Calciomercato Roma: si cerca il sorpasso sul Leeds per De Paul

Calciomercato Roma: i giallorossi del neo presidente Dan Friedkin guardano in Serie A e mettono gli occhi su Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’argentino piace anche al Leeds di Marcelo Bielsa.

Il recente infortunio di Nicolò Zaniolo ha sconvolto e non poco i piani di mercato della Roma di Dan Friedkin. I tempi di recupero per il numero 22 giallorosso sono di circa sei mesi e questo vuol dire che il talento ex primavera dell’Inter non tornerà in campo prima del 2021. Dinanzi ad una perdita così grave, i giallorossi hanno quindi la necessità di sostituire Zaniolo con un profilo all’altezza che non faccia pesare la sua assenza.

Calciomercato Roma: piace Rodrigo De Paul dell’Udinese. Costa 40 milioni.

In tal senso, l’ultimo nome circolato dalle parti di Trigoria sembrerebbe essere quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. Il classe ’94 dei friulani piace tanto alla dirigenza capitolina e anche Fonseca avrebbe dato il suo benestare per vedere a Roma il duttile calciatore argentino. Impiegabile sia come centrocampista che come attaccante, De Paul sarebbe il profilo giusto da inserire in una squadra che, dal centrocampo in avanti, ha qualità da vendere. L’unico problema che impedisce ai giallorossi di accelerare la trattativa con l’Udinese è rappresentato dal forte interesse del Leeds di Marcelo Bielsa per l’ex Valencia.

I Peacocks infatti corteggiano il 26 enne di Sarandì da settimane ormai e, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, sarebbero in vantaggio sui giallorossi e su tutte le altre squadre che hanno messo gli occhi su De Paul negli ultimi tempi. La figura del Loco Bielsa e il fascino della Premier League potrebbero convincere l’attuale numero 10 bianconero a trasferirsi in Inghilterra, ma la Roma, almeno per ora, non sembra intenzionata a mollare la presa. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

