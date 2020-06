Calciomercato Roma: Fiorentina e Atalanta su Florenzi. Si pensa a Carlos Augusto

I bergamaschi ritornano sul terzino, che interessa anche alla società viola nel cui mirino è finito anche un dirigente. Per il futuro piace il terzino del Corinthians

Il futuro di Alessandro Florenzi è sempre più lontano dalla Capitale. L’ex capitano giallorosso a gennaio ha lasciato la Roma per vestire ancora una volta una maglia giallorossa, quella del Valencia. Alla base del trasferimento del terzino italiano c’è la poca considerazione che il tecnico Paulo Fonseca ha di lui. Una considerazione che molto probabilmente non cambierà con il tempo.

DERBY – Come detto ieri dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, la società sta seriamente pensando ad una cessione definitiva di Florenzi. Il diesse aveva confermato come sul classe ’91 ci siano due club. Club che, secondo quanto riportato da Sky Sport, rispondono al nome di Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi avevano già mostrato per il giocatore nel mercato di gennaio, ma alla fine nulla si concretizzò. I viola, invece, guardano molto attentamente in casa Roma. Oltre all’interesse per Florenzi, la società del presidente Commisso (fresco di festeggiamenti per il primo anno di presidenza) starebbe puntando anche un dirigente giallorosso: Gianluca Petrachi, più volte dato in uscita da Trigoria.

Nonostante questo, però, Petrachi progetta il (difficile) mercato romanista, soprattutto in ottica futura. Stando a quanto riportato da O Globo, la Roma è sulle tracce di Carlos Augusto, già cercato ad inizio febbraio. Sul terzino sinistro classe ’99 del Corinthians ci sono anche Genoa e Samp.

