Calciomercato Roma: per la fascia c’è Santiago Arias dell’Atletico

I giallorossi continuano a cercare colpi a basso costo. Il terzino colombiano è in uscita

Il mercato della Roma si sposta sempre di più sull’esterno. Di campo, ovviamente. Tra alti (Under e Kluivert) e bassi (Florenzi e Karsdrop, in dubbio Bruno Peres, Spinazzola ed anche Zappacosta) in uscita il club capitolino dovrà per forza di cose acquistarne qualcuno. Soprattutto di terzini. Si sono fatti i nomi di Acuna del Porto, di Tomisayu ed anche di Faraoni. Per il primo, il Porto chiede troppo (20 milioni). Al momento, dunque, la Roma sembrerebbe aver abbandonato la pista. Il nipponico del Bologna invece interessa seriamente, ma è stato bloccato da Sabatini. Almeno per un’altra stagione.Quando al terzino del Verona, invece, ci sono stati solamente sondaggi.

IL NOME NUOVO – Ora, però, spunta un nuovo nome: quello di Santiago Arias. Il terzino colombiano dell’Atletico Madrid è dato dai media iberici come partente, vista anche la poca considerazione che Simeone ha di lui. In stagione, infatti, ha collezionato solamente 7 presenze in campionate, impreziosite da un assist. Due soli gettoni invece in Champions contro Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen. In Copa del Rey, poi, il sudamericano è stato impiegato una sola volta. Il 24enne è sotto contratto con i Colchoneros fino a giugno 2023. La voglia di giocare, però, potrebbe portare ad un addio prima del dovuto. Una voglia che ai giallorossi potrebbe costare 15 milioni, riporta Gianluigi Lungari su Tuttomercatoweb. Sull’ex Sporting Lisbona e PSV ci sono inoltre altri due club: l’Everton di Ancelotti e l’ex club di “Re Carlo”, il Napoli.

