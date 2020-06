Ufficiale, FIGC-Lega Serie A: calciomercato estivo dall’1 settembre al 5 ottobre 2020. sessione invernale dal 4 al 31 gennaio 2021

Tra le decisioni prese oggi dal Consiglio Federale riunitosi a Roma, che ha stabilito la disputa di playoff e playout in caso di nuovo stop al campionato, spicca quella relativa al calciomercato.

La sessione dei trasferimenti verrà ovviamente stravolta di paripasso con quelle che sono le nuove date previste dal calendario. Se i club, tradizionalmente, hanno tempo quasi due mesi, dal primo luglio al trentuno agosto, per completare i rispettivi organici, quest’anno non sarà così.

Il campionato dovrebbe chiudersi il prossimo 2 agosto e, per non rivoluzionare le rose in corso d’opera, la FIGC ha ufficializzato nuove date in cui si potranno effettuare i trasferimenti.

Calciomercato: le nuove date decise dal Consiglio Federale

Per ciò che riguarda la sessione “estiva” di calciomercato, essa verrà spostata in autunno e si estenderà dal primo settembre al cinque ottobre. I club opereranno nella medesima cornice di sempre con regimi di prestito e acquisto. A variare potrebbe ovviamente essere la mole di cifre che circoleranno tra le diverse squadre. La crisi causata dal coronavirus si abbatterà ovviamente anche sul prezzo dei singoli giocatori e imporrà, presumibilmente, delle trattative più austere. Potrebbe essere dunque un calciomercato, così come annunciato da vari Direttori Sportivi, all’insegna degli scambi, con vari giocatori destinati a cambiare maglia.

Potrà dunque essere un calciomercato più “povero”, ma di certo non privo di colpi di scena e pathos per tutti gli appassionati. Bisognerà vedere, poi, se in virtù di queste nuove date verrà spostato ad ottobre anche l’inizio del nuovo campionato (come presumibile). Il calciomercato in autunno riporterà i nostalgici indietro nel tempo quando la finestra coasiddetta di “riparazione” si svolgeva nel mese di novembre.

A proposito di mercato di “riparazione”, la finestra invernale si terrà, come di consueto, nel mese di gennaio. Questa verrà però leggermente accorciata rispetto al solito, dal momento che si estenderà dal 4 al 31 gennaio, e non dal 2 al 31 come solitamente accade.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS