ROMA e NAPOLI – Sotto il sole di luglio, il calciomercato della Serie A entra in una fase rovente e ridisegna le strategie di due delle grandi regine del nostro campionato. Da un lato il Napoli guidato da Massimiliano Allegri, che si trova di fronte a un delicatissimo lavoro di sfoltimento rosa prima di poter piazzare i colpi in entrata; dall’altro la Lazio di Gennaro Gattuso, che ha appena blindato la propria retroguardia con un innesto di spessore internazionale ma deve fare i conti con un braccio di ferro burocratico in mezzo al campo.

Le diplomazie sono al lavoro e i telefoni bollono sull’asse Italia-Argentina-Inghilterra. Ecco tutti i retroscena di questa giornata frenetica di trattative.

Napoli, la missione quasi impossibile di Manna: cedere per sognare Zeballos e Favasuli

In casa azzurra, il Direttore Sportivo Giovanni Manna è atteso a un vero e proprio “super-lavoro”. L’eredità delle ultime sessioni di mercato pesa come un macigno sul bilancio dei partenopei e, prima di poter ufficializzare i nuovi innesti, è assolutamente prioritario liberare spazio economico ed escludere i calciatori fuori dal progetto tecnico di Allegri.

Il peso dei reduci: Giocatori acquistati a peso d’oro come Jesper Lindstrom (pagato 25 milioni con un ingaggio pesante) e Jens Cajuste guidano la lista dei partenti insieme agli acquisti meno fortunati dello scorso anno, tra cui spiccano Noa Lang (costato ben 28 milioni al PSV) e Lorenzo Lucca . Trovare una sistemazione a titolo definitivo a queste pedine rappresenta un mezzo miracolo finanziario che Manna deve compiere nelle prossime settimane.

Giocatori acquistati a peso d’oro come (pagato 25 milioni con un ingaggio pesante) e guidano la lista dei partenti insieme agli acquisti meno fortunati dello scorso anno, tra cui spiccano (costato ben 28 milioni al PSV) e . Trovare una sistemazione a titolo definitivo a queste pedine rappresenta un mezzo miracolo finanziario che Manna deve compiere nelle prossime settimane. Il gioiello bloccato: Nonostante le uscite bloccate, il Napoli si muove d’anticipo. La dirigenza ha totalmente bloccato Exequiel Zeballos , talentuoso esterno offensivo classe 2002 in rottura con il Boca Juniors. Il calciatore ha dato priorità assoluta alla destinazione azzurra, affascinato dall’eredità argentina all’ombra del Vesuvio. Restano solo da definire i tempi tecnici per portarlo a Castel Volturno.

Nonostante le uscite bloccate, il Napoli si muove d’anticipo. La dirigenza ha , talentuoso esterno offensivo classe 2002 in rottura con il Boca Juniors. Il calciatore ha dato priorità assoluta alla destinazione azzurra, affascinato dall’eredità argentina all’ombra del Vesuvio. Restano solo da definire i tempi tecnici per portarlo a Castel Volturno. Fari puntati sulla fascia: Per le corsie laterali, il nome caldissimo resta quello di Costantino Favasuli, reduce da un’ottima stagione e fresco di debutto nella Nazionale maggiore. L’esterno di proprietà della Fiorentina è il profilo perfetto per l’idea tattica di Allegri ed è balzato in cima alle preferenze della dirigenza campana.

Lazio, difesa blindata: ufficiale Doekhi per Gattuso. Ma c’è lo stallo Dominguez

Sponda biancoceleste, la rivoluzione estiva porta la firma di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese aveva chiesto a gran voce centimetri, muscoli e leadership per la sua nuova difesa, e la società lo ha accontentato immediatamente piazzando un colpo da novanta a parametro zero.