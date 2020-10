Calciomercato Serie A estate 2020: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Calciomercato Serie A: è terminata ieri, lunedì 5 ottobre, la sessione estiva-autunnale di trattative nel mondo italiano del pallone. Una sessione che, a causa della pandemia di Coronavirus, era iniziata lo scorso 1° settembre e che ha chiuso i battenti ieri sera alle 20:00. Tanti gli affari, sia in entrata che in uscita, conclusi dalle squadre della nostra Serie A. Vediamoli insieme.

Per la gioia di tanti appassionati, il calciomercato è finalmente terminato. Dopo poco più di un mese (1° settembre – 5 ottobre) le trattative sono ufficialmente concluse. Tanti i colpi messi a segno dalle squadre della nostra Serie A che, sebbene la crisi legata alla pandemia di Coronavirus, hanno comunque investito parecchio sul mercato per rinforzare le proprie rose.

Particolarmente attive le cosiddette grandi, Juventus, Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio. Il colpo più eclatante di queste ultime ore di mercato l’ha piazzato sicuramente la squadra di Andrea Agnelli che si è assicurata, in prestito per il momento, i diritti alle prestazioni di Federico Chiesa che lascia la Fiorentina e si accasa alla Vecchia Signora. Affari importanti, chiusi all’ultimo secondo, anche per Roma e Inter che hanno tesserato rispettivamente Chris Smalling e Matteo Darmian. Ma senza dilungarci ulteriormente vediamo nel dettaglio tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre della nostra Serie A.

Calciomercato Serie A:gli acquisti e le cessioni di tutte e 20 le squadre.

Calciomercato Serie A: gli acquisti e le cessioni di tutte e 20 le squadre del massimo campionato italiano di calcio

LEGENDA

D= Definitivo

FP= Fine Prestito

P= Prestito

S= Svincolato

*= Riscatto da prestito

ATALANTA

ACQUISTI

PASALIC* (Cen, Chelsea, D) – BERISHA (Por, Spal, FP) – PESSINA (Cen, Verona, FP) – RADUNOVIC (Por, Verona, FP) – D’ALESSANDRO (Cen, Spal, FP) – MIRANCHUK (Cen, Lokomotiv Mosca, D) – ROMERO (Dif, Juventus, P) – PICCINI (Dif, Valencia, P) – LAMMERS (Att, PSV, D) – MOJICA (Dif, Girona, P) – DEPAOLI (Dif, Sampdoria, P).

CESSIONI

TAMEZE (Cen, Nizza, FP) – MURATORE (Cen, Reggiana, P) – CASTAGNE (Cen, Leicester, D) – VALZANIA (Cen, Cremonese, P) – CZYBORRA (Cen, Genoa, D) – BETTELLA (Dif, Monza, P) – MATTIELLO (Dif, Spezia, P) – PICCOLI (Att, Spezia, P) – MELEGONI (Cen, Genoa, P) – COLLEY (Att, Verona, P) – BELLANOVA (Dif, Pescara, P) – RECA (Dif, Crotone, P) – HAAS (Cen, Empoli, P) – GUTH (Dif, Pescara, P) – DA RIVA (Cen, Vicenza, P) – CARRARO (Cen, Frosinone, P).

ALLENATORE: Gasperini (confermato).

BENEVENTO

ACQUISTI

ARMENTEROS (Att, Crotone, FP) – IEMMELLO (Att, Perugia, FP) – GLIK (Dif, Monaco, D) – IONITA (Cen, Cagliari, D) – FOULON (Dif, Waasland-Beveren, D) – LAPADULA (Att, Genoa, D) – CAPRARI (Att, Sampdoria, P) – DABO (Cen, Fiorentina, D) – IAGO FALQUE (Att, Torino, P).

CESSIONI

CODA (Att, Lecce, D) – BILLONG (Dif, Hatayspor, D) – IEMMELLO (Att, Las Palmas, P) – ANTEI (Dif, Pescara, P) – VOKIC (Cen, Pescara, P) – KRAGL (Cen, Ascoli, P).

ALLENATORE: F. Inzaghi (confermato).

BOLOGNA

ACQUISTI

CALABRESI (Dif, Amiens, FP) – DONSAH (Cen, Cercle Brugge, FP) – PAZ (Dif, Lecce, FP) – VIGNATO (Cen, Chievo, D) – VERGANI (Att, Inter, P) – DE SILVESTRI (Dif, S) – HICKEY (Dif, Hearts, D).

CESSIONI

KREJCI (Cen, Sparta Praga, D) – DESTRO (Att, S) – FALLETTI (Cen, Ternana, D) – FALCINELLI (Att, Stella Rossa, P) – SARR (Por, Ascoli, P) – SANTURRO (Por, Catania, P) – CORBO (Dif, Ascoli, P) – DONSAH (Cen, Rizespor, P) – BANI (Dif, Genoa, P) – JUWARA (Att, Boavista, P).

ALLENATORE: Mihajlovic (confermato).

CAGLIARI

ACQUISTI

PINNA (Dif, Empoli, FP) – MIANGUE (Dif, Standard Liegi, FP) – PAJAC (Cen, Genoa, FP) – BRADARIC (Cen, Celta, FP) – CERRI (Att, Spal, FP) – MARIN (Cen, Ajax, D) – ARESTI (Por, S) – ZAPPA (Dif, Pescara, D) – SOTTIL (Att, Fiorentina, P) – LUVUMBO (Att, Primeiro de Agosto, D) – TRIPALDELLI (Dif, Sassuolo, D) – GODIN (Dif, Inter, D) – OUNAS (Att, Napoli, P).

CESSIONI

BIRSA (Cen, S) – OLSEN (Por, Roma, FP) – CACCIATORE (Dif, S) – CIGARINI (Cen, S) – NAINGGOLAN (Cen, Inter, FP) – MATTIELLO (Dif, Atalanta, FP) – PELLEGRINI. (Dif, Juventus, FP) – PALOSCHI (Att, Spal, FP) – IONITA (Cen, Benevento, D) – CETER (Att, Pescara, P) – ROMAGNA (Dif, Sassuolo, D) – FARIAS (Att, Spezia, P) – DEIOLA (Cen, Spezia, P) – LADINETTI (Cen, Olbia, P) – DESPODOV (Att, Ludogorets, P).

ALLENATORE: Di Francesco (nuovo).

CROTONE

ACQUISTI

MARRONE* (Dif, Verona, D) – MAGALLAN (Dif, Ajax, P) – VULIC (Cen, Stella Rossa, D) – CIGARINI (Cen, S) – RISPOLI (Dif, Lecce, D) – EDUARDO HENRIQUE (Cen, Sporting Lisbona, P) – RIVIERE (Att, S) – DRAGUS (Att, Standard Liegi, P) – RECA (Dif, Atalanta, P) – PETRICCIONE (Cen, Lecce, D) – DJIDJI (Dif, Torino, P) – LUPERTO (Dif, Napoli, P) – SILIGARDI (Att, Parma, P).

CESSIONI

GERBO (Cen, Ascoli – FP) – JANKOVIC (Att, Spal, FP) – ARMENTEROS (Att, Benevento, FP) – BARBERIS (Cen, Monza, D) – MAXI LOPEZ (Att, Sambenedettese, D) – KARGBO (Att, Reggiana, P) – SPOLLI (Dif, svincolato).

ALLENATORE: Stroppa (confermato).

FIORENTINA

ACQUISTI

BIRAGHI (Dif, Inter, FP) – EYSSERIC (Cen, Verona, FP) – SAPONARA (Cen, Lecce, FP) – AMRABAT (Cen, Verona, D) – BONAVENTURA (Cen, S) – BORJA VALERO (Cen, S) – MARTINEZ QUARTA (Dif, River Plate, D) – CALLEJON (Cen, svincolato).

CESSIONI

DALBERT (Dif, Inter, FP) – GHEZZAL (Cen, Leicester, FP) – BADELJ (Cen, Lazio, FP) -SALIFU (Cen, S) – THEREAU (Att, S) – HANCKO (Dif, Sparta Praga, P) – RASMUSSEN (Dif, Vitesse, P) – ZURKOWSKI (Cen, Empoli, P) – TERZIC (Dif, Empoli, P) – GORI (Att, Vicenza, P) – SOTTIL (Att, Cagliari, P) – ZEKHNINI (Att, Losanna, P) – BENASSI (Cen, Verona, P) – DABO (Cen, Benevento, D) – AGUDELO (Cen, Genoa, P) – RANIERI (Dif, SPAL, P) – BOATENG (Att, Monza, D) – CHIESA (Att, Juventus, P) – CECCHERINI (Dif, Verona, D) – CRISTOFORO (Cen, S).

ALLENATORE: Iachini (confermato).

GENOA

ACQUISTI

PERIN (Por, Juventus, P)* – CASSATA* (Cen, Sassuolo, D) – DESTRO* (Att, S) – GOLDANIGA* (Dif, Sassuolo, P) – PARIGINI (Att, Cremonese, FP) – CZYBORRA (Cen, Atalanta, D) – ZAJC (Cen, Fenerbahce, P) – BADELJ (Cen, Lazio, D) – MELEGONI (Cen, Atalanta, P) – ASORO (Att, Swansea, D) – PJACA (Att, Juventus, P) – ZAPPACOSTA (Dif, Chelsea, P) – LU. PELLEGRINI (Dif, Juventus, P) – MALES (Att, Inter, P) – SHOMURODOV (Att, Rostov, D) – SCAMACCA (Att, Sassuolo, P) – PALEARI (Por, Cittadella, D) – CASTELLI (Att, Villarreal, D) – BANI (Dif, Bologna, P).

CESSIONI

ICHAZO (Por, Danubio, D) – ROMERO (Dif, Juventus, FP) – SOUMAORO (Dif, Lille, FP) – BARRECA (Dif, Monaco, FP) – ROMULO (Cen, S) – HILJEMARK (Cen, S) – GUMUS (Att, S) – IAGO FALQUE (Att, Torino, FP) – SANABRIA (Att, Betis, FP) – GUNTER (Dif, Verona, D) – LAPADULA (Att, Benevento, D) – FAVILLI (Att, Verona, P) – PINAMONTI (Att, Inter, D) – JAROSZYNSKI (Dif, Pescara, P) – EL YAMIQ (Dif, Real Valladolid, D) – ANKERSEN (Dif, Copenaghen, D) – ASENCIO (Att, Pescara, P) – JAGIELLO (Cen, Brescia, P).

ALLENATORE: Maran (nuovo).

INTER

ACQUISTI

SANCHEZ* (Att, Manchester United, D) – PADELLI (Por, S)* – RADU (Por, Parma. FP) – NAINGGOLAN (Cen, Cagliari, FP) – PERISIC (Att, Bayern Monaco, FP) – JOAO MARIO (Cen, Lokomotiv Mosca, FP) – COLIDIO (Att, Sint-Truiden, FP) – HAKIMI (Cen, Borussia Dortmund, D) – KOLAROV (Dif, Roma, D) – PINAMONTI (Att, Genoa, D) – VIDAL (Cen, Barcellona, D) – ) – DARMIAN (Dif, Parma, P).

CESSIONI

BERNI (Por, S) – BORJA VALERO (Cen, S) – BIRAGHI (Dif, Fiorentina, FP) – MOSES (Cen, Chelsea, FP) – LAZARO (Cen, Borussia Monchengladbach, P) – BRAZAO (Por, Real Oviedo, P) – DIMARCO (Dif, Verona, P) – VERGANI (Att, Bologna, P) – AGOUMÈ (Cen, Spezia, P) – GODIN (Dif, Cagliari, D) – ESPOSITO (Att, SPAL, P) – CANDREVA (Cen, Sampdoria, D) – MALES (Att, Genoa, P) – SALCEDO (Att, Verona, P) – GRAVILLON (Dif, Lorient, P) – VAGIANNIDIS (Dif, Sint Truiden, P) – DALBERT (Dif, Rennes, P) – PIROLA (Dif, Monza, P) – LONGO (Att, Vicenza, D).

ALLENATORE: Conte (confermato).

JUVENTUS

ACQUISTI

ARTHUR (Cen, Barcellona, D) – KULUSEVSKI (Att, Parma, D) – MCKENNIE (Cen, Schalke, D) – ILING JR (Att, Chelsea, D) – MORATA (Att, Atletico Madrid, P) BIKIEN (Dif, Amiens, D) – CHIESA (Att, Fiorentina, P).

CESSIONI

MATUIDI (Cen, S) – PJANIC (Cen, Barcellona, D) – MURATORE (Cen, Atalanta, D) – ZANIMACCHIA (Att, Saragozza, P) – PERIN (Por, Genoa, P) – OLIVIERI (Att, Empoli, P) – KASTANOS (Cen, Frosinone, P) – DEL FAVERO (Por, Pescara, P) – HIGUAIN (Att, S) – PJACA (Att, Genoa, P) – LU. PELLEGRINI (Dif, Genoa, P) – RUGANI (Dif, Rennes, P) – MANDRAGORA (Cen, Udinese, P) – DOUGLAS COSTA (Att, Bayern Monaco, P) – NICOLUSSI CAVIGLIA (Cen, Parma, P) – DE SCIGLIO (Dif, Lione, P).

ALLENATORE: Pirlo (nuovo)

LAZIO

ACQUISTI

DURMISI (Dif, Nizza, FP) – KIYINE (Cen, Salernitana, FP) – ESCALANTE (Cen, S) – REINA (Por, Milan, D) – AKPA AKPRO (Cen, Salernitana, D) – MURIQI (Att, Fenerbahce, D) – GABRIEL PEREIRA (Por, Monaco, P) – FARES (Cen, SPAL, D) – ANDREAS PEREIRA (Cen, Manchester United, P) – HOEDT (Dif, Southampton, P).

CESSIONI

KISHNA (Cen, S) – BERISHA (Cen, Reims, D) – GUERRIERI (Por, Salernitana, D) – VARGIC (Por, FC Koper, D) – BADELJ (Cen, Lazio, D) – CASASOLA (Dif, Salernitana, P) – KARO (Dif, Salernitana, P) – LOMBARDI (Cen, Salernitana, P) – JONY (Cen, Osasuna, P) – PALOMBI (Att, Pisa, P) – WALLACE (Dif, Malatyaspor, D) – ADAMONIS (Por, Salernitana, P) – A. ANDERSON (Cen, Salernitana, P) – ADEKANYE (Att, Cadice, P) – J.LUKAKU (Cen, Anversa, P).

ALLENATORE: S. Inzaghi (confermato).

MILAN

ACQUISTI

SAELEMAEKERS* (Cen, Anderlecth, D) – KJAER* (Dif, Siviglia, Def) – REBIC* (Att, Eintracht, D) – KALULU (Dif, Lione, D) – BRAHIM DIAZ (Att, Real Madrid, P) – TONALI (Cen, Brescia, P) – TATARUSANU (Por, Lione, D) – HAUGE (Att, Bodo/Glimt, D) – DALOT (Dif, Manchester United, P).

CESSIONI

BIGLIA (Cen, S) – BONAVENTURA (Cen, S) – BEGOVIC (Por, Bournemouth, FP) – RODRIGUEZ (Dif, Torino, D) – REINA (Por, Lazio, D) – BRESCIANINI (Cen, Virtus Entella, P) – PLIZZARI (Por, Reggina, P) – ANDRE’ SILVA (Att, Eintracht Francoforte, D) – POBEGA (Cen, Spezia, P) – PAQUETA’ (Cen, Lione, D) – HALILOVIC (Cen, S) – LAXALT (Dif, Celtic, P).

ALLENATORE: Pioli (confermato).

NAPOLI

ACQUISTI

RRAHMANI (Dif, Verona, D) – PETAGNA (Att, SPAL, D) – OSIMHEN (Att, Lille, D) – BAKAYOKO (Cen, Chelsea, P).

CESSIONI

KARNEZIS (Por, Lille, D) – CALLEJON (Att, S) – ALLAN (Cen, Everton, D) – GAETANO (Cen, Cremonese, P) – TUTINO (Att, Salernitana, D) – PALMIERO (Cen, Chievo, P) – MACHACH (Cen, Venlo, P) – YOUNES (Att, Eintracht, P) – CICIRETTI (Cen, Chievo, P) – LUPERTO (Dif, Crotone, P) – OUNAS (Att, Cagliari, P).

ALLENATORE: Gattuso (confermato).

PARMA

ACQUISTI

DEZI (Cen, Entella, FP) – VALENTI (Dif, Lanus, D) – BRUNETTA (Dif, Godoy Cruz) – SOHM (Cen, Zurigo, D) – MIHAILA (Att, Universitatea Craiova, D) – CYPRIEN (Cen, Nizza, P) – NICOLUSSI CAVIGLIA (Cen, Juventus, P) – BUSI (Dif, Verona, D) – OSORIO (Dif, Porto, D).

CESSIONI

RADU (Por, Inter, FP) – REGINI (Dif, Sampdoria, FP) – CAPRARI (Att, Sampdoria, FP) – KULUSEVSKI (Att, Juventus, D) – BARILLA’ (Cen, Monza, D) – DARMIAN (Dif, Inter, D) – DERMAKU (Dif, Lecce, P) – ALASTRA (Por, Pescara, P) – SILIGARDI (Att, Crotone, P).

ALLENATORE: Liverani (nuovo).

ROMA

ACQUISTI

MKHITARYAN* (Cen, Arsenal, D) – KARSDORP (Dif, Feyenoord, FP) – PEDRO (Att, S) – PODGOREANU (Att, Maccabi Haifa, D) – KUMBULLA (Dif, Verona, D) – BORJA MAYORAL (Att, Real Madrid, P) – SMALLING (Dif, Manchester United, D).

CESSIONI

KALINIC (Att, Atletico Madrid, FP) – ZAPPACOSTA (Dif, Chelsea, FP) – BIANDA (Dif, Waregem, D) – GONALONS (Cen, Granada, D) – DEFREL (Att, Sassuolo, D) – FUZATO (Por, Gil Vicente, P) – CETIN (Dif, Verona, D) – KOLAROV (Dif, Inter, D) – RICCARDI (Cen, Pescara, P) – SCHICK (Att, Bayer Leverkusen, D) – FLORENZI (Dif, PSG, P) – ÜNDER (Att, Leicester, P) – BOUAH (Dif, Cosenza, P) – CORIC (Cen, Venlo, P) – ANTONUCCI (Att, Salernitana, P) – KLUIVERT (Att, Lipsia, P) – PEROTTI (Att, Fenerbahce, D) – OLSEN (Por, Everton, P).

ALLENATORE: Fonseca (confermato).

SAMPDORIA

ACQUISTI

REGINI (Dif, Parma, FP) – VERRE (Cen, Verona, FP) – DAMSGAARD (Cen, Nordsjaelland, D) – RAVAGLIA (Por, Cremonese, D) – CANDREVA (Cen, Inter, D) – KEITA BALDÉ (Att, Monaco, P) – ADRIEN SILVA (Cen, Leicester, D) – LETICA (Por, Club Brugge, P).

CESSIONI

MARONI (Cen, Boca Juniors, FP) – LINETTY (Cen, Torino, D) – FALCONE (Por, Cosenza, P) – BERTOLACCI (Cen, S) – SECULIN (Por, Chievo, FP) – CAPRARI (Att, Benevento, P) – MURILLO (Dif, Celta, P) – MURRU (Dif, Torino, P) – CHABOT (Dif, Spezia, P) – BELEC (Por, Salernitana, D) – CAPEZZI (Cen, Salernitana, D) – D’AMICO (Cen, Chievo, P) – DEPAOLI (Dif, Atalanta, P) – VIEIRA (Cen, Verona, P) – BONAZZOLI (Att, Torino, P) – PALUMBO (Cen, Ternana, P).

ALLENATORE: Ranieri (confermato).

SASSUOLO

ACQUISTI

DEFREL* (Att, Roma, D) – ROMAGNA (Dif, Cagliari, D)* – DELL’ORCO (Dif, Lecce, FP) – MAZZITELLI (Cen, Entella, FP) – BRIGNOLA (Att, Livorno, FP) – RICCI (Att, Spezia, FP) – AYHAN (Dif, Fortuna Dusseldorf, D) – SCHIAPPACASSE (Att, Atletico Madrid, D) – MAXIME LOPEZ (Cen, Marsiglia, P).

CESSIONI

RUSSO (Por, Entella, P) – MAGNANI (Dif, Verona, P) – BABACAR (Att, Alanyaspor, P) – MARCHIZZA (Dif, Spezia, P) – DELL’ORCO (Dif, Spezia, P) – FRATTESI (Cen, Monza, P) – GOLDANIGA (Dif, Genoa, P) – TRIPALDELLI (Dif, Cagliari, D) – ADJAPONG (Dif, Lecce, P) – ODGAARD (Att, Lugano, P) – SCAMACCA (Att, Genoa, P) – PIERINI (Att, Ascoli, P).

ALLENATORE: De Zerbi (confermato).

SPEZIA

ACQUISTI

MARCHIZZA* (Dif, Sassuolo, P) – SALA (Dif, S) – ZOET (Por, PSV, D) – DELL’ORCO (Dif, Sassuolo, P) – ISMAJLI (Dif, Hajduk Spalato, D) – MATTIELLO (Dif, Atalanta, P) – PICCOLI (Att, Atalanta, P) – AGUDELO (Cen, Genoa, D) – RAFAEL (Por, S) – ESTEVEZ (Cen, Estudiantes, P) – DEIOLA (Cen, Cagliari, P) – FARIAS (Att, Cagliari, P) – POBEGA (Cen, Milan, P) – AGOUMÈ (Cen, Inter, P) – CHABOT (Dif, Sampdoria, P) – VERDE (Cen, AEK Atene, P) – SENA (Cen, Atletico Mineiro, P) – PROVEDEL (Por, Empoli, D).

CESSIONI

SCUFFET (Por, Udinese, FP) – VITALE (Dif, Verona, FP) – RICCI (Att, Sassuolo, FP) – RAGUSA (Att, Verona; FP) – NZOLA (Att, Trapani, FP) – DI GAUDIO (Att, Verona, FP) – BIDAOUI (Cen, svincolato) – GUDJOHNSEN (Att, Odense, P).

ALLENATORE: Italiano (confermato).

TORINO

ACQUISTI

MILINKOVIC-SAVIC (Por, S.Liegi, FP) – ZACCAGNO (Por, Virtus Entella, FP) – RODRIGUEZ (Dif, Milan, D) – LINETTY (Cen, Sampdoria, D) – VOJVODA (Dif, Standard Liegi, D) – MURRU (Dif, Sampdoria, P) – BONAZZOLI (Att, Sampdoria, P) – GOJAK (Cen, Torino, P).

CESSIONI

DE SILVESTRI (Dif, S) – AINA (Cen, Fulham, P) – KONE (Att, Cosenza, P) – BOYÉ (Att, Elche, P) – DE LUCA (Att, Chievo, D) – RAUTI (Att, Palermo, P) – IAGO FALQUE (Att, Benevento, P) – BERENGUER (Att, Athletic Bilbao, D) – DJIDJI (Dif, Crotone, P).

ALLENATORE: Giampaolo (nuovo).

UDINESE

ACQUISTI

MANDRAGORA* (Cen, Juventus, P) – SCUFFET (Por, Spezia, FP) – SIERRALTA (Dif, Empoli, FP) – BADU (Cen, Verona, FP) – INGELSSON (Cen, Kalmar, FP) – PERICA (Att, Mouscron, FP) – CRISTO (Att, Huesca, FP) – MOLINA (Cen, Boca Juniors, D) – OUWEJAN (Dif, AZ Alkmaar, P) – FORESTIERI (Att, S) – ARSLAN (Cen, S) – BONIFAZI (Dif, SPAL, P) – PEREYRA (Cen, Watford, D) – PUSSETTO (Att, Watford, P) – DEULOFEU (ATT, Watford, P) – MAKENGO (Cen, Nizza, D).

CESSIONI

SEMA (Cen, Watford, FP) – FOFANA (Cen, Lens, D) – OPOKU (Dif, Amiens, D) – BARAK (Cen, Verona, P) – TROOST-EKONG (Dif, Watford, D) – MATOS (Att, Empoli, P) – PERISAN (Por, Pordenone, P).

ALLENATORE: Gotti (confermato).

VERONA

ACQUISTI

DIMARCO* (Dif, Inter, P) – GUNTER* (Dif, Genoa, D) – SALCEDO * (Att, Inter, P) – LARIBI (Cen, Bari, FP) – RAGUSA (Att, Spezia, FP) – DI GAUDIO (Att, Spezia, FP) – PANDUR (Por, Rijeka, D) – MAGNANI (Dif, Sassuolo, P) – CETIN (Dif, Roma, D) – RUEGG (Dif, Zurigo, D) – TAMEZE (Cen, Nizza, D) – ILIC (Cen, Manchester City, P) – BENASSI (Cen, Fiorentina, P) – BARAK (Cen, Udinese, P) – FAVILLI (Att, Genoa, P) – COLLEY (Att, Atalanta, P) – VIEIRA (Cen, Sampdoria, P) – AMIONE (Dif, Atletico Belgrano, D) – CECCHERINI (Dif, Fiorentina, D) – KALINIC (Att, Atletico Madrid, D).

CESSIONI

BORINI (Cen, S) – PAZZINI (Att, S) – RADUNOVIC (Por, Atalanta, FP) – ADJAPONG (Dif, Sassuolo, FP) – PESSINA (Cen, Atalanta, FP) – BADU (Cen, Udinese, FP) – EYSSERIC (Cen, Fiorentina, FP) – VERRE (Cen, Sampdoria, FP) – RRAHMANI (Dif, Napoli, D) – AMRABAT (Cen, Fiorentina, D) – CRESCENZI (Dif, Cremonese, D) – MARRONE (Cen, Crotone, D) – HENDERSON (Cen, Lecce, D) – SAVELJEVS (Cen, Mantova, D) – BALKOVEC (Dif, Karagümrük, D) – KUMBULLA (Dif, Roma, D) – BOCCHETTI (Dif, Pescara, P) – STEPINSKI (Att, Lecce, P) – TUPTA (Att, Ascoli, P).

ALLENATORE: Juric (confermato).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS