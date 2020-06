Calciomercato Roma: la Fiorentina pensa a Schick, Florenzi e Spinazzola

La società viola ha messo nel mirino i due terzini e l’attaccante ceco

Daniele Pradé guarda in casa Roma per la prossima sessione di mercato. Il direttore sportivo viola, ex giallorosso (con lui a Trigoria sono arrivati gli ultimi trofei), non distoglie lo sguardo dalle (numerose) uscite giallorosse. Uscite che potrebbero fare tanto comodo alla causa del club del presidente Commisso.

Per la prossima stagione, infatti, la Fiorentina dovrà intervenire sulle fasce ed è alla ricerca di profili di esperienza. A questi requisiti corrispondono perfettamente gli identikit di Alessandro Florenzi (per cui l’interesse non è cosa recente) e Leonardo Spinazzola, scrive “La Nazione“. L’ex capitano giallorosso è attualmente in prestito al Valencia. Con il club spagnolo finirà la stagione per poi decidere, insieme alla Roma, il da farsi. L’unica cosa certa è che Fonseca continua a non considerarlo adatto per il suo scacchiere. L’ex Atalanta e Juve, invece, non ha rispettato a pieno le premesse che tifosi e società riponevano in lui. A fronte di un’offerta interessante, dunque, il nuovo trio di mercato giallorosso (Baldini – Fienga – De Sanctis) potrebbe acconsentire la cessione.

FIRENZE SOGNA – Cessione che si cercherà di attuare anche per Patrik Schick. La conferma per la prossima stagione da parte del Lipsia è più mai in forte stallo, mentre è ferma la volontà della dirigenza capitolina di cederlo. Al momento, la valutazione della Roma per l’attaccante ceco è di 30 milioni. Pradé ci pensa.

