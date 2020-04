Calciomercato Roma: Fonseca pesca dallo Shahtar, chiesti Kovalenko, Marcos Antonio e Taison

Il tecnico lusitano non dimentica i gioielli dello Shaktar e segnala altri nomi a Petrachi

Paulo Fonseca pensa al passato per il futuro. No, non è niente di (pseudo) filosofico. Il tecnico della Roma, in attesa di riprendere a dirigere gli allenamenti a Trigoria (il 18 si torna ad allenarsi, attendendo novità su quel che ne che sarà del campionato), sta già pensando alla prossima stagione. Oltre a voler trattenere Smalling e Mkhitaryan, l’allenatore portoghese ha già da tempo stilato la lista dei desideri. Una lista molto amarcord. Il lusitano, infatti, da mesi chiede rinforzi provenienti dallo Shakhtar Donetsk.

Come riportato tempo a dietro, Fonseca ha fatto presente a Petrachi l’interesse di riavere ai suoi ordini diversi ex giocatori. Ai già nominati Mudryk e Tetê, ora si aggiungono altri nomi, quelli di Viktor Kovalenko, Taison e Marcos Antonio.

KOVALENKO – Il 24enne centrocampista ucraino deve gran parte delle sue forte al tecnico portoghese. Kovalenko, infatti, ha avuto l’exploit proprio nella prima stagione disputata sotto gli ordini di Fonseca. In quella stagione (2015-16), Kovalenko ha realizzato sette reti in 27 presenze. Oltre al suo apporto in fase realizzativa, importante è stata anche la presenza a centrocampo, suo habitat naturale e da dove sono nati molti dei gol di quell’annata calcistica. Un centrocampista dall’elevata visione di gioco è quello di cui necessita la Roma, in crisi di idee dopo l’infortunio di Diawara. Crisi che ha colpito anche lo stesso Kovalenko. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Luis Castro, ha trovato poco spazio. Spazio che potrebbe ritrovare proprio con Fonseca in giallorosso. Strappare il giocatore dallo Shaktar, però, non sarà cosa semplice. A differenza di quanto si pensava (e scritto) negli ultimi giorni, il contratto di Kovalenko con il club ucraino non è in scadenza a giungo 2020, bensì a giungo 2021. Questo, quindi, complica leggermente i piani delle (tante, soprattutto in Premier) società che vogliono alla loro corte il centrocampista. Nel contratto, inoltre, non è presente nessuna clausola rescissoria. Per acquistarlo, dunque, servirà mettersi al tavolo con lo Shaktar. Il club ucraino è osso duro in fase di trattative e per il giocatore potrebbe chiedere una cifra a partire dai 20 milioni di euro.

TAISON – “Liberatemi, liberatemi, le mie mani devono applaudire“. Al posto di mani mettiamo piedi, e al posto di applaudire mettiamo illuminare ed abbiamo ciò che il brasiliano disse lo scorso anno allo Shakhtar. Taison, infatti, è stato più volte accostato ai colori giallorossi. Prima nel 2018 e poi l’anno scorso, quando sembrava essere veramente vicino, come confermato anche dall’agente. Il tentativo di suscitare pietà, però, non funzionò. Funzionò però per lo Shakhtar, visto che Taison in stagione ha realizzato 9 gol, servito 7 assist, tutto in 16 gare. La scadenza del contratto del 2012, però, favorirebbe una approdo in giallorosso del trequartista, che a 32 anni vede davanti a sé una delle ultime opportunità di fare il grande salto nell’Europa che conta. A proposito di ruolo, Taison, oltre che come trequartista, può essere impiegato anche come ala, soprattutto sinistra. Il prezzo del cartellino, al momento, è di circa 10 milioni di euro.

MARCOS ANTONIO – Con un nome così Roma è nel destino. E come il condottiero romano, il giovane (ha 19 anni) brasiliano non difetta in coraggio. Arrivato in Ucraina a 18 anni dall’Estoril, Marcos Antonio ci mise poco a diventare una delle colonne della squadra. Leadership acquisita con carattere, certo, ma anche con il suo modo di giocare fatto di continuo controllo del pallone, verticallizazione e, all’occorrenza, di fare una sana e vecchia legna. Oltre che davanti alla difesa, è impiegabile anche come trequartista, anche se una volta, per necessità è stato schierato punta. Anche lui, come l’altro brasiliano di cui sopra, non ha trovato grande spazio con Castro. E proprio come Taison, questo potrebbe facilitare l’arrivo a Roma. Un arrivo che alla società giallorossa costerebbe 10 milioni di euro, proprio come Taison.

