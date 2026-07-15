Calciomercato Roma Live: rivoluzione in attacco arriva Endrick, Dovbyk verso il Genoa

Calciomercato Roma Live, colpo Endrick: Dovbyk verso il Genoa, Gasperini aspetta il nuovo 9

La Roma prepara una rivoluzione in attacco e il nome che accende il mercato è di quelli pesantissimi: il brasiliano Endrick del Real Madrid.

Il club giallorosso avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid per il talento brasiliano classe 2006, valutando un’operazione in prestito per dare a Gian Piero Gasperini un centravanti giovane, esplosivo e con margini enormi.

La mossa arriva in un momento delicato. Artem Dovbyk resta in uscita, il Genoa continua a seguirlo ma la trattativa non è ancora decollata in modo definitivo, mentre Robinio Vaz si è fermato per infortunio proprio quando sembrava pronto a giocarsi una chance nel nuovo progetto.

Tre situazioni diverse, ma legate dallo stesso filo: la Roma deve decidere in fretta che tipo di attacco consegnare a Gasperini.

Il piano è chiaro. Alleggerire il reparto, evitare di restare bloccati da ingaggi e costi pesanti, e inserire almeno un profilo offensivo più adatto al calcio del nuovo allenatore. Dopo i nomi di Garnacho, Moreira, Summerville e Tresoldi, adesso spunta Endrick. Un’idea complicata, ma non casuale.

Roma-Endrick, la richiesta al Real Madrid

La Roma avrebbe sondato il terreno con il Real Madrid per capire se esiste la possibilità di arrivare a Endrick in prestito. Non si parla di acquisto a titolo definitivo, ipotesi oggi quasi impossibile, ma di una formula temporanea che permetta al brasiliano di giocare con continuità e ai giallorossi di aggiungere qualità senza un investimento immediato fuori scala.

Il punto su cui la Roma prova a fare leva è lo spazio. Endrick è un talento enorme, ma al Real Madrid la concorrenza è altissima. Il club spagnolo dovrà decidere se tenerlo in rosa come alternativa o se mandarlo ancora a giocare per garantirgli minuti, responsabilità e continuità.

A Trigoria l’idea è semplice: offrire al brasiliano un ruolo vero, dentro una squadra che giocherà la Champions League e che ha bisogno di un attaccante capace di portare velocità, aggressività e fame. Gasperini potrebbe utilizzarlo come punta mobile, come seconda punta o come alternativa centrale a Donyell Malen, a seconda della struttura definitiva del reparto.

Perché Endrick può intrigare Gasperini

Endrick ha caratteristiche molto diverse da Dovbyk. È più rapido, più verticale, più esplosivo nei primi metri. Non è il classico centravanti statico da area di rigore, ma un attaccante che ama muoversi, attaccare la profondità, ricevere palla e puntare la porta.

Per Gasperini questo tipo di profilo può essere prezioso. Il suo calcio chiede intensità, corse senza palla, pressing e capacità di creare superiorità in avanti. Endrick non sarebbe un riferimento fisso, ma una scheggia capace di aprire spazi e cambiare ritmo alla manovra.

Il dubbio riguarda l’esperienza. Parliamo di un classe 2006, quindi di un giocatore ancora in costruzione. La Serie A e la Champions richiedono continuità, letture tattiche e sacrificio. Ma proprio il lavoro quotidiano con Gasperini potrebbe accelerarne la maturazione, a patto che il Real Madrid sia disposto a lasciarlo partire.

Dovbyk, il nodo che blocca l’attacco

La situazione di Dovbyk è il vero nodo del mercato offensivo della Roma. L’ucraino era stato acquistato per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, un investimento pesante che oggi rende complicata qualsiasi uscita. La Roma vorrebbe monetizzare, o almeno costruire una formula che garantisca un rientro economico importante, ma il mercato finora non ha prodotto offerte in grado di soddisfare pienamente il club.

Il Genoa resta la pista più concreta. Daniele De Rossi conosce Dovbyk e lo aveva voluto nella Capitale, dettaglio che può pesare nella scelta del giocatore. L’idea rossoblù è quella di un prestito, possibilmente con diritto di riscatto, ma il problema principale resta l’ingaggio dell’attaccante, superiore ai parametri del club ligure.

Per la Roma, invece, il prestito secco non basta. I giallorossi vorrebbero inserire un obbligo o comunque condizioni che rendano l’operazione economicamente utile. Tenere Dovbyk senza considerarlo centrale sarebbe un problema tecnico e contabile. Cederlo male, però, significherebbe cristallizzare una perdita pesante.

Genoa in attesa: prestito con diritto o obbligo?

La trattativa con il Genoa può riaccendersi se le parti troveranno un equilibrio sulla formula. Il prestito con diritto di riscatto è la strada preferita dai rossoblù, perché permetterebbe a De Rossi di rilanciare il giocatore senza un investimento immediato troppo alto. La Roma, però, preferirebbe un obbligo legato a condizioni raggiungibili.

Il compromesso potrebbe passare da una formula ibrida: prestito oneroso, diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinati obiettivi e possibile partecipazione della Roma a una parte dell’ingaggio. Non sarebbe la soluzione ideale per i giallorossi, ma potrebbe sbloccare una situazione altrimenti pesante.

Dovbyk, dal canto suo, deve decidere. Restare a Roma significherebbe provare a convincere Gasperini in una fase in cui il club sta cercando profili diversi. Andare al Genoa vorrebbe dire ritrovare De Rossi e una centralità forse più immediata. La scelta del giocatore può diventare decisiva.

Robinio Vaz si ferma: Bologna più prudente

Nel frattempo, la Roma deve gestire anche il caso Robinio Vaz. Il giovane attaccante francese, arrivato dal Marsiglia, era considerato uno dei profili da valutare con attenzione in ritiro. Il suo futuro poteva passare anche da un prestito, con il Bologna interessato a inserirlo nel proprio progetto.

L’infortunio al ginocchio ha però frenato tutto. Vaz ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro e resterà fermo per alcune settimane. Nulla di drammatico, ma abbastanza per cambiare i tempi del mercato.

Il Bologna, che stava osservando la situazione, ha chiesto maggiori garanzie. È comprensibile: prendere un giovane in prestito già fermo significa dover aspettare, valutare il recupero e capire quando potrà essere realmente disponibile. La Roma, invece, dovrà decidere se tenerlo a Trigoria durante la riabilitazione o se riaprire il discorso più avanti.

Vaz, investimento da proteggere

La Roma non può trattare Vaz come una semplice pedina secondaria. Il club ha investito su di lui perché lo considera un talento importante, un attaccante da sviluppare e valorizzare. Proprio per questo la gestione del prestito va calibrata bene.

Mandarlo via subito avrebbe senso solo con garanzie tecniche precise: minuti, progetto, ruolo e tempi di recupero rispettati. Un prestito sbagliato, invece, rischierebbe di rallentare la crescita del giocatore.

Il Bologna può essere una destinazione interessante, soprattutto per la qualità del lavoro sui giovani. Ma l’infortunio impone prudenza. La Roma vuole evitare un’operazione affrettata, mentre il club emiliano non vuole assumersi un rischio senza avere piena chiarezza sulle condizioni fisiche.

Endrick, Dovbyk e Vaz: il domino dell’attacco

Il mercato della Roma oggi ruota attorno a un domino molto chiaro. Se Dovbyk parte, si libera spazio economico e tecnico per un nuovo attaccante. Se Vaz resta fermo, serve un’alternativa in più per non arrivare corti alle prime settimane della stagione. Se il Real apre al prestito di Endrick, la Roma può provare il colpo a sorpresa.

Tutto è collegato. Gasperini aspetta Malen, ma ha bisogno di un reparto definito il prima possibile. La Champions obbliga la Roma ad avere soluzioni diverse, non solo un undici titolare. Servono velocità, profondità, tecnica, gol e rotazioni.

Endrick sarebbe il nome più mediatico, quello capace di cambiare la percezione del mercato giallorosso. Dovbyk è il nodo da sciogliere. Vaz è il talento da proteggere. In mezzo c’è il lavoro di Tony D’Amico, chiamato a evitare che il mercato in uscita blocchi quello in entrata.

Perché il Real Madrid può pensarci

Il Real Madrid non ha bisogno di vendere Endrick. Questo va chiarito subito. Il brasiliano resta un investimento strategico del club spagnolo e l’eventuale prestito avrebbe senso solo se considerato utile per la sua crescita.

La Roma può però offrire argomenti interessanti: campionato competitivo, Champions League, allenatore abituato a valorizzare giocatori offensivi e possibilità di un ruolo più centrale rispetto a Madrid. Il nodo sarà la formula. Un prestito secco può piacere al Real perché mantiene il controllo totale del cartellino. La Roma, invece, dovrebbe capire se un’operazione senza diritto di riscatto valga comunque lo sforzo.

Dal punto di vista sportivo, sì. Endrick darebbe entusiasmo, profondità e talento immediato. Dal punto di vista patrimoniale, però, la Roma lavorerebbe su un giocatore non suo. È il classico dilemma delle grandi operazioni in prestito: alzare subito il livello o costruire valore interno?

Roma, il mercato entra nella fase decisiva

La Roma non può permettersi di restare sospesa troppo a lungo. Dovbyk va chiarito, Vaz va gestito, il nuovo attaccante va scelto. Il nome di Endrick accende i tifosi, ma la strada resta complessa e dipende soprattutto dalla volontà del Real Madrid.

Il segnale, però, è forte. La Roma non sta cercando soltanto un riempitivo. Sta provando a costruire un attacco diverso, più rapido e più adatto al calcio di Gasperini. Dopo Dybala, Garnacho e gli altri nomi seguiti sugli esterni, anche il ruolo di punta entra nella zona calda del mercato.

La prossima mossa può cambiare tutto. Se il Genoa affonda per Dovbyk e il Real apre al prestito di Endrick, il mercato romanista può trasformarsi in pochi giorni. Gasperini aspetta il suo nuovo attacco. La Roma, intanto, prova il colpo che nessuno si aspettava.