Calciomercato Roma: Iheanacho primo nome se salta Abraham

Calciomercato Roma: i giallorossi continuano trattare Tammy Abraham con il Chelsea, ma sono pronti a virare su Kelechi Iheanacho del Leicester nel caso non andasse in porto l’affare coi Blues.

All’inizio del campionato di Serie A 2021-2022 manca esattamente una settimana e le squadre della nostra massima serie stanno ultimando i rispettivi ritiri con le ultime amichevoli che precedono l’avvio della nuova annata. Amichevoli che sono ovviamente accompagnate dalle solite notizie di calciomercato che, purtroppo o per fortuna, non mancano mai in questo periodo dell’anno.

Calciomercato Roma: Iheanacho del Leicester se salta Abraham dal Chelsea.

Notizie che, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, vedono molta attiva la Roma della famiglia Friedkin la quale, dopo aver salutato Edin Dzeko, accasatosi all’Inter per prendere il posto di Romelu Lukaku, sarebbe alla ricerca di un attaccante che prenda, a sua volta, il posto del bosniaco.

Il nome che il club giallorosso avrebbe annotato sul proprio taccuino, com’è ormai noto, è quello di Tammy Abraham del Chelsea che, chiuso dall’arrivo di Lukaku, potrebbe accasarsi alla squadra di José Mourinho dove avrebbe garantito, fin da subito, il ruolo di titolare. L’accordo tra capitolini e Blues è stato raggiunto ed ora non resta che convincere l’attaccante inglese della bontà dell’affare.

Al tal proposito, il DG giallorosso Tiago Pinto è volato a Londra per trattare con l’entourage del giocatore che, tuttavia, sta inspiegabilmente portando per le lunghe una trattativa che gioverebbe tanto a lui quanto alla Roma che, fanno sapere da Trigoria, è già pronta a guardare altrove nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo col calciatore del Chelsea.

Qualora infatti dovesse saltare l’affare Abraham, la Roma ha già messo nel proprio mirino Kalechi Iheanacho del Leicester che, sebbene abbia rinnovato con le Foxes pochi mesi fa, potrebbe comunque sbarcare all’ombra del Colosseo nei prossimi giorni. Alla chiusura ufficiale del calciomercato mancano ancora due settimane, quindi tutto può ancora accadere. Vedremo come evolverà la situazione.

