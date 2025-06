Serie A: i 5 trasferimenti più costosi di sempre, Juventus regina del mercato

La Juventus domina la classifica dei trasferimenti più onerosi nella storia della Serie A. Un mix di operazioni vincenti e investimenti controversi che hanno segnato il calciomercato italiano negli ultimi decenni.

Il dominio bianconero nel mercato dei big

La presenza massiccia della Juventus negli acquisti più costosi della Serie A conferma la politica ambiziosa del club torinese.

Una strategia che ha portato numerosi successi ma anche qualche delusione, dimostrando che nel calcio anche gli investimenti milionari non garantiscono sempre il successo.

5° posto: Arthur Melo – 80,60 Milioni di euro

Ciao Firenze! 👋🏻😁

Con tanta voglia di divertirmi e dare la migliore versione di me! 💜⚜️🔛 pic.twitter.com/y8hGyTp6dq — Arthur Melo (@arthurhromelo) July 22, 2023

La svalutazione più clamorosa della storia juventina porta il nome di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, arrivato alla Juventus nell’estate 2020 per 80,60 milioni di euro nell’operazione che ha portato Miralem Pjanić al Barcellona, rappresenta il simbolo degli investimenti sbagliati nel calciomercato moderno. Le statistiche raccontano di un’esperienza fallimentare: 63 presenze complessive, una sola rete segnata il 24 gennaio 2021 nella vittoria per 2-0 contro il Bologna e un assist in tre stagioni.

Il valore di mercato di Arthur è precipitato drammaticamente dai 80,60 milioni iniziali a soli 5 milioni attuali, registrando una svalutazione del 94%.

4° posto: Dusan vlahovic – 83,5 milioni di euro

Dusan Vlahovic premiato come MVP ⚪⚫️ del mese di agosto! 🏆



Powered by @EASPORTSFC pic.twitter.com/prixPNlvfy — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2024

Dušan Vlahović potrebbe lasciare la Juventus al termine del Mondiale per Club. L’attaccante serbo, arrivato dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per 83,50 milioni di euro tra grande entusiasmo e aspettative altissime, vive ora un momento di incertezza totale.

Dopo un avvio promettente con gol all’esordio in campionato contro il Verona e in Champions League contro il Villarreal, il rapporto con l’ambiente bianconero si è fatto sempre più complicato. Le prestazioni spesso non all’altezza delle aspettative, un legame altalenante con la tifoseria e le difficoltà dell’intera squadra hanno contribuito a raffreddare l’iniziale entusiasmo.

In tre anni alla Juventus, Vlahović ha comunque totalizzato numeri rispettabili: 144 presenze complessive con 57 reti e 14 assist, statistiche che però non sembrano bastare per convincere definitivamente club e tifosi.

3° posto: Matthijs De Light – 85 milioni di euro

De Ligt, da carnefice a flop: 85 milioni Juventus svalutati a 38 milioni. Matthijs de Ligt e la Juventus, una storia iniziata nel peggiore dei modi possibili.

Galeotta fu la rete del 16 aprile 2019 che interruppe il sogno Champions League della Juventus di Allegri e Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium, con il giovane difensore olandese dell’Ajax protagonista in negativo per i tifosi bianconeri.

Paradossalmente, proprio quel talento che aveva spezzato i sogni europei juventini divenne l’obiettivo principale del mercato estivo: nell’estate 2019 la Juventus investì 85,50 milioni di euro per portarlo dall’Ajax a Torino. L’avvio dell’esperienza bianconera si rivelò complicato per de Ligt, alle prese con un nuovo ambiente e prestazioni poco continue che non convincevano del tutto.

Nonostante le difficoltà iniziali, l’olandese ha comunque disputato 117 partite in maglia juventina, realizzando 8 gol e fornendo 3 assist, numeri discreti ma non sufficienti a giustificare l’investimento monstre.

Oggi de Ligt milita al Manchester United e il suo valore di mercato è sceso a 38 milioni di euro, registrando una svalutazione di quasi 50 milioni rispetto alla cifra pagata dalla Juventus, l’ennesimo esempio di come anche i talenti più cristallini possano non ripagare le aspettative economiche nel calcio moderno.

2° posto: Gonzalo Higuain – 90 milioni di euro

Gonzalo Higuaín resta uno dei trasferimenti più controversi della storia del calcio italiano.

Higuain porta in vantaggio la Juventus Immagine tratta dal profilo Twitter ufficiale della Juventus

L’arrivo dell’attaccante argentino alla Juventus nell’estate 2016 per 90 milioni di euro dal Napoli ha scatenato polemiche enormi, considerando il tradimento sportivo verso i tifosi partenopei che lo avevano idolatrato dopo stagioni straordinarie in azzurro.

L’avventura torinese del Pipita è stata caratterizzata da continui alti e bassi, con due prestiti intermedi a Milan e Chelsea che hanno interrotto il suo percorso bianconero, per poi concludersi con il trionfo dello scudetto 2019/2020 sotto la guida di Maurizio Sarri, ironicamente il suo ex tecnico proprio al Napoli.

I numeri alla Juventus parlano chiaro: 149 presenze complessive con 66 gol e 19 assist, conquistando tre scudetti (2016/2017, 2017/2018, 2019/2020), due Coppe Italia e due titoli di MVP del campionato nelle prime due stagioni.

Tra i momenti più significativi resta l’approdo alla finale di Champions League 2016/2017 persa a Cardiff contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, un risultato che non riuscì mai più a ripetere.

Un investimento da 90 milioni che, tra successi nazionali e delusioni europee, ha diviso per sempre l’opinione pubblica calcistica italiana.

1° posto: Cristiano Ronaldo – 117 milioni di euro

La Juventus investì 117 milioni di euro nelle casse del Real Madrid per portare a Torino Cristiano Ronaldo, con l’obiettivo dichiarato di conquistare finalmente quella Champions League che mancava dal lontano 1996.

L’esperienza italiana del fuoriclasse portoghese ha prodotto numeri straordinari: 134 presenze in maglia juventina con 101 gol realizzati, statistiche da leggenda che però non sono bastate per centrare l’obiettivo principale. Nonostante l’assenza del trofeo europeo più ambito, CR7 ha comunque arricchito la bacheca bianconera con due scudetti (sotto Allegri e Sarri), una Coppa Italia con Andrea Pirlo in panchina e due Supercoppe Italiane.

A livello individuale, Cristiano Ronaldo ha dominato la Serie A conquistando il titolo di capocannoniere nella stagione 2020/2021 e ben tre riconoscimenti come MVP del campionato nelle annate 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Un investimento da 117 milioni che ha portato successi nazionali e prestazioni individuali memorabili, ma che non è riuscito a completare il sogno europeo della Juventus.