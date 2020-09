Calciomercato, triplo colpo Sampdoria: presi Keita, Silva e Marin

La Sampdoria è una di quelle società molto attive sul mercato. Infatti in queste ultime ore sta ultimando tre colpi importanti, tra vecchie conoscenze della Serie A e volti nuovi.

Così come l’altra squadra genovese è intenta a chiudere colpi importanti, così la società blucerchiata non è stata di certo a guardare. L’ultima stagione è stata costellata da notevoli difficoltà iniziali, visto che all’inizio del campionato era addirittura all’ultimo posto in Serie A.

Quindi il presidente doriano Ferrero non vuole farsi trovare impreparato per questa nuova stagione, ma vuole assicurare al tecnico Ranieri una formazione che possa ambire a traguardi più importanti rispetto ad una mera salvezza.

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria dallo scorso mese di Ottobre. Fonte: Twitter Sampdoria

Ecco che la società doriana sta per piazzare tre colpi di una certa levatura in entrata. Una prima operazione, quella che potrebbe portare l’ex Lazio ed Inter Keita Balde a vestire i colori blucerchiati al più presto, è in dirittura d’arrivo.

Un po’ più complicate sono quelle che riguardano Antonio Marin, il diciannovenne croato in forza alla Dinamo Zagabria. Il centrocampista ha uno stile di gioco offensivo e può ricoprire il ruolo sia di centrale che di ala. Tra le sue caratteristiche spiccano la velocità e l’abilità nel dribbling.

Ma la Sampdoria ha ancora un altro colpo in canna. I tifosi possono di nuovo esultare per il rinnovato desiderio di competere a livelli più alti. Si tratta del più esperto e talentuoso Adrien Silva, calciatore portoghese di 31 anni, dotato di buona tecnica individuale. Il suo ruolo preminente è quello di centrocampista offensivo, una posizione di campo in cui riesce ad esprimere al meglio le sue doti creative e tecniche. Negli ultimi anni non ha trovato molto spazio con il Leicester City, si spera che a Genova possa trovare un ambiente più congeniale e adatto alle sue caratteristiche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS