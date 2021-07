Calciomercato Roma, è fatta: finalmente preso Rui Patricio

Mourinho ha da poco incominciato a mettere mano alla squadra giallorossa e già arrivano notizie davvero ottime dal fronte calciomercato.

Il portiere portoghese Rui Patricio è ormai ad un passo dalla Roma. L’accordo è stato raggiunto e, una volta sbrigate alcune questioni puramente burocratiche, l’estremo difensore, prima scelta di Mou, potrà accasarsi nella capitale. L’arrivo dovrebbe essere previsto in giornata, così da effettuare anche le visite mediche di rito e mettersi finalmente al lavoro sul campo.

Fonte: profilo Twitter Rui Patricio

Al Wolverhampton, sua attuale squadra, andranno 10 milioni più 3 di bonus, cifra leggermente limata e rivista a seguito dei rifiuti iniziali da parte inglese. Si è rivelato cruciale l’accordo trovato dal dirigente giallorosso Tiago Pinto e l’agente Jorge Mendes (uno dei più influenti a livello mondiale) entrambi portoghesi, per fortuna della Roma.

Al Wolverhampton, per chiudere il cerchio, andrà l’altro portoghese della squadra di assistiti di Mendes, José Sa, dai greci dell’Olympiacos.

La nuova Roma targata Mourinho prende forma e lo fa proprio iniziando dal ruolo centrale del portiere, aspettando altri possibili “fuochi d’artificio” per regalare al nuovo tecnico una squadra nuova e maggiormente competitiva.

Come già detto, Rui Patricio rappresenta la primissima scelta per Mou che ha visto nel 33enne l’uomo giusto al quale affidare le chiavi della porta giallorossa, visto che in questi ultimi anni (escluso Alisson) per quel ruolo la Roma ha vissuto più dolori che gioie.

Il portoghese sostituirà lo spagnolo Pau Lopez, andato al Marsiglia per un prestito (diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di alcune condizioni) da 500.000 euro.

In caso di riscatto da parte del club francese, la Roma riuscirebbe ad ottenere anche una lieve plusvalenza e chiudere definitivamente lo sfortunato, fino ad ora, capitolo portieri.

Migliori Bookmakers AAMS