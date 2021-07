Calciomercato Roma: offerta per Lenglet

Calciomercato Roma: Mourinho vuole Clement Lenglet per rinforzare il pacchetto difensivo a sua disposizione. Presentata al Barcellona un’offerta da 15 milioni di euro per il difensore francese.

Vittoriosa per 5-2 nell’amichevole di ieri pomeriggio contro gli ungheresi del Debrecen, la Roma di José Mourinho continua la sua preparazione nel ritiro di Trigoria per farsi trovare pronta all’inizio della stagione 2021-2022 che inizierà domenica 22 agosto contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Roma: Mourinho vuole Clement Lenglet del Barcellona.

Una stagione nella quale i giallorossi proveranno a recitare un ruolo da protagonista dopo lo scialbo 7° posto dello scorso anno. A Roma è già arrivato Rui Patricio che, con il recupero di Nicolò Zaniolo, rappresenta la base di (ri)partenza per una squadra che ora punta a rinforzare anche altre zone del campo.

Il primo reparto per il quale Mourinho chiede rinforzi di spessore è quindi la difesa per la quale, negli ultimi giorni, è venuto fuori il nome di Clement Lenglet del Barcellona. Il centrale francese è in uscita dal club catalano che, stando a quanto riportato da Sport poche ore fa, avrebbe ricevuto offerte per il difensore anche dal West Ham che, proprio come i giallorossi, è alla ricerca di giocatori esperti ed affidabili che diano una mano tanto in campionato quanto in Europa.

La Roma ha offerto 15 milioni di euro per l’ex Siviglia, ma il club del presidente Laporta ne chiede almeno 10 in più. Al momento la situazione sembra essere in standby, ma dalla Spagna sono sicuri: la Lupa alzerà sicuramente l’offerta nei prossimi giorni. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. Restate collegati.

