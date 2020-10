Calciomercato Juventus, ultimo giorno: preso Chiesa.

Colpaccio della Juventus, preso Federico Chiesa, attaccante 22enne in forza alla Fiorentina. Proprio i viola sono a un passo dall’accordo con l’ex Napoli Callejon, per sostituire Federico.

José verrà preso non appena il figlio di Enrico verrà ceduto, infatti essendo svincolato può essere messo sotto contratto anche dopo la fine del mercato.

In queste prime giornate il ligure aveva ben figurato, mettendosi in mostra con 1 goal e 1 assist in 3 presenze. Nonostante stia giocando a tutta fascia ha fatto una prestazione straordinaria contro l’Inter e forse anche questo ha convinto Pirlo.

La Juve ha quindi deciso di prenderlo, anche per sostituire il partente Douglas Costa, promesso sposo del Bayern.

La formula sarà quella di un prestito biennale oneroso, i bianconeri pagheranno quasi 10 milioni di euro. Solo a certe condizioni, poi, verrà riscattato per una cifra vicina ai 40 milioni.

Queste non sono complicate da raggiungere e riguardano sia i risultati della Juve sia le prestazioni del calciatore. Ad esempio, la partecipazione di Chiesa al 60% delle partite della Juve.

Federico è pronto quindi a salutare la Fiorentina dopo aver giocato 153 partite condite da 34 goal e 25 assist. Il calciatore aveva espresso, già questa estate, la volontà di essere venduto ma Comisso ha resistito fin quando ha capito che era meglio per tutti cederlo.

Mancano poche ore alla fine del mercato ma Federico Chiesa si sente già un nuovo calciatore della Juventus.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS