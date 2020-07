Calciomercato, tutto fatto con il Manchester City: il Bayern Monaco acquista Sanè

A un anno di distanza l’affare sembra poter andare in porto: il Bayern Monaco è pronto a mettere le mani su Leroy Sanè, ala classe 1996 che già la scorsa estate era in procinto di trasferirsi in Baviera prima che un brutto infortunio al crociato facesse saltare bruscamente l’affare. Ad annunciarlo sono due fonti autorevoli come il “Guardian” e la “Bild” e, se le voci giungono sia da Germania che Inghilterra, c’è da star sicuri che i contatti sono già ben avviati.

Secondo le indiscrezioni, il cartellino di Sanè verrà a costare al Bayern Monaco 49 milioni più bonus. Al calciatore verrà poi offerto un contratto quinquennale da 17 milioni lordi all’anno. L’operazione, dunque, verrebbe a costare in totale 134 milioni più eventuali bonus. Una cifra ben inferiore rispetto a quella che il Bayern si apprestava a corrispondere al City soltanto una stagione fa, quando il tedesco di origini senegalesi stava per approdare in Bundesliga per una cifra di 100 milioni più bonus. Al costo del cartellino si sarebbe poi aggiunto un ingaggio da 20 milioni lordi per cinque anni, che avrebbe fatto schizzare il valore complessivo dell’operazione a 200 milioni più bonus.

Il Bayern riesce dunque a mettere le mani su Sanè ottenendo anche un notevole sconto rispetto ai costi che avrebbe dovuto sostenere lo scorso anno. Gli effetti deleteri del Coronavirus sull’economia cominciano a rendersi visibili anche nell’ambito del calciomercato, con le squadre che saranno costrette ad una politica di spending review nell’effettuare i propri acquisti. Sull’abbassamento del prezzo ha forse influito anche la sanzione Uefa che pende sul Manchester City e costringerà gli inglesi ad un esilio forzato di due anni dalle Coppe europee per aver violato le norme in materia di Fair play finanziario.

Sorride il Bayern Monaco che dovrà però concedere del tempo ad un ragazzo il quale è appena rientrato da un infortunio e non sarà sicuramente al top della condizione sin da subito. Sanè ha riassaggiato il campo, per appena 11 minuti, nella gara contro il Burnley e ora a lui stanno per schiudersi le porte della Bundesliga.

