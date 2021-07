Calciomercato Roma: Mourinho vuole Alioski per sostituire Spinazzola, Nizza su Kluivert

Calciomercato Roma: Mourinho vuole Ezgjan Alioski per sostituire l’infortunato Spinazzola. Intanto Justin Kluivert finisce nel mirino del Nizza.

Iniziato ieri il raduno estivo precampionato agli ordini di José Mourinho, la Roma lavora sul mercato per mettere a disposizione del suo nuovo allenatore una rosa competitiva che possa far meglio dell’anonimo 7° posto conquistato quest’anno. L’obiettivo del tecnico portoghese è infatti quello di portare innanzitutto la squadra tra le prime quattro della Serie A per poi togliersi soddisfazioni più grandi nel giro di 2-3 anni.

Per questo motivo il DG Tiago Pinto sarebbe già a lavoro per fornire a Mourinho un terzino sinistro che prenda inizialmente il posto dell’infortunato Spinazzola che, uscito malconcio dalla sfida tra Belgio ed Italia dello scorso 2 luglio, non tornerà prima di sei mesi.

In tal senso, il nome che sembrerebbe finito nella lista dei desideri del club capitolino è quello di Ezgjan Alioski, esterno classe ’92 di nazionalità macedone, rimasto senza squadra dopo la fine della sua esperienza con la maglia del Leeds United. Il 29 enne di origine albanese è reduce dalla partecipazione ad Euro 2020 con la sua Macedonia del Nord con la quale ha anche segnato un gol nella fase a gironi in occasione della sconfitta per 2-1 contro l’Ucraina di Andriy Shevchenko.

La trattativa sembra fattibile, ma, al momento, è ancora tutto il alto mare. Alioski, nel caso l’affare andasse in porto, sarebbe il terzo acquisto della Lupa dopo quelli ormai in dirittura d’arrivo di Xhaka e Rui Patricio che dovrebbero portare la giusta esperienza all’interno di un gruppo del quale non dovrebbero invece più far parte Fazio, Florenzi, Olsen, Pastore, Coric, Pedro, Nzonzi e Kluivert con quest’ultimo che, nelle scorse ore, avrebbe detto no al trasferimento ai francesi del Nizza.

