Calciomercato Roma: Van De Beek per Zaniolo e Kumbulla al Manchester United?

La sfida di ieri sera, valevole per l’andata delle semifinali di Europa League, ha visto una Roma uscire malconcia da Old Trafford. Troppo forte il Manchester United di Ole Gunnar Solskjær perché i giallorossi, che pure avevano chiuso in vantaggio il primo tempo, potessero sperare in una vittoria in terra inglese. I capitolini hanno pagato i troppi errori che, uniti anche ad un po’ di sfortuna, hanno consentito ai Red Devils di trionfare per 6-2.

Bisognerà vincere 4 a 0, o comunque con 4 gol di scarto, la sfida di ritorno, in programma all’Olimpico giovedì prossimo, per raggiungere la finale di Danzica del prossimo 26 maggio. Impresa ardua, quasi impossibile, per un gruppo che occupa attualmente la 7° posizione in Serie A, a -11 dalle zone europee.

Calciomercato Roma: piace Van De Beek del Manchester United che vuole Zaniolo e Kumbulla.

La stagione della Roma non può certo considerarsi del tutto fallimentare, ma senza obiettivi raggiungibili in campionato e un cammino europeo ormai compromesso, è chiaro come lo sguardo della società sia già indirizzato alla stagione 2021-2022. Una stagione per la quale il DG giallorosso, Tiago Pinto si starebbe già muovendo.

Secondo alcune indiscrezioni rimbalzanti dall’Inghilterra pare infatti che il general manager romanista avrebbe chiesto, proprio al Manchester United, Donny Van De Beek, centrocampista olandese classe ’97 che i mancuniani sarebbero pronti a trattare solo in cambio però di quel Niccolò Zaniolo che, dopo il grave infortunio al ginocchio, è ancora alla ricerca della migliore condizione.

La società di Dan Friedkin non vorrebbe privarsi del suo gioiello e avrebbe quindi già detto no alla proposta degli albionici che, nel frattempo, avrebbero messo nel mirino anche Marash Kumbulla, difensore albanese di proprietà del Verona, che non dovrebbe lasciare Trigoria in estate visto l’accordo, fondato sulla formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, stipulato l’anno scorso tra scaligeri e giallorossi.

