La Juve incassa 20 milioni di euro senza muovere un dito: svelato il capolavoro di mercato che nessuno si aspettava

Juventus - Stadiosport.it

Un’operazione lampo sull’asse Inghilterra-Sassuolo sblocca incredibilmente il mercato in entrata della Juventus. Il difensore bosniaco Tarik Muharemović si trasferisce al Leeds United per una cifra record. Un affare che fa felice soprattutto la società bianconera, grazie a una lungimirante mossa strategica siglata nel 2024.

Ecco come cambia il calciomercato della Juventus e tutti i dettagli dell’accordo.

I dettagli del trasferimento record al Leeds United

Il Leeds United ha rotto gli indugi sbaragliando la concorrenza di club come Bournemouth e Sunderland per assicurarsi le prestazioni del centrale bosniaco classe 2003.

I numeri dell’operazione sono da capogiro:

Costo del trasferimento: 40 milioni di euro complessivi. Si tratta della cessione più preziosa nella storia del Sassuolo.

complessivi. Si tratta della cessione più preziosa nella storia del Sassuolo. Il contratto per il giocatore: Muharemović si legherà al club inglese fino al 2031 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione .

Muharemović si legherà al club inglese fino al con un ingaggio da . Status dell’affare: Trattativa ormai chiusa (Done Deal) e firme in arrivo nei prossimi giorni.

Perché la Juventus incassa 20 milioni di euro (senza fare nulla)

Il vero capolavoro finanziario porta la firma della dirigenza della Juventus. Nell’estate del 2024, quando il club bianconero cedette il giovane difensore (cresciuto nella Juventus Next Gen) al Sassuolo, inserì nell’accordo una percentuale pesantissima: il 50% sulla futura rivendita.

Ora che il Sassuolo ha accettato l’offerta da 40 milioni del Leeds, la metà esatta della cifra — ovvero 20 milioni di euro — finirà direttamente e immediatamente nelle casse della Juventus.

Nelle scorse settimane, i bianconeri avevano accarezzato l’idea di riportare a Torino il giocatore, arrivando a offrire circa 18 milioni di euro al Sassuolo e un contratto da oltre 2 milioni a stagione al ragazzo. Tuttavia, lo strapotere economico della Premier League ha stravolto i piani. Di fronte alla maxi-offerta del Leeds, la Juventus ha preferito farsi da parte e incassare la sua percentuale, realizzando una plusvalenza d’oro.

Come la Juventus reinvestirà il nuovo tesoretto

Questi 20 milioni di euro rappresentano una boccata d’ossigeno fondamentale per la Juventus, che ora dispone della liquidità necessaria per affondare i colpi in entrata e puntellare la difesa.

I due nomi caldi nel mirino dei bianconeri per sostituire numericamente il mancato arrivo di Muharemović sono:

🇨🇴 Jhon Lucumí (Bologna): Il centrale rossoblù è la primissima scelta. La Juventus è pronta ad avviare i contatti decisivi forte dei fondi freschi in arrivo dall’Inghilterra. 🇦🇷 Leonardo Balerdi (Marsiglia): L’alternativa di lusso che la dirigenza continua a monitorare con grande attenzione.

Chi è Tarik Muharemović: la vetrina del Mondiale 2026

Nato nel 2003, Tarik Muharemović si è consacrato definitivamente nell’ultima stagione di Serie A con la maglia del Sassuolo, dimostrando doti fisiche imponenti e grande affidabilità contro i migliori attaccanti del campionato.

La vera e propria esplosione del suo valore di mercato è avvenuta però durante la Coppa del Mondo FIFA 2026. Da colonna portante della Nazionale della 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina, Muharemović ha trascinato i suoi fino ai sedicesimi di finale (dove sono stati eliminati dagli Stati Uniti il 2 luglio 2026). Le sue prestazioni di spessore nella rassegna iridata hanno convinto gli osservatori d’oltremanica che il ragazzo fosse pronto per il grande salto in Premier League.