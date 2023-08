Calciomercato, intrigo Scamacca: spunta l’Atalanta, Roma su Arnautovic e Sanchez può tornare all’Inter

Calciomercato: per Scamacca c’è il contro sorpasso dell’Atalanta sull’Inter. Mentre la Roma pensa ad Arnautovic in attacco.

Il comparto attaccanti delle squadre di Serie A continua a tenere banco anche a poco meno di due settimane dall’inizio del campionato. L’Inter, l’Atalanta e la Roma, infatti, sarebbero ancora alla ricerca di un proprio numero 9 da aggiungere alla propria rosa. Il nome più in voga che fin qui collega tutte le pretendenti sul mercato è quello di Gianluca Scamacca. Per l’attaccante azzurro la prima a muoversi fu proprio la Roma, la quale chiese informazioni al West Ham per sondare il terreno attorno ad una formula con prestito con diritto di riscatto, operazione del tutto non considerata dagli Hammers, vista la volontà degli inglesi di rientrare dall’oneroso investimento di 36 milioni di euro fatto sul giocatore appena 12 mesi fa.

Sull’attaccante allora ha irrotto prepotentemente l’Inter nella scorsa settimana dopo la vicenda Lukaku, indirizzando un’offerta da 22 milioni più 4 di bonus al West Ham per l’ex Sassuolo. La trattativa sembrava, quindi, essere incanalata nel verso giusto, nonostante i 4 milioni mancanti per arrivare alla richiesta dei 30 milioni di euro degli inglesi.

Nell’ultime ore a far saltare nuovamente il banco per Scamacca è stata proprio l’Atalanta, i bergamaschi, infatti, hanno ricevuto la liquidità di 75 milioni di euro arrivata dalla cessione di Hojlund allo United e avrebbero rindirizzato parte del ricavato al West Ham per l’attaccante. La proposta della Dea ammonterebbe, dunque, ai fatidici 30 milioni di euro stimati dalla società inglese, scavalcando di fatto quella dei nerazzurri e portando la società bergamasca in pole per l’attaccante azzurro. A questo punto non è da escludere che l’Inter possa quanto meno eguagliare la proposta della Dea alzando anch’essa la propria proposta a 30 milioni, in quel caso poi la palla passerebbe all’attaccante, la cui volontà sarà poi determinante ai fini della trattativa.

I nerazzurri sono contemporaneamente impegnati anche sul fronte quarta punta, Correa non sembra più rientrare nei piani della dirigenza nerazzurra, la quale starebbe attendendo un’offerta valida per cedere il giocatore. Se l’argentino dovesse lasciar libero il proprio posto, l‘Inter potrebbe riabbracciare Alexis Sanchez in attacco, il cileno è infatti attualmente svincolato dopo la parentesi Marsiglia e si sarebbe riproposto ai nerazzurri a condizioni di ingaggio molto ridotto. Si attendono, dunque, sviluppi sulla trattativa che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.

E la Roma?

I giallorossi sono di fatto fuori da ogni competizione sia per Scamacca a causa della poca liquidità sia per Alvaro Morta, il quale avrebbe fatto capire che la capitale non sarebbe nei propri piani futuri. Nelle ultime ore di calciomercato, però, la società giallorossa avrebbe sondato un altro nome per il proprio attacco, quello di Marko Arnautovic del Bologna.

Mou avrebbe mostrato la propria preferenza per il calciatore, considerato, quindi, la prima scelta attuale della Roma. Il tecnico portoghese, infatti, sarebbe alla ricerca di un attaccante affidabile e allo stesso tempo con molti gol nelle gambe. Il giocatore austriaco avrebbe già dato il via libera per un proprio trasferimento in maglia giallorossa, anche se per il momento il Bologna fa muro.