Calendario Roma Serie A 2020-2021

Si inizierà il 19 settembre, si chiude il 23 maggio. Big match già alla seconda giornata

La prossima edizione della Serie A è alle porte. Quest’oggi sono stati comunicati i calendari, stilati con dei precisi parametri. La prima gara della Roma non potrà essere né con il Torino né con il Genoa, prime avversarie nelle ultime due stagioni. Per la stessa ragione, l’ultima non potrà essere con il Parma o con la Juve. Sempre rimanendo in tema ultima gara, Roma e Lazio dovranno disputare l’ultima gara lontane dalle mura amiche per permettere la preparazione dello stadio Olimpico in vista degli Europei.

Il prossimo campionato avrà poi sei turni infrasettimanali (16 e 23 dicembre, 6 gennaio, 3 febbraio, 21 aprile e 12 maggio) e tre soste dedicate alle Nazionali (11 ottobre, 15 novembre, 28 marzo). La pausa invernale, più breve rispetto agli anni passati, durerà dal 24 dicembre al 3 gennaio.

IL CALENDARIO – Non sarà quindi né il Torino né il Genoa il primo avversario della Roma. Ecco allora che il primo ostacolo della gestione Friedkin sarà il Verona (20 settembre/ 31 gennaio). Dopo l’ostico impegno con la squadra di Juric ci sarà il big match con la Juve (27 settembre/3 febbraio). I giallorossi vedranno poi ancora bianconero, dato l’impegno in trasferta con l’Udinese (4 ottobre/7 febbraio). Successivamente si vedrà giallorosso, quello del Benevento, atteso all’Olimpico il 18 ottobre (ritorno 14 febbraio). Affrontata la squadra di Pippo Inzaghi, si affronterà la sua grande ex: il Milan, a San Siro (25 ottobre/21 febbraio).

Successivamente ci saranno Fiorentina, in casa, (1 novembre/28 febbraio), Genoa (8 novembre/ 7 marzo) e Parma (22 novembre/ 14 marzo) prima della trasferta del San Paolo contro il Napoli (29 novembre/21 marzo). Dicembre inizierà con la sfida al Sassuolo (6 dicembre/ 4 aprile) e proseguirà con la trasferta di Bologna (13 dicembre/11 aprile) e l’impegno interno contro il Torino (16 dicembre/18 aprile) prima di due sfide importanti: Atalanta (20 dicembre/21 aprile) e il Cagliari (23 dicembre/25 aprile) dell’ex Di Francesco.

Dopo la sosta ecco la sfida con un altro ex, Claudio Ranieri, che arriverà con la sua Samp a Roma il 3 gennaio (ritorno 2 maggio). Per la festa della Befana si andrà poi in Calabria, per sfidare il Crotone (6 gennaio/9 maggio). Rientrata a Roma, la squadra di Fonseca avrà gli ultimi due big match: la sfida con l’Inter (10 gennaio/12 maggio) ed il derby (17 gennaio/16 maggio). Si chiuderà poi contro lo Spezia (24 gennaio/23 maggio).

Di seguito il calendario completo

1° giornata (20 settembre/31 gennaio): Verona-Roma

2° giornata (27 settembre/3 febbraio): Roma-Juventus

3° giornata (4 ottobre/7 febbraio): Udinese-Roma

4° giornata (18 ottobre/14 febbraio): Roma-Benevento

5° giornata (25 ottobre/21 febbraio): Milan-Roma

6° giornata (1 novembre/28 febbraio): Roma-Fiorentina

7° giornata (8 novembre/7 marzo): Genoa-Roma

8° giornata (22 novembre/14 marzo): Roma-Parma

9° giornata (29 novembre/21 marzo): Napoli-Roma

10° giornata (6 dicembre/4 aprile): Roma-Sassuolo

11° giornata (13 dicembre/11 aprile): Bologna-Roma

12° giornata (16 dicembre/18 aprile): Roma-Torino

13° giornata (20 dicembre/21 aprile): Atalanta-Roma

14° giornata (23 dicembre/25 aprile): Roma-Cagliari

15° giornata (3 gennaio/2 maggio): Roma-Sampdoria

16° giornata (6 gennaio/9 maggio): Crotone-Roma

17° giornata (10 gennaio/12 maggio): Roma-Inter

18° giornata (17 gennaio/16 maggio): Lazio-Roma

19° giornata (24 gennaio/23 maggio): Roma-Spezia

