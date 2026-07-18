Aggiornamento di oggi 18-07-2026 – Blitz della Roma per Summerville: Sky Sport svela l’offerta da 46 milioni di euro al West Ham. C’è l’apertura del calciatore per Gasperini.

Dopo le parole di Gasperini la trattativa sembrava destinata a congelarsi, e invece la Roma ha piazzato il colpo di scena: presentata l’offerta ufficiale al West Ham. Crolla il muro dell’ingaggio.

Il calciomercato vive di fiammate improvvise e quella che porta a Crysencio Summerville rischia di essere quella decisiva per l’estate della Roma. Quando tutto sembrava bloccato, quasi destinato a sfumare dopo le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini che ieri chiedeva un’accelerazione immediata alla società proprio da Trigoria, è arrivata la clamorosa indiscrezione lanciata da Sky Sport: la Roma ha presentato un’offerta ufficiale da ben 46 milioni di euro al West Ham per l’esterno olandese.

Una cifra importantissima, che di fatto copre e supera il valore della clausola rescissoria, e che testimonia la volontà assoluta del club giallorosso di regalare al proprio tecnico la prima scelta per l’attacco. Ma la vera novità che cambia totalmente il peso della trattativa arriva dal fronte giocatore: la Roma ha in pugno il sì di Summerville. Il muro dell’ingaggio sembra ormai crollato di fronte al rilancio e alla centralità del progetto tecnico offerto dal ds D’Amico. Con l’apertura totale dell’olandese, la palla passa ora definitivamente al club inglese, che dovrà decidere se accettare l’offerta monstre dei giallorossi per far scorrere i titoli di coda su una delle telenovela più intense dell’estate.

La Roma ha scelto l’uomo per accendere l’attacco di Gian Piero Gasperini: un profilo per alzare il livello sulle corsie offensive, dare strappo, uno contro uno e imprevedibilità a una squadra che vuole presentarsi in Champions League con un volto molto diverso rispetto all’ultima stagione.

West Ham, i dettagli dell’offerta: la clausola non spaventa più

La richiesta iniziale del West Ham è sempre stata legata ai 45 milioni di euro della clausola rescissoria inserita nel contratto di Summerville. La Roma, che inizialmente si era spinta fino a 40 milioni più bonus cercando di trattare al ribasso sul nodo ingaggio, ha deciso di rompere gli indugi mettendo sul piatto 46 milioni complessivi.

Per gli Hammers, si tratta di una plusvalenza monstre difficile da rifiutare, soprattutto considerando la necessità di finanziare la ricostruzione dopo la retrocessione in Championship. Per la Roma, muoversi con questa decisione significa blindare il giocatore ed evitare che il West Ham possa far partire un’asta al rialzo con i club di Premier League, in particolare con l’Aston Villa che osservava interessata.

Perché Gasperini vuole proprio Summerville

Summerville non è il classico esterno da compitino. È un giocatore che vive di strappi, cambi di direzione, accelerazioni corte e capacità di creare superiorità dal nulla. Nel nuovo scacchiere tattico di Gasperini può diventare un’arma letale: un esterno offensivo da usare alto, dentro un sistema aggressivo, con la possibilità di attaccare l’uno contro uno e di rompere le partite bloccate.

La valutazione tecnica spiega perché la società abbia deciso di compiere uno sforzo economico così mastodontico. Anche il compagno di nazionale Donyell Malen starebbe spingendo molto per convincere l’esterno a spingere per il trasferimento a Trigoria, creando un contesto ambientale perfetto per il suo inserimento.

Cambiano le alternative: tramonta Moreira, spunta Nusa

Il blitz odierno della Roma per chiudere Summerville è legato anche alle difficoltà riscontrate sulle piste parallele. L’operazione che portava a Diego Moreira si è infatti notevolmente complicata nelle ultime ore: lo Strasburgo non intende abbassare il prezzo rispetto alla richiesta iniziale di 30 milioni e fa muro sulla percentuale di futura rivendita.

D’Amico, pur avendo focalizzato tutte le energie su Summerville, tiene comunque caldi i piani di riserva in caso di clamorosi intoppi dell’ultimo minuto con gli inglesi. Se il sogno proibito (e costosissimo) resta sempre Alejandro Garnacho, sulla lista del direttore sportivo giallorosso è balzato in primissimo piano il nome di Antonio Nusa, talento emergente considerato perfetto per caratteristiche tecniche e margini di crescita per il gioco di Gasperini.

Il mercato e l’incastro con Koné

Un investimento da 46 milioni di euro incide pesantemente sulle casse del club, ma la dirigenza si muove con la consapevolezza di poter gestire anche importanti asset in uscita. Il nome caldissimo sul mercato dei cedibili resta quello di Manu Koné, valutato tra i 55 e i 60 milioni e seguito con insistenza dal Manchester United. Una sua eventuale partenza garantirebbe la totale copertura finanziaria per l’operazione Summerville e lascerebbe spazio per ulteriori ritocchi richiesti dal tecnico.

La Roma ha rotto gli indugi, ha formulato l’offerta decisiva e ha incassato il gradimento del giocatore. Le prossime ore saranno quelle decisive per le firme e i dettagli burocratici: il colpo da Champions per accendere Trigoria è finalmente a un passo.

17-07-2026

Calciomercato Roma Live: Summerville resta la priorità per l’attacco di Gasperini dopo aver perso Greenwood che è andato in Turchia. Offerta ufficiale al West Ham e il calciatore ha detto si alla Roma ma resta il nodo ingaggio, clausola da 45 milioni.

La Roma ha scelto l’uomo per accendere l’attacco di Gian Piero Gasperini: Crysencio Summerville.

L’esterno olandese del West Ham è diventato la priorità giallorossa per alzare il livello sulle corsie offensive, dare strappo, uno contro uno e imprevedibilità a una squadra che vuole presentarsi in Champions League con un volto molto diverso rispetto all’ultima stagione.

L’operazione, però, è entrata nel momento più delicato: il club ha fretta, il giocatore deve dare una risposta, il West Ham aspetta e la clausola da 45 milioni di euro ha una scadenza ravvicinata.

Il punto di partenza è chiaro: la Roma ha già mosso passi concreti in quanto nelle ultime ore i giallorossi hanno presentato una proposta economica importante a Summerville e al suo entourage, e sono pronti a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sul giocatore resta però vivo anche l’interesse della Premier League, in particolare dell’Aston Villa.

Summerville ha detto sì: ora la Roma può affondare col West Ham

La novità che cambia il peso della trattativa arriva dal fronte giocatore: Summerville ha aperto alla Roma.

Dopo giorni di distanza sull’ingaggio, con l’olandese fermo inizialmente su una richiesta da circa 6 milioni e i giallorossi intenzionati a restare entro parametri più sostenibili, il muro sembra essersi abbassato.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’accordo economico tra l’entourage dell’esterno e il club è ormai a un passo: restano soltanto dettagli da limare, ma la disponibilità del giocatore al trasferimento nella Capitale è il segnale che D’Amico aspettava per passare alla fase due.

Ora la trattativa si sposta davvero sul West Ham: la Roma prepara un’offerta da circa 40 milioni più 5 di bonus, cifra considerata molto vicina alla valutazione degli inglesi e alla clausola presente nel contratto. Dopo settimane di attesa, il dossier Summerville non è più una semplice pista: è diventato il primo vero assalto del mercato offensivo gialloross

Summerville chiede un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro a stagione, cifra molto alta per i parametri della Roma. Il club giallorosso non vuole e non può arrivare a quella soglia: la proposta sarebbe ferma intorno ai 4,5 milioni più bonus. La distanza non è enorme in termini assoluti, ma è abbastanza pesante da poter rallentare una trattativa già costosa.

La Roma ha bisogno di capire in fretta se il giocatore è disposto a scendere dentro i suoi parametri. Senza il sì di Summerville, non avrebbe senso alzare ulteriormente la pressione sul West Ham. Con il sì, invece, la trattativa potrebbe entrare nella fase conclusiva.

West Ham, richiesta da 45 milioni: la clausola mette pressione

Il West Ham chiede 45 milioni di euro, cifra che coincide con la clausola rescissoria inserita nel contratto di Summerville e valida ancora per pochi giorni. La Roma ha già fatto arrivare un’offerta da circa 40 milioni, ma gli Hammers vogliono chiudere più vicino alla soglia piena.

La posizione del club inglese è comprensibile. Summerville era stato acquistato dal Leeds per circa 20 milioni due anni fa e, nonostante la retrocessione del West Ham in Championship, resta uno dei giocatori con più mercato della rosa. Per gli inglesi, venderlo a 45 milioni significherebbe realizzare una plusvalenza importante e finanziare la ricostruzione.

Per la Roma, invece, il tempo è un fattore decisivo. Se la clausola scade, il West Ham può alzare il muro, cambiare condizioni o aspettare un’asta con club inglesi. Ecco perché la dirigenza giallorossa vuole muoversi ora. Non è solo una questione di prezzo, ma di controllo della trattativa.

Perché Gasperini vuole proprio Summerville

Summerville non è il classico esterno da compitino. È un giocatore che vive di strappi, cambi di direzione, accelerazioni corte e capacità di creare superiorità dal nulla. Per Gasperini può diventare un’arma molto interessante: un esterno offensivo da usare alto, dentro un sistema aggressivo, con la possibilità di attaccare l’uno contro uno e di rompere partite bloccate.

Nel nuovo attacco della Roma, l’olandese servirebbe a dare una cosa che manca: imprevedibilità pura. La squadra ha bisogno di giocatori capaci di ricevere larghi, puntare l’uomo, entrare dentro il campo e arrivare alla conclusione o all’ultimo passaggio. Summerville è esattamente quel tipo di profilo.

La valutazione tecnica spiega anche perché la Roma stia spingendo così forte. Secondo Chiesa di Totti, la società considera il dossier Summerville una priorità e avrebbe fissato una finestra temporale molto stretta per provare a chiudere l’operazione, proprio per evitare una lunga telenovela di mercato.

D’Amico ha fretta: la Roma non vuole restare incastrata

La fretta della Roma non è casuale. Il mercato offensivo giallorosso è pieno di piste aperte: Diego Moreira, Alejandro Garnacho, Mika Godts e altri profili restano nella lista, ma Summerville è il nome che oggi sembra più funzionale al progetto tecnico.

La Roma attende l’ok definitivo del giocatore e che, con il via libera di Summerville, sarebbe pronta a investire 45 milioni esercitando la clausola in scadenza.

Donyell Malen, compagno di reparto dell’olandese in nazionale, starebbe spingendo per portarlo a Trigoria.

Questo elemento racconta bene il clima attorno alla trattativa. La Roma non sta facendo un semplice tentativo. Sta cercando di costruire attorno a Summerville un contesto tecnico e ambientale convincente: Champions, centralità, Gasperini, progetto ambizioso, ingaggio importante anche se inferiore alle richieste iniziali.

Aston Villa e Premier League: il pericolo più grande

Il vero rivale della Roma non è soltanto il West Ham. È la Premier League. Infatti c’è anche un forte interesse dell’Aston Villa, club che può mettere sul tavolo soldi, campionato inglese e un contesto già conosciuto dal giocatore.

Questo è il pericolo principale. La Roma può offrire centralità tecnica, Champions e un progetto forte, ma difficilmente può competere con le cifre salariali di certi club inglesi. Se Summerville decidesse di restare in Premier, il margine di manovra giallorosso si ridurrebbe in modo netto.

Per questo l’ingaggio è il punto chiave. Non basta trovare l’accordo con il West Ham. Serve convincere il giocatore che Roma è il passo giusto per la carriera, anche rinunciando a qualcosa sul piano economico rispetto a una possibile offerta inglese.

Moreira, Garnacho e Godts: le alternative se salta Summerville

La Roma non può permettersi di restare ferma. Se Summerville dovesse dire no o tirare troppo per le lunghe, D’Amico ha già pronte le alternative. Diego Moreira resta uno dei nomi più caldi: secondo le ultime ricostruzioni, la Roma sta spingendo con lo Strasburgo per un’operazione attorno ai 30 milioni, con il nodo della percentuale sulla futura rivendita ancora da sistemare.

C’è poi il dossier Garnacho, più complicato per costi, concorrenza e struttura dell’operazione. Infine occhio a Mika Godts, profilo giovane e meno mediatico, ma considerato interessante per caratteristiche e margine di crescita.

Summerville resta la priorità, ma la Roma valuta anche sorprese e piani alternativi proprio per evitare di farsi trovare scoperta nel caso in cui l’olandese non accetti la proposta.

Il concetto è semplice: Summerville è il preferito, non l’unico nome. E questa è una forma di pressione anche sul giocatore.

Moreira insieme a Summerville? Difficile, ma non impossibile in teoria

Un punto da chiarire riguarda il rapporto tra Summerville e Moreira. Alcune ricostruzioni parlano di alternative più che di doppio colpo. SiamolaRoma, riprendendo gli aggiornamenti di mercato, segnala infatti che portare entrambi nella Capitale sarebbe molto complicato, se non quasi impossibile, per costi complessivi e spazio tecnico.

La Roma deve fare scelte. Un investimento da 40-45 milioni su Summerville inciderebbe pesantemente sul budget offensivo. Aggiungere anche Moreira a 30 milioni significherebbe costruire una campagna acquisti estremamente aggressiva, possibile solo con cessioni importanti o formule molto favorevoli.

Ecco perché il sì di Summerville diventerebbe probabilmente lo spartiacque: se l’olandese accetta, la Roma affonda su di lui. Se prende tempo o rifiuta, Moreira può tornare in cima alla lista.

L’incastro con Koné e il mercato in uscita

La Roma sta lavorando su tanti fronti e il mercato in entrata dipende anche dalle uscite. Il nome più delicato resta Manu Koné, seguito dal Manchester United e valutato circa 55-60 milioni. Una sua eventuale cessione cambierebbe radicalmente il budget giallorosso e potrebbe finanziare uno o più colpi pesanti sulle fasce.

La Roma vuole rinforzare l’attacco, ma deve tenere sotto controllo equilibrio economico e sostenibilità degli stipendi.

Il messaggio è chiaro: D’Amico vuole consegnare a Gasperini un esterno forte, ma non a qualsiasi condizione. Summerville piace, molto. Ma la Roma non vuole farsi trascinare in un’asta fuori controllo.

I pro e i contro del colpo Summerville

Dal punto di vista tecnico, Summerville sarebbe un acquisto da grande ambizione. Ha dribbling, velocità, personalità nell’uno contro uno e capacità di giocare sia a sinistra sia dentro il campo. In una Roma che vuole alzare ritmo e aggressività, può diventare il giocatore che cambia la qualità degli ultimi trenta metri.

Il contro è economico. Tra cartellino da 40-45 milioni, ingaggio richiesto da 6 milioni e possibili bonus, l’operazione può diventare una delle più pesanti dell’estate romanista. Per questo la dirigenza vuole chiudere solo alle proprie condizioni.

Il secondo contro è la concorrenza inglese. Se l’Aston Villa o un’altra squadra di Premier dovesse decidere di affondare, la Roma rischierebbe di perdere il controllo della trattativa. Ed è proprio per evitare questo scenario che il club giallorosso sta cercando una risposta rapida dal calciatore.

Il vero scoop: la Roma ha già scelto, ora deve scegliere Summerville

La verità è che la Roma ha già deciso. Summerville è il nome che Gasperini vuole per cambiare il volto dell’attacco. La società ha preparato l’offerta, ha individuato la cifra per il West Ham, ha messo sul tavolo un ingaggio alto ma sostenibile e ora aspetta soltanto la risposta dell’olandese.

È il giocatore, adesso, ad avere la trattativa in mano.

Se accetta i 4,5 milioni più bonus, D’Amico può chiudere con il West Ham e provare ad anticipare la Premier. Se resta fermo sulla richiesta da 6 milioni, la Roma dovrà decidere se rilanciare o virare su Moreira, Garnacho o Godts.

Il tempo lavora contro tutti. La clausola scade, il West Ham aspetta, l’Aston Villa osserva, Gasperini vuole il suo esterno. La Roma ha fretta perché sa che certe occasioni non restano aperte a lungo.

Summerville è il colpo Champions scelto per accendere Trigoria. Ora deve solo decidere se vuole davvero diventare il volto nuovo della Roma di Gasperini.