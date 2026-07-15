Calciomercato Juventus rivoluzione in attacco: spunta il doppio colpo Castro-Kolo Muani

Juventus, rivoluzione in attacco: Kolo Muani resta il sogno, ma spunta il piano Castro

La Juventus ha deciso di rifare l’attacco. Non di ritoccarlo. Di rifarlo. La parola d’ordine alla Continassa è una sola: aggiungere peso, profondità e gol a un reparto che nella nuova stagione non può più vivere di equivoci. Luciano Spalletti vuole almeno un centravanti pronto, possibilmente due, e il mercato bianconero si è acceso attorno a quattro nomi: Randal Kolo Muani, Santiago Castro, Jean-Philippe Mateta e Mateo Pellegrino.

La priorità resta Kolo Muani. La Juventus non ha mai mollato davvero il francese, anche se la trattativa con il Paris Saint-Germain resta complicata. Secondo SportMediaset, il club bianconero continua a considerarlo il profilo principale per l’attacco, ma nel frattempo ha riaperto anche il dossier Santiago Castro del Bologna, con Mateta e Pellegrino più indietro nella lista.

Il punto è semplice: la Juve non può aspettare il PSG all’infinito. Kolo Muani piace, ha già detto sì alla destinazione e conosce l’ambiente, ma il prezzo resta il muro. Sky Sport aveva già raccontato lo stallo della trattativa, con costi dell’operazione ancora troppo alti per la Juventus.

Kolo Muani è il primo nome, ma il PSG non fa sconti

Il sogno tecnico di Spalletti resta Kolo Muani. È il profilo più completo tra quelli seguiti: può attaccare la profondità, giocare da riferimento centrale, aprirsi sul lato e trasformare la manovra in transizione. Non è il classico numero nove statico, ed è proprio questo che lo rende così appetibile per la nuova Juventus.

Il problema è economico. Il PSG non ha intenzione di regalare un giocatore pagato a cifre pesanti e continua a valutare l’attaccante intorno ai 40 milioni di euro. Nei giorni scorsi le trattative erano state descritte come ferme proprio per la distanza tra domanda e offerta, con il club francese pronto anche a parlare con altre squadre.

La Juventus, però, non è uscita dalla corsa. Anzi, secondo le ultime ricostruzioni dall’estero, i bianconeri sarebbero pronti a migliorare la proposta fino a una formula vicina ai 38 milioni complessivi, tra prestito e obbligo di riscatto. Kolo Muani continua a considerare Torino una destinazione prioritaria, ma ora serve l’incastro con il PSG.

Il vero nodo non è solo prendere Kolo Muani. È capire se basterà.

La Juve cerca due attaccanti: il segnale è chiaro

La novità più pesante è questa: la Juventus non lavora soltanto a un centravanti. Ne vuole almeno due. SportMediaset parla apertamente di caccia ai due attaccanti, con Kolo Muani in pole e un ventaglio di alternative già pronto.

È un segnale tecnico e politico. Vuol dire che la società non è convinta di poter costruire la stagione su un reparto corto, né di poter dipendere da un solo innesto. Spalletti ha bisogno di soluzioni diverse: un attaccante capace di muoversi nello spazio, uno più fisico, magari un profilo giovane da far crescere o da usare nelle rotazioni.

Dentro questa strategia entra anche la situazione di Jonathan David. Il canadese, arrivato alla Juventus nell’estate 2025 dopo l’esperienza al Lille, ha vissuto una prima stagione complicata e il suo futuro non è più blindato. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che il suo nome può diventare una chiave per fare cassa e liberare spazio in attacco, anche perché il suo ingaggio pesa sulle valutazioni del club.

In altre parole: la Juventus deve comprare, ma prima o poi dovrà anche sfoltire. Ed è qui che il mercato diventa una partita a incastri.

Santiago Castro torna caldo: il Bologna fa muro

Il nome che può accendere il mercato italiano è Santiago Castro. L’attaccante del Bologna piace da tempo alla Juventus e nelle ultime ore è tornato dentro le valutazioni bianconere. Non è un ripiego qualsiasi: è un profilo giovane, aggressivo, già abituato alla Serie A e con margini importanti.

Il problema è il prezzo. Il Bologna non vuole svendere uno dei suoi giocatori più interessanti e la valutazione è alta. Tuttomercatoweb ha già raccontato che i rossoblù fissano il prezzo intorno ai 40 milioni di euro, cifra che finora ha frenato la Juventus.

Castro è diverso da Kolo Muani. Meno esplosivo in campo aperto, più centravanti da area, più adatto ad attaccare cross e seconde palle. Sarebbe un investimento di prospettiva, ma con costo da titolare immediato. Ed è proprio qui che la Juventus deve decidere: pagare tanto per un profilo già formato ma ancora in crescita, oppure concentrare tutto il budget su Kolo Muani.

La sensazione è che Castro possa diventare il vero piano B solo se il PSG continuerà a irrigidirsi. Ma attenzione: nel mercato, un piano B da 40 milioni non è mai solo un piano B.

Mateta resta sullo sfondo: fisico, esperienza e Premier

Il terzo nome è Jean-Philippe Mateta. Il francese del Crystal Palace è un profilo che la Juventus segue da tempo. Non ha lo stesso appeal mediatico di Kolo Muani, ma ha caratteristiche precise: struttura, area di rigore, lavoro spalle alla porta, esperienza in Premier League.

Già nei mesi scorsi Sky Sport aveva parlato dell’interesse bianconero per Mateta, con richieste del Crystal Palace tra i 30 e i 35 milioni di euro.

La pista non è semplice, ma resta logica. Mateta sarebbe l’attaccante più fisico del gruppo, quello da usare quando la Juventus deve riempire l’area e sporcare le partite. Non è il nome che fa impazzire la piazza, ma potrebbe essere il nome che serve a Spalletti in certe notti di Serie A, quando non basta palleggiare e bisogna vincere duelli.

Rispetto a Castro, però, ha meno prospettiva economica. Rispetto a Kolo Muani, meno duttilità. Per questo oggi sembra una soluzione di rincorsa, non il primo obiettivo.

Pellegrino, l’idea low cost che intriga la Continassa

Più indietro c’è Mateo Pellegrino, attaccante del Parma. Il suo nome è meno rumoroso, ma non casuale. Il Corriere dello Sport ha raccontato dei contatti tra Juventus, Parma e agenti, spiegando che l’argentino era già stato bloccato in passato e che ora la Signora deve decidere se affondare davvero.

Pellegrino sarebbe l’opzione più sostenibile. Meno costosa di Kolo Muani e Castro, più semplice da inserire come secondo centravanti, utile se la Juventus dovesse concentrare il grosso del budget su un altro profilo. Non è il colpo da copertina, ma può diventare il tassello che completa il reparto.

Il Parma, però, non sembra disposto a fare sconti facili. Secondo Football Italia, una prima proposta bianconera per Pellegrino sarebbe stata respinta.

Il piano della Juventus: un titolare e un’alternativa vera

La mappa oggi è abbastanza chiara. La Juventus vuole un attaccante da mettere subito al centro del progetto e un secondo profilo capace di allungare la rosa. Il primo nome resta Kolo Muani. Il secondo può uscire dal gruppo Castro-Mateta-Pellegrino, a seconda di costi, uscite e formule.

La strategia non è solo tecnica. È anche economica. La Juve deve evitare di bloccarsi su un’unica trattativa, soprattutto se il PSG continuerà a chiedere cifre alte per Kolo Muani. Per questo Castro torna utile: mette pressione al club francese e dà ai bianconeri un’alternativa credibile. Mateta offre esperienza. Pellegrino abbassa i costi.

La domanda vera è quale Juventus voglia costruire Spalletti. Con Kolo Muani avrebbe un attacco mobile, verticale, capace di correre nello spazio. Con Castro avrebbe più area e più prospettiva. Con Mateta più fisicità. Con Pellegrino una rotazione da far crescere.

Vlahovic e David: il mercato in uscita può decidere tutto

Il nuovo attacco passa anche da chi parte. Il futuro di Dusan Vlahovic resta una variabile enorme nel mercato bianconero, mentre David non è più considerato intoccabile dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Football Italia ha riportato che il canadese vuole restare, ma deve convincere Spalletti dopo una prima annata da appena 6 gol in 35 partite di Serie A.

Se la Juventus riuscirà a monetizzare una cessione, potrà alzare l’offerta per Kolo Muani o tentare l’assalto a Castro. Se invece le uscite resteranno bloccate, la strada porterà più facilmente verso formule creative: prestiti onerosi, obblighi condizionati, bonus e operazioni dilazionate.

È il solito mercato bianconero degli ultimi anni: grandi idee, margini stretti, necessità di far quadrare tutto. Ma questa volta c’è una differenza. L’attacco non può restare incompleto.

Lo scoop: la Juve prepara un attacco a due facce

La Juventus non sta cercando solo “un bomber”. Sta cercando due attaccanti diversi per costruire un reparto meno prevedibile. Il sogno è Kolo Muani, ma il club sa che non può farsi tenere in ostaggio dal PSG. Castro è il nome che può trasformare il mercato in una partita tutta italiana. Mateta è la soluzione di forza. Pellegrino è la via più intelligente se servirà completare il pacchetto senza bruciare il budget.

Le prossime ore diranno se la Juventus riuscirà ad avvicinarsi davvero alla richiesta del PSG. Ma una cosa è già chiara: alla Continassa hanno capito che l’attacco va ricostruito prima che inizi la stagione, non rattoppato ad agosto.

Spalletti vuole gol, profondità e alternative. La società sta provando a dargli tutto insieme. E il primo domino resta sempre lo stesso: Kolo Muani. Se il PSG apre, la Juve accelera. Se il PSG resiste, il piano Castro può diventare molto più di una semplice alternativa.