Il calcio sta per cambiare per sempre, o almeno per una notte. Direttamente dai vertici internazionali rimbalza una clamorosa indiscrezione destinata a far discutere tifosi, addetti ai lavori e puristi del pallone di tutto il pianeta: l’intervallo della finalissima dei Mondiali 2026 potrebbe essere esteso a ben 30 minuti.

Una novità assoluta, sul modello del celeberrimo “Halftime Show” del Super Bowl americano, che promette di trasformare l’evento sportivo più seguito al mondo in un mega-show d’intrattenimento senza precedenti. Ma l’idea non piace a tutti e si preannuncia già una dura battaglia diplomatica.

Modello Super Bowl: uno show globale da un miliardo di spettatori

La proposta nasce dall’esigenza di capitalizzare al massimo l’appeal commerciale della finalissima che si disputerà negli Stati Uniti. L’idea dei promotori dell’evento è quella di allestire un vero e proprio concerto di metà partita, portando sul terreno di gioco popstar internazionali di primissimo livello (si fanno già i primi nomi blindatissimi della musica mondiale).

Per permettere l’allestimento del palco sul rettilineo di gioco, l’esibizione dell’artista e il successivo smontaggio in sicurezza delle strutture, i canonici 15 minuti di spogliatoio non possono bastare. Da qui la richiesta di raddoppiare il tempo dell’intervallo, portandolo a mezz’ora esatta.

Le reazioni: l’ira dei medici e dei puristi del calcio

Se dal punto di vista commerciale e del marketing l’operazione si preannuncia come una miniera d’oro per sponsor ed emittenti televisive, dal punto di vista prettamente sportivo la proposta ha sollevato un polverone di polemiche e forti perplessità:

Il rischio infortuni: I preparatori atletici e i medici delle Nazionali sono sul piede di guerra. Un riposo così lungo rischierebbe di “raffreddare” eccessivamente i muscoli dei calciatori in una serata di massima tensione psicofisica, aumentando esponenzialmente il rischio di lesioni muscolari nella ripresa.

I preparatori atletici e i medici delle Nazionali sono sul piede di guerra. Un riposo così lungo rischierebbe di “raffreddare” eccessivamente i muscoli dei calciatori in una serata di massima tensione psicofisica, aumentando esponenzialmente il rischio di lesioni muscolari nella ripresa. La protesta dei tifosi: Per i sostenitori più caldi, questa svolta rappresenta l’ennesima americanizzazione del calcio europeo, accusato di piegarsi alle logiche del puro intrattenimento commerciale a scapito del ritmo di gioco e della sacralità dei 90 minuti.

IFAB e FIFA al bivio: serve la deroga ufficiale

Per far sì che l’intervallo da 30 minuti diventi realtà per la finale mondiale, sarà necessaria una deroga speciale da parte del board dell’IFAB (l’organo internazionale custode delle regole del calcio). Al momento le discussioni sono serratissime: la FIFA spinge forte per testare questo format rivoluzionario, consapevole che una finale in terra statunitense sia il palcoscenico perfetto per un esperimento di tale portata storica.

Nei prossimi mesi sono attese le decisioni definitive, ma la strada sembra ormai tracciata: il calcio del futuro si prepara a essere sempre più uno spettacolo globale a 360 gradi.