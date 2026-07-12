Calciomercato Roma Live: Dybala firma, Garnacho chiama e Gasp sogna il tridente argentino

Calciomercato Roma Live: Dybala firma il rinnovo, Garnacho chiama e Gasperini sogna il tridente nella speranza che restarà anche Soulé

La Roma riparte da Paulo Dybala e ora può davvero immaginare un attacco nuovo, più tecnico, più imprevedibile e soprattutto più argentino.

La firma della Joya sul rinnovo fino al 2027 è il primo pilastro del progetto offensivo di Gian Piero Gasperini. Il secondo può arrivare dal mercato, dove il nome di Alejandro Garnacho è diventato uno dei più intriganti. Il terzo, però, resta sospeso: Matias Soulé è tornato a Roma, ma non sa ancora se resterà o se partirà verso la Premier.

È questo il grande bivio giallorosso. Da una parte c’è il sogno di un tridente argentino capace di accendere l’Olimpico: Dybala, Garnacho e Soulé insieme, tre mancini e destri di talento, tre giocatori capaci di creare superiorità, saltare l’uomo e trasformare ogni partita in qualcosa di meno prevedibile. Dall’altra c’è la realtà del mercato: per arrivare a un grande esterno, la Roma potrebbe dover sacrificare proprio Soulé, uno dei giocatori con maggiore valore economico e più richieste dall’estero.

Gasperini ha già una certezza: Dybala sarà ancora il leader tecnico. Il resto dell’attacco, invece, è in piena costruzione.

Dybala ha firmato: la Joya resta il centro della nuova Roma

Il rinnovo di Dybala cambia il clima attorno alla Roma. Dopo settimane di attesa, dubbi e messaggi prudenti, la firma è arrivata. L’argentino ha scelto ancora i giallorossi e si legherà al club per un’altra stagione, fino al 2027, con un contratto più leggero rispetto al passato ma arricchito da bonus legati a presenze e rendimento.

La cifra base viene indicata tra 2,5 e quasi 3 milioni di euro netti più bonus, un accordo che fotografa bene la situazione: la Roma vuole ancora il talento della Joya, ma dentro parametri economici più sostenibili. Dybala, dal canto suo, ha accettato di restare perché sente ancora centrale il legame con la piazza e perché vuole giocare la Champions League con la maglia giallorossa.

Per Gasperini è una notizia enorme. Il nuovo allenatore considera Dybala un punto di riferimento tecnico, un giocatore capace di accendere la squadra negli ultimi trenta metri e di alzare il livello qualitativo di tutto il reparto. La Roma della prossima stagione avrà bisogno di intensità, corsa e rotazioni, ma senza la qualità della Joya rischierebbe di perdere fantasia e imprevedibilità.

Il ruolo di Dybala con Gasperini

La vera domanda ora riguarda il campo: dove giocherà Dybala nella Roma di Gasperini? La risposta più probabile è alle spalle della punta o dentro una coppia di trequartisti offensivi, libero di muoversi tra le linee e di ricevere sul piede forte. Gasperini chiede pressione, sacrificio e letture senza palla, ma sa anche che un giocatore come Dybala va protetto e valorizzato.

La Joya può diventare il raccordo tra centrocampo e attacco, l’uomo che decide il tempo dell’ultima giocata. Non dovrà necessariamente giocare sempre novanta minuti, soprattutto con il calendario di Champions, ma dovrà essere centrale nelle partite che contano.

Il finale della scorsa stagione ha ricordato quanto possa essere decisivo quando sta bene. Dopo l’infortunio, Dybala ha chiuso con assist pesanti nelle ultime gare di campionato, contribuendo alla qualificazione in Champions. È il motivo per cui Ryan Friedkin e la dirigenza hanno dato il via libera al rinnovo: quando è disponibile, Paulo sposta ancora gli equilibri.

Garnacho, il colpo che accenderebbe il mercato

Il nome che fa sognare i tifosi è Alejandro Garnacho. La Roma lo segue con attenzione, ma l’operazione non è semplice. Il Chelsea valuta l’esterno argentino circa 40 milioni di euro, mentre i giallorossi vorrebbero impostare l’affare con una formula più sostenibile: prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

La distanza tra le parti è evidente, ma l’interesse è reale. Garnacho viene da una stagione complicata a Londra, con 8 gol e 4 assist in 43 partite tra Premier League, coppe nazionali e Champions. Numeri non sufficienti per chi si aspettava un’esplosione immediata, ma comunque interessanti per un giocatore giovane, rapido, abituato a giocare ad alta intensità e con margini enormi.

Per Gasperini sarebbe un profilo quasi ideale: esterno aggressivo, verticale, capace di puntare l’uomo e attaccare la profondità. Può partire largo, stringere verso la porta, giocare a sinistra o essere adattato in un sistema con due giocatori alle spalle della punta. Rispetto a Dybala, porterebbe strappo e campo aperto. Rispetto a Soulé, maggiore esplosività fisica e più abitudine al calcio inglese.

Il tridente argentino: sogno vero o suggestione di mercato?

L’idea più affascinante è quella di una Roma con Dybala, Garnacho e Soulé insieme. Un tridente argentino avrebbe un impatto mediatico enorme e darebbe a Gasperini un ventaglio tecnico di altissimo livello. Dybala come rifinitore centrale, Garnacho a sinistra per attaccare l’area e Soulé a destra per rientrare sul mancino: sulla carta sarebbe un attacco ricco di fantasia, dribbling e soluzioni.

Il problema è l’equilibrio. Gasperini non costruisce squadre solo sul talento. Chiede corsa, pressione, aggressività, attacchi dello spazio e lavoro senza palla. Tre giocatori così tecnici potrebbero convivere, ma servirebbe una struttura forte alle spalle e una punta capace di legare il gioco e attaccare l’area. In questo senso, la presenza di Donyell Malen o di un centravanti più fisico cambierebbe molto la lettura.

Il tridente argentino resta quindi una suggestione possibile, ma non automatica. Dipenderà soprattutto dal mercato di Soulé. Se l’ex Juventus resterà, Gasperini dovrà capire se può inserirlo davvero nel suo sistema. Se partirà, l’arrivo di Garnacho diventerebbe più sostenibile.

Soulé, la frase che agita i tifosi

Soulé è rientrato a Roma e ha lasciato aperto ogni scenario. Alla domanda sul futuro ha risposto in modo diretto: “Sinceramente non lo so”. Una frase breve, ma pesante. Il giocatore non ha chiuso alla permanenza, però non ha nemmeno garantito di voler restare.

Il suo nome è al centro di diversi interessamenti. In Germania lo seguono Borussia Dortmund e Stoccarda, mentre dalla Premier si è mosso con decisione il Sunderland, club in cui lavora Florent Ghisolfi, l’uomo che lo aveva portato alla Roma. Secondo le ultime ricostruzioni, gli inglesi avrebbero avviato contatti formali sia con la Roma sia con il calciatore, e il giocatore avrebbe aperto all’ipotesi.

La Roma continua a chiedere una cifra alta: tra 35 e 40 milioni di euro. Una valutazione che ha una logica tecnica, ma anche contabile. Soulé è uno dei giocatori che può garantire una plusvalenza importante e liberare risorse per finanziare il mercato in entrata.

Perché Soulé può partire

La possibile cessione di Soulé non va letta come una bocciatura assoluta. Il talento del giocatore non è in discussione. Il punto è che la Roma deve costruire una squadra nuova, ha bisogno di rinforzi sulle corsie e deve muoversi dentro vincoli economici precisi. Vendere Soulé a una cifra vicina ai 40 milioni darebbe a Tony D’Amico un tesoretto immediato per affondare su un esterno come Garnacho o su altri obiettivi.

Dal punto di vista tecnico, però, il sacrificio sarebbe doloroso. Soulé ha fantasia, piede mancino, capacità di inventare e margini di crescita. In un attacco con Dybala potrebbe creare una coppia argentina di grande qualità, anche se Gasperini dovrebbe lavorare molto sull’equilibrio senza palla.

Il dubbio è proprio questo: meglio tenere il talento e provare a costruirlo nel nuovo sistema, oppure venderlo ora per finanziare un attacco più vicino alle richieste dell’allenatore?

Garnacho al posto di Soulé: cosa cambierebbe

Se Soulé dovesse partire e Garnacho arrivare, la Roma cambierebbe identità offensiva. Perderebbe un mancino più associativo, più portato a cucire il gioco e ad accendersi tra le linee. Guadagnerebbe un esterno più diretto, più rapido, più verticale, più adatto ad attaccare campo e profondità.

Con Dybala confermato, Garnacho potrebbe diventare il giocatore incaricato di rompere le partite. La Joya crea, l’ex Chelsea strappa. Uno costruisce, l’altro aggredisce lo spazio. In mezzo, Gasperini potrebbe alternare Malen, un nuovo centravanti o altri profili offensivi in base alle necessità.

Sarebbe una Roma meno palleggiata e più feroce. Una Roma più gasperiniana, costruita per pressare, recuperare palla e attaccare rapidamente l’area. Ma per arrivarci serve trovare la formula giusta con il Chelsea, che al momento non apre facilmente a soluzioni leggere.

Il nuovo attacco della Roma dipende da una scelta

Il rinnovo di Dybala è la base. Garnacho è il sogno. Soulé è il bivio. Tutto il nuovo attacco della Roma nasce da questi tre nomi e da una domanda semplice: Gasperini vuole costruire attorno alla fantasia già presente o preferisce cambiare pelle con un esterno più esplosivo?

La risposta arriverà dal mercato. Se Soulé resterà, la Roma potrà lavorare su un attacco argentino di talento, con Dybala leader e l’ex Juventus chiamato a conquistarsi spazio. Se invece arriverà l’offerta giusta dalla Premier o dalla Bundesliga, la sua partenza può diventare il primo domino per il grande colpo sugli esterni.

La certezza, oggi, è una sola: Dybala è ancora della Roma. E attorno alla Joya, Gasperini vuole costruire un reparto più ricco, più veloce e più adatto alla Champions. Il tridente argentino resta un sogno possibile, ma il mercato può trasformarlo in realtà o cancellarlo in pochi giorni.