Calciomercato Roma, Dzeko resta e Milik salta? Idee Giroud, Mandzukic, Kean, Kalinic, Bustos e Jovic

Calciomercato Roma: Aurelio De Laurentiis ostacola il passaggio di Milik alla Roma che, di conseguenza, non può lasciar partire Dzeko. I giallorossi, nel frattempo, mettono nel mirino vari nomi. Piacciono infatti Giroud, Mandzukic, Kean, Bustos e Jovic. Anche Kalinic potrebbe tornare nella capitale.

La stagione della Roma è iniziata da pochi giorni, ma, a causa della nota vicenda Diawara, pare essere già in salita. Il rischio di perdere a tavolino la sfida terminata 0-0 sul campo con il Verona è molto alto e anche l’ambito mercato sembra essere parecchio ingarbugliato. I giallorossi infatti aspettano ancora di conoscere le vere intenzioni di Aurelio De Laurentiis che, non si sa perché, ancora non sblocca il passaggio di Arek Milik dal Napoli ai capitolini.

Calciomercato Roma: Milik lontano. Dzeko destinato a restare. Intanto si seguono vari profili.

Un mancato trasferimento, quello del polacco, che costringe la Roma in una situazione di stallo in cui Edin Dzeko, non utilizzato da Fonseca sabato sera nella sfida contro i gialloblu di Ivan Juric, sta passando immeritatamente da eroe di una tifoseria a oggetto del mistero sciaguratamente denigrato per una situazione in cui l’ex Manchester City ha probabilmente poca voce in capitolo. Con l’arrivo di Milik a Roma, Dzeko sarebbe dovuto andare alla Juventus, che nel frattempo ha preso Morata dall’Atletico Madrid, ma il braccio di ferro di De Laurentiis ha bloccato e continua a bloccare tutt’ora la trattativa.

Difronte a questa strana situazione, supponiamo quindi che Dan Friedkin, neo presidente romanista, non continuerà a stare dietro al patron azzurro ancora per molto e per questo crediamo che alla fine potrebbe virare su altri profili. In tal senso, i nomi finiti sul taccuino degli uomini di mercato giallorossi sono molteplici e sono quelli di Olivier Giroud, Mario Mandzukic, Moise Kean e Luka Jovic. Anche il ritorno di Nikola Kalinic non sarebbe sgradito. Per il momento però, è giusto sottolinearlo, si tratta solo di suggestioni e non di interessi veri e propri. Intanto il nome di Nahuel Bustos, difensore argentino classe ’98, si allontana dai radar di Trigoria.

