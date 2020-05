Calciomercato Roma: spuntano Montiel e Odriozola, ma Fazio può tornare in Argentina

Si continua a cercare un esterno basso a destra. L’argentino sempre più vicino all’addio

La Roma mette la freccia (bassa) a destra. Il ruolo del terzino destro sarà uno di quelli su cui Petrachi dovrà maggiormente rivolgere attenzioni. Serve un titolare vero e proprio. Al momento ad occuparla ci sono Spinazzola, Bruno Peres, Santon, Zappacosta e, ipoteticamente, Florenzi.

Se il futuro dell’ex capitano è lontano dal giallorosso capitolino (ieri è stato prolungato il prestito fino a fine stagione al Valencia, e per la prossima stagione la musica sarà la stessa), anche quello degli altri quattro è incerto. Serve dunque un qualcosa di concreto. Ecco allora che tra i vari nomi (Ghiglione e Arias gli ultimi) arrivati sulla scrivania (movente) di Petrachi se ne aggiungono due: Gonzalo Montiel e Alvaro Odriozola.

CONVERGENZA A DESTRA – Il primo, 23 anni, veste la maglia del River. Il club argentino non lo lascerà partite facilmente. Date le numerose lusinghe che giungono dall’Europa (Juve, Torino in primis, ma anche Siviglia e Atletico Madrid) i Millionarios hanno inserito una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, riporta calciomercato.com.

Odriozola, invece, è al Bayern Monaco, in prestito dal Real Madrid. Difficilmente rimarrà in Baviera (ha giocatore solamente 70 minuti), ed altrettanto difficilmente resterà al Real. Date le circostanze, ed il profilo interessante, la Roma tenterà di portare a casa il 24enne iberico.

RITORNO – A proposito di tornare a casa. Un giocatore giallorosso sembrerebbe sul punto di farlo. Federico Fazio, fuori dal progetto tecnico di Fonseca, potrebbe tornare in Argentina. Ad attenderlo potrebbe esserci il River, alla ricerca di un centrale esperto. A riportarlo è “AS”.

