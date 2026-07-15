ROMA e NAPOLI – Sotto il sole di luglio, il calciomercato della Serie A entra in una fase rovente e ridisegna le strategie di due delle grandi regine del nostro campionato. Da un lato il Napoli guidato da Massimiliano Allegri, che si trova di fronte a un delicatissimo lavoro di sfoltimento rosa prima di poter piazzare i colpi in entrata; dall’altro la Lazio di Gennaro Gattuso, che ha appena blindato la propria retroguardia con un innesto di spessore internazionale ma deve fare i conti con un braccio di ferro burocratico in mezzo al campo.
Le diplomazie sono al lavoro e i telefoni bollono sull’asse Italia-Argentina-Inghilterra. Ecco tutti i retroscena di questa giornata frenetica di trattative.
Napoli, la missione quasi impossibile di Manna: cedere per sognare Zeballos e Favasuli
In casa azzurra, il Direttore Sportivo Giovanni Manna è atteso a un vero e proprio “super-lavoro”. L’eredità delle ultime sessioni di mercato pesa come un macigno sul bilancio dei partenopei e, prima di poter ufficializzare i nuovi innesti, è assolutamente prioritario liberare spazio economico ed escludere i calciatori fuori dal progetto tecnico di Allegri.
- Il peso dei reduci: Giocatori acquistati a peso d’oro come Jesper Lindstrom (pagato 25 milioni con un ingaggio pesante) e Jens Cajuste guidano la lista dei partenti insieme agli acquisti meno fortunati dello scorso anno, tra cui spiccano Noa Lang (costato ben 28 milioni al PSV) e Lorenzo Lucca. Trovare una sistemazione a titolo definitivo a queste pedine rappresenta un mezzo miracolo finanziario che Manna deve compiere nelle prossime settimane.
- Il gioiello bloccato: Nonostante le uscite bloccate, il Napoli si muove d’anticipo. La dirigenza ha totalmente bloccato Exequiel Zeballos, talentuoso esterno offensivo classe 2002 in rottura con il Boca Juniors. Il calciatore ha dato priorità assoluta alla destinazione azzurra, affascinato dall’eredità argentina all’ombra del Vesuvio. Restano solo da definire i tempi tecnici per portarlo a Castel Volturno.
- Fari puntati sulla fascia: Per le corsie laterali, il nome caldissimo resta quello di Costantino Favasuli, reduce da un’ottima stagione e fresco di debutto nella Nazionale maggiore. L’esterno di proprietà della Fiorentina è il profilo perfetto per l’idea tattica di Allegri ed è balzato in cima alle preferenze della dirigenza campana.
Lazio, difesa blindata: ufficiale Doekhi per Gattuso. Ma c’è lo stallo Dominguez
Sponda biancoceleste, la rivoluzione estiva porta la firma di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese aveva chiesto a gran voce centimetri, muscoli e leadership per la sua nuova difesa, e la società lo ha accontentato immediatamente piazzando un colpo da novanta a parametro zero.
- Il muro olandese è arrivato: La Lazio ha ufficializzato l’ingaggio di Danilho Doekhi, difensore centrale classe ’98 svincolatosi dall’Union Berlin. Il gigante olandese (190 centimetri di prepotenza fisica) ha firmato un contratto triennale e si aggregherà immediatamente al ritiro agli ordini di Gattuso per raccogliere l’eredità di Mario Gila (promesso sposo del Milan).
- Il rebus Sergi Domínguez: L’arrivo di Doekhi, nelle idee del club, non esclude affatto l’acquisto del giovane difensore spagnolo Sergi Domínguez. Tuttavia, la trattativa vive ore di forte stallo. Il Barcellona monitora la situazione e la Lazio sta cercando di strappare il sì dei catalani sulla base di un prestito oneroso (circa 500 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Gli spagnoli, dal canto loro, pretendono l’obbligo di riscatto o garanzie di acquisto definitivo, una formula che la Lazio vorrebbe evitare per non appesantire il bilancio futuro. Sullo sfondo resta sornione anche l’interesse del Venezia, pronto a inserirsi in caso di rottura definitiva.