crotone-Napoli

11° giornata (13 dicembre/11 aprile): Napoli-Sampdoria

12° giornata (16 dicembre/18 aprile): Inter-Napoli

13° giornata (20 dicembre/21 aprile): Lazio-Napoli

14° giornata (23 dicembre/25 aprile): Napoli-Torino

15° giornata (3 gennaio/2 maggio): Cagliari-Napoli

16° giornata (6 gennaio/9 maggio): Napoli-Spezia

17° giornata (10 gennaio/12 maggio): Udinese-Napoli

18° giornata (17 gennaio/16 maggio): Napoli-Fiorentina

19° giornata (24 gennaio/23 maggio): Hellas Verona-Napoli

