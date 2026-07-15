ROMA – Con lo sbarco a Trigoria di Ryan Friedkin, il calciomercato della Roma entra ufficialmente nella sua fase più calda e frenetica. Il tecnico Gian Piero Gasperini attende risposte concrete e rinforzi immediati per plasmare la sua nuova creatura giallorossa. Nelle ultime ore si registra un’improvvisa accelerazione sul fronte delle entrate, con il Direttore Sportivo Tony D’Amico impegnato in un vero e proprio tour de force per regalare alla piazza il grande colpo sulle corsie esterne. Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Crysencio Summerville, ma le vie del mercato sono infinite e spunta una suggestione clamorosa che porta direttamente a Manchester.

Summerville-Roma: l’offerta è sul piatto, ore decisive

La dirigenza giallorossa fa sul serio per l’esterno olandese. Nella notte si sono consumati ulteriori e intensi contatti telefonici tra il DS D’Amico e gli agenti del calciatore. La Roma ha deciso di scoprire le proprie carte formulando una proposta d’ingaggio decisamente importante: sul piatto c’è un contratto da 4 milioni di euro a stagione. Ora la palla passa al giocatore, atteso a stretto giro di posta da una decisione definitiva che potrebbe sbloccare l’intero mercato offensivo capitolino.

La clamorosa alternativa: fari puntati su Garnacho

Se la pista Summerville dovesse complicarsi a causa della forte concorrenza, la Roma non vuole farsi trovare impreparata. Secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi avrebbero sondato il terreno per una candidatura di lusso: Alejandro Garnacho. Il talentuoso esterno del Manchester United rappresenta l’alternativa principale, anche se l’operazione si preannuncia complessa. L’idea della Roma sarebbe quella di strappare il gioiello argentino ai Red Devils attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che consentirebbe di non appesantire eccessivamente il bilancio nell’immediato.

Accordo totale con Moreira, ma c’è il “nodo” Strasburgo

Non solo grandi nomi, la Roma lavora anche per blindare il futuro con profili di grandissima prospettiva. In tal senso, la trattativa per Diego Moreira è ormai in una fase caldissima. L’esterno belga ha espresso totale gradimento per il progetto tecnico di Gasperini, trovando già un principio d’accordo sulla base di un contratto da 2 milioni di euro netti all’anno.

L’unico grande ostacolo è rappresentato dallo Strasburgo: il club francese valuta il cartellino del giocatore circa 50 milioni di euro, ma la Roma è al lavoro per limare le distanze e far abbassare le pretese economiche dei transalpini, facendo leva sulla volontà di ferro del classe 2004.

Cessioni: sirene inglesi per Manu Koné

Per finanziare i colpi in entrata, la Roma dovrà inevitabilmente sfoltire la rosa e monetizzare. Il nome caldo in uscita è quello di Manu Koné. Il centrocampista francese ha grandissimo mercato oltremanica e i club di Premier League sono pronti a darsi battaglia.

Su di lui si registra il forte interesse del Chelsea, a caccia di un sostituto dopo l’addio di Enzo Fernandez, ma attenzione anche al Manchester United, club scatenato e intenzionato a puntellare ulteriormente il proprio reparto mediano anche dopo la chiusura dell’affare Tielemans. Le prossime ore saranno cruciali per capire se arriverà l’offerta ufficiale in grado di far vacillare Trigoria.