Video Gol Highlights Manchester United – Roma 6-2 e Sintesi Europa League

Video Gol e Highlights di Manchester United – Roma 6-2: i Red Devils travolgono la Roma all’Old Trafford con una goleada e ipotecano il passaggio in Finale di Europa League

Partita ricca di gol e spettacolo quella di scena all’Old Trafford tra Manchester United e Roma per la semifinale di andata di Europa League con i Red Devils che segnano ben 5 gol nella ripresa e ribaltano l’1 a 2 del primo tempo.

Per la Roma resta l’amara illusione di un buon primo tempo chiuso in vantaggio per 2 a 1 e l’amara punizione per un secondo tempo non all’altezza delle aspettative contro i diavoli rossi apparsi davvero infuriati.

Tra 7 giorni all’Olimpico sarà davvero quasi impossibile ribaltare questo risultato e qualificarsi alla Finale di Europa League per i giallorossi che ora rischiano seriamente di restare fuori dalle Coppe Europee nella prossima stagione.

Sintesi di Manchester United – Roma 6-2:

Solskjaer manda in campo il suo Manchester con il 4-2-3-1 con De Gea in porta ed in difesa Lindelöf e Maguire al centro con Wan Bissaka a destra e Shaw a sinistra. A centrocampo ci sono Mc Tominay e Fred. In attacco Cavani punta centrale supportato da Pogba, Bruno Fernandez e Rashford.

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e nella difesa a 3 Smalling, Cristante e Ibanez. A centrocampo ci sono Diawara e Veretout con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pellegrini e Mkhitaryan.

Il Manchester passa in vantaggio dopo 9 minuti ma la Roma riesce a ribaltare il risultato con i gol di Lorenzo Pellegrini su rigore al 15° ed Edin Dzeko al 34° del primo tempo.

Giallorossi che devono fare i conti con 3 infortuni pesanti nel primo tempo con Veretout, Pau Lopez e Spinazzola sostituiti da Bruno Perez, Mirante e Villar.

In apertura di ripresa il Manchester pareggia subito con Cavani e poi passa in vantaggio al 64° sempre con l’attaccante argentino. Al 71° e al 75° i gol di Pogba su rigore e Bruno Fernandez per il 5 a 2.

Nel finale il gol di Greenwood che fissa il risultato sul 6 a 2 sin troppo severo per quello che la Roma aveva fatto vedere almeno nel primo tempo.

Video Gol Highlights di Manchester United – Roma 6-2:

Tabellino di Manchester United – Roma 6-2:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred (83′ Matic); Rashford (76′ Greenwood), Bruno Fernandes (89′ Juan Mata), Pogba; Cavani.

A disp.: Grant, Henderson, Bailly, Mata, Greenwood, Diallo, James, Telles, Matic, William, van de Beek, Tuanzebe.

All. Ole Gunnar Solskjaer

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (28′ Mirante); Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout (5′ Villar), Spinazzola (37′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Villar, Mayoral, Kumbulla, Perez, Peres, Ciervo, Darboe.

All. Paulo Fonseca

Marcatori: 9′ Bruno Fernandes, 15′ Pellegrini, 34′ Dzeko, 48′ Cavani, 64′ Cavani, 71′ Bruno Fernandes, 75′ Pogba, 86′ Greenwood

Ammonizioni: 49′ Villar, 50′ Pogba, 61′ Smalling

