Calciomercato Roma Scamacca ad un passo: accordo totale col calciatore, i dettagli

Arriva l’accordo con la Roma per Gianluca Scamacca: ormai manca pochissimo per vedere il giovane talento romano vestire la maglia giallorossa.

Scamacca da sempre tifoso giallorosso, appassionato di Francesco Totti, può finalmente coronare il sogno di giocare nella squadra della sua vita.

Dall’Inghilterra le voci dove si scrive dell’addio imminente di Scamacca al West Ham si fanno sempre più insistente ed i tabloid inglesi ne sono sempre più convinti rispetto ai quotidiani italiani e oggi parlano addirittura di “trattativa in dirittura d’arrivo”.

Mourinho avrebbe preferito Alvaro Morata ma visto le richieste dell’Atletico inarrivabili per il budget della Roma sarà comunque contento di contare su Gianluca Scamacca visto che per ora con Abraham infortunato ha solo Andrea Belotti come punta centrale.

Scamacca nella sua prima e unica stagione in Premier League con la maglia del West Ham ha giocato 11 partite da titolare e 5 entrando da riserva segnando 3 gol.

La stagione è stata pregiudicata da un infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di rendere al meglio.

Inizialmente i problemi sembravano risolvibili senza ricorrere ad un operazione chirurgica ma ad aprile si è operato.

Moyes, il tecnico del West Ham, non avrebbe convocato Scamacca per le ultime amichevoli anche se lui ha recuperato completamente dall’infortunio al menisco. In questa prima parte di preparazione ha fatto vedere la sua forma fisica e la sua vena realizzativa.

L’attaccante italiano non è stato convocato da Moyes per l’ultima amichevole contro il Dagenham & Redbridge, in quanto si trovava a Roma ufficialmente per “motivi personali”.

Scamacca non sembra più rientrare nei piani del tecnico degli hammers Moyes che sta puntando a far arrivare Origi dal Milan.

Scamacca alla Roma, l’accordo con il West Ham

Il pressing del calciatore ex Sassuolo sembra aver fatto centro. La Roma ha imbastito la trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, in base a degli obiettivi raggiunti.

Ovvero tra questi obiettivi ci sarebbe il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo ambizioso e per nulla irraggiungibile per i giallorossi. Lo scorso anno sono stati impegnati fino all’ultimo alla rincorsa per il secondo successo consecutivo in Europa, sfumato a causa del Siviglia.

Gli Hammers vorrebbero l’obbligo condizionato, legato a presenze e qualificazione alla prossima Champions League, ad un prezzo di acquisto di circa 23-24 milioni tra 12 mesi.

Certo il tecnico portoghese vorrebbe ancora un’altra punta per dare un nuovo volto all’attacco giallorosso. Nei prossimi giorni si vedrà quali saranno gli obiettivi su cui punteranno i giallorossi.