Calciomercato Juventus, niente Dzeko: è fatta per il ritorno di Morata

La Juventus ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per il ritorno in bianconero di Alvaro Morata, con il giocatore che sarà a Torino domani. Il club bianconero si è stufato di aspettare lo sblocco della trattativa tra Roma e Napoli per Milik ed ha deciso di rinunciare a Dzeko

Gran ribaltone di mercato in casa Juventus, con il club bianconero che ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per riportare a Torino Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo classe 1992 ha spinto molto per tornare alla Juventus ed è atteso a Torino nelle prossime ore.

La Juventus non ha voluto aspettare che si sbloccasse la trattativa per portare Dzeko a Torino, con Roma e Napoli che ancora stanno trattando la cessione di Milik, ed ha virato con decisione su Morata. I bianconeri hanno puntato su un giocatore che conosce già la Serie A ed in questo modo hanno dato a Pirlo un attaccante già pronto per la Serie A.

L’accordo con l’Atletico Madrid è stato trovato sulla base di un prestito oneroso a 9 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Non è previsto alcun obbligo di riscatto da parte della Juventus che potrà anche decidere di rinnovare il prestito per la stagione 2021-2022 nel caso in cui sia rimasta contenta dell’attaccante.

In maglia bianconera, Alvaro Morata ha fatto vedere buone cose segnando 27 gol in 93 presenze. Dopo il prestito biennale alla Juventus, l’attaccante spagnolo è stato riacquistato dal Real Madrid che lo ha ceduto un anno dopo, con Morata che chiuse la Liga con 15 gol segnati.

Nel 2017, Morata passa al Chelsea e resta a Londra per 2 anni dove colleziona 72 presenze e 24 gol, oltre a 6 assist. Passati altre due stagioni all’estero torna in Spagna, stavolta per giocare con l’Atletico Madrid con il quale colleziona 61 presenze e 22 reti.

Ora per Morata è tempo di una nuova avventura in Serie A, la seconda con la maglia della Juventus, con Pirlo che ha finalmente l’attaccante che voleva.

